Salvan republicanos a Ken Paxton

Austin, Texas—El Senado de Texas votó el sábado para absolver al fiscal general del estado, Ken Paxton, después de un juicio político –impeachment– de nueve días que se centró en acusaciones de corrupción y dividió al Partido Republicano.

Paxton, un titular de tres mandatos que había sido suspendido del cargo desde su juicio en mayo, fue reinstalado inmediatamente.

PUBLICIDAD

El caso de impeachment ha profundizado la división en el Partido Republicano en Texas, donde quienes se alinearon detrás de Paxton atacaron a los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas que respaldaron el juicio político por un amplio margen.

El proceso fue supervisado por los republicanos, con republicanos tanto en la defensa como en la acusación, pero en última instancia, la mayoría de los republicanos en el Senado apoyaron a Paxton.

Sólo dos senadores republicanos votaron a favor de la condena por algún artículo. Dado que se requieren dos tercios de los votos para la condena, ningún artículo recibió siquiera una mayoría de votos.

Paxton, un aliado del ex presidente Donald Trump que compareció en el juicio sólo dos veces y no estuvo presente en la votación, respondió después a lo que llamó un “juicio político falso” que, según dijo, había sido coordinado en parte por un “tribunal canguro” en la Cámara de Texas.

“Utilizar el proceso de juicio político como arma para resolver diferencias políticas no sólo es incorrecto, sino también inmoral y corrupto”, dijo en un comunicado.

Añadió una advertencia a la administración Biden, a la que ha apuntado como fiscal general con una serie de impugnaciones legales centradas en cuestiones de inmigración, aborto y transgénero. “Abróchense el cinturón, porque sus políticas ilegales no quedarán sin respuesta”, dijo.

Su esposa, la senadora Angela Paxton, a quien no se le permitió votar sobre el caso, se puso de pie después de la votación y abrazó o estrechó la mano de los abogados que representaban a su marido, incluido Tony Buzbee, un abogado litigante de Houston que fue uno de los muchos abogados de alto poder involucrados en el caso en ambas partes.

El gobernador Greg Abbott, que no había comentado previamente sobre el juicio político, dijo después que “el jurado ha hablado”. Dijo que Paxton había recibido un juicio justo y, como fiscal general, “ha hecho un trabajo sobresaliente representando a Texas, especialmente haciendo retroceder a la administración Biden”.

Después de la votación del sábado, el vicegobernador Dan Patrick, que había actuado como juez durante el juicio y mantuvo una imparcialidad estudiosa, pronunció un discurso criticando a sus compañeros republicanos en la Cámara por incluso enviar los artículos del impeachment al Senado para su juicio.

Acusó a los dirigentes de la Cámara de haber examinado el caso apresuradamente sin dar a los miembros tiempo suficiente para considerar las pruebas. La Cámara aprobó 20 artículos de juicio político en mayo con una votación de 121 a 23, incluida una mayoría de republicanos.

“Se han desperdiciado millones de dólares de los contribuyentes en este juicio político”, dijo Patrick. Dijo que el Senado había llevado a cabo un juicio exhaustivo, que incluyó cientos de citaciones para información y testimonio. Mientras hablaba, un senador demócrata salió de la cámara del Senado.

Antes de que comenzara el juicio, Patrick recibió una contribución de 1 millón de dólares y un préstamo de 2 millones de dólares para su campaña de Defend Texas Liberty, un grupo que respalda firmemente a Paxton, cuyo líder después de la absolución prometió “liderar la carga para despedir” a los republicanos que habían apoyado el proceso de destitución.

Patrick dijo que pediría una auditoría oficial del gasto de la Cámara de Representantes de Texas en su investigación y juicio político.

Pero sus críticas provocaron una reacción inmediata del presidente republicano de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan. “Me parece profundamente preocupante que después de semanas de afirmar que presidiría este juicio de manera imparcial y honesta, el vicegobernador Patrick concluyera confesando su parcialidad y mostrando su desprecio por la Cámara del Pueblo”, declaró Phelan.

Algunos de los senadores, a quienes se les había impedido hablar durante el juicio debido a una orden de silencio impuesta por Patrick, salieron de la votación deseosos de discutir el caso.

“No había evidencias”, dijo el senador Bob Hall, un republicano conservador que votó a favor de desestimar todos los artículos al comienzo del juicio.

El senador demócrata Nathan Johnson no estuvo de acuerdo. “Abusó de sus poderes, no de manera sutil”, dijo sobre Paxton, y agregó que el caso había sido probado por la evidencia. Dijo que miró hacia afuera durante la votación, “y vi la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Texas ondeando con fuerza con el viento y la lluvia, y me sentí mal, porque ¿qué estamos haciendo con lo que esas banderas representan dentro de este edificio?”

A pesar de haber logrado evitar la condena, Paxton todavía tiene problemas legales por delante. Se enfrenta a una acusación penal de hace ocho años por cargos de fraude de valores, un caso que ha comenzado a avanzar nuevamente en un tribunal estatal de Houston.

Y una investigación federal sobre Paxton –impulsada por muchos de los mismos cargos explorados durante el juicio político– continúa.

El juicio político se centró en acusaciones, formuladas principalmente por ex altos funcionarios que se convirtieron en denunciantes, de que Paxton había abusado de su cargo para ayudar a un inversor inmobiliario de Austin, Nate Paul, que había donado a su campaña y se enfrentaba tanto a una investigación penal federal como a la posible ejecución hipotecaria de algunas de sus propiedades.

Los denunciantes se manifestaron preocupados de que Paxton pareciera estar haciendo todo lo posible para ayudar a Paul. Los artículos de acusación, basados en parte en su testimonio, presentaban acusaciones de que Paul había conseguido la ayuda de Paxton en sus asuntos legales a cambio de pagar las renovaciones de su casa y proporcionarle un trabajo a una mujer con la que Paxton estaba teniendo una relación extramarital.

Tanto Paxton como Paul han negado haber actuado mal, y los abogados de Paxton presentaron pruebas de que una de las renovaciones supuestamente pagadas por Paul (nuevas encimeras de granito) nunca sucedió.

En otras ocasiones lograron socavar a los testigos de la acusación, y en un momento lograron que un ex asistente principal de Paxton, Ryan Vassar, dijera que había denunciado al fiscal general ante el FBI sin presentar “ninguna prueba” de posibles delitos.

“Fuiste al FBI el 30 de septiembre con tus compatriotas y denunciaste al fiscal general electo de este estado por un delito sin ninguna prueba, ¿verdad?” dijo J. Mitchell Little, abogado de Paxton.

“Así es, no llevamos pruebas”, respondió Vassar, aunque más tarde se supo que los denunciantes habían aportado algo igual de importante: su propio testimonio.

La defensa argumentó que Paxton fue víctima de un complot de republicanos moderados para derrocarlo.

“Estabas dando un golpe de estado, ¿no es así?” dijo uno de los abogados defensores, Buzbee, mientras interrogaba al ex principal asistente de Paxton, Jeff Mateer.

“Por supuesto que no”, dijo Mateer.

Tras la votación, Buzbee aplaudió el resultado. “Esta fue una tarea hercúlea”, dijo. “Estábamos orgullosos de este caso. Simplemente no deberíamos haber tenido que demostrar nuestra inocencia, pero eso es lo que hicimos”.