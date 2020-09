Salchicha mexicana pone en jaque a CBP

Cortesía / Se populariza su contrabando en la frontera entre México y EU

El contrabando en la frontera entre Estados Unidos y México durante la pandemia de Covid-19 incluye algo más que drogas.

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los puentes internacionales también están encontrando un contrabando de un popular alimento oculto en vehículos: salchicha mexicana.

Miriam Ortiz, una compradora de la tienda de carne La Mejor de Texas, situada en el Oeste de El Paso, entiende la popularidad de ese alimento proveniente de México.

Al adquirir el bistec y las costillas cortas para su familia, lamentó que no pueda comprar también salchicha mexicana. Ella creció comiendo la marca más conocida en Ciudad Juárez. “Me fascina Chimex y es muy frustrante porque tampoco la podemos cruzar”, dijo.

La entrada de la salchicha no está permitida a Estados Unidos porque está elaborada con carne de cerdo y podría introducir una enfermedad animal del extranjero al país. Sin embargo, eso no detiene a la gente de tratar de comprar carne en México.

“Es muy solicitada y ellos tienen antojo de comerla la mayor parte del tiempo. La contrabandean porque la pueden vender por debajo de la mesa”, comentó Katherine Vásquez, especialista en Agricultura de CBP.

En los más de 20 años que Vásquez ha inspeccionado los productos alimenticios en los cruces fronterizos, la salchicha mexicana se ha mantenido como uno de los alimentos prohibidos más populares. El contrabando en la forma de rollos de color rojo, es confiscado una y otra vez.

Cada rollo pesa unas 10 libras. Aunque algunos son para consumo personal, cantidades más grandes son ocultadas cuidadosamente en los autos y camionetas y son contrabandeados para obtener una ganancia. El precio de cada rollo por lo menos se duplica una vez que cruza la frontera. “Digamos que en todos lados vale entre 30 y 40 dólares y más al Norte cada rollo cuesta 80 dólares”, de acuerdo a Vásquez.

La salchicha mexicana ha sido confiscada en Texas y en el resto del país. Algunos que actualmente tratan de introducir los embutidos al otro lado de la frontera son personas que han perdido su trabajo debido a la pandemia, explicó Vásquez. “Las personas que normalmente no lo hacen se están involucrando en este tipo de contrabando”, señaló.

Desde mediados de mayo, oficiales de CBP en los cruces fronterizos de El Paso han decomisado por lo menos mil libras de salchicha. Un hombre llevaba 35 rollos ocultos bajo unas cobijas en el asiento trasero de su SUV, junto con nueve rollos de otros alimentos caseros.

Aunque la frontera está cerrada para los viajes no esenciales, los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes cruzan de un lado al otro debido a que CBP no puede impedirles que regresen a su casa en Estados Unidos provenientes de México. La sanción por no declarar una cantidad comercial de salchicha es de mil dólares.

¿Vásquez ha probado la salchicha? No, dijo sonriendo. “Sé que dura mucho para quemarse”. Los oficiales de CBP destruyen la salchicha incinerándola en los puertos de entrada y huele como un enorme hot dog rostizado.

En la tienda de carne La Mejor de Texas, el encargado, Raúl Burrell, está orgulloso de su tienda. Dijo que los clientes la visitan por la calidad, frescura y precios. El estilo de los cortes de la carne de res, las marinadas caseras y la música ranchera que se escucha en el supermercado también ofrecen un sabor a México.

Burrell señala que su tienda también ofrece salchicha Chimex que es distribuida por la marca FUD. La salchicha producida en Estados Unidos es elaborada con aves de corral, no con carne de cerdo como en México.

Ortiz dice que su sabor no es el mismo. “No tiene el mismo sabor. No sé si se debe a que está americanizada. Tampoco sé si tiene los mismos ingredientes”, aseguró Ortiz.

La salchicha estadounidense tiene un color más claro que la versión mexicana.

“Allá tiene un color rojizo. Realmente no sé qué tiene pero está realmente buena”, dijo Ortiz.