Rudy Giuliani: de alcalde modelo a presunto criminal

Al principio de la efervescencia de la campaña presidencial de 2016, el estratega político Rick Wilson se topó con un antiguo jefe y le aconsejó enfáticamente que no se uniera a Donald Trump. No saldría nada bueno de ello.

“Incluso si gana, te va a destruir”, recordó Wilson haberle dicho a Rudy Giuliani. “Este tipo te va a humillar”.

Wilson recordó haber sido descartado como un floridano provincial incapaz de entender el vínculo entre dos neoyorquinos, luchadores de los suburbios que caminaban por las calles de Manhattan con aires de propiedad y ahora estaban al alcance de un poder que alguna vez fue inimaginable.

“Él va a cuidar de mí”, dijo Wilson que Giuliani les diría a quienes lo rodeaban. Un puesto en el Gabinete, probablemente. Tal vez secretario de Estado.

Nunca ocurrió. En cambio, Giuliani se convirtió en el secretario de agresión y lealtad ciega de Trump: su perro de presa, asesor legal, coconspirador no acusado y, ahora, coacusado en un caso de conspiración criminal.

Los dos amigos de Nueva York, junto con otros 17, fueron acusados el lunes en Georgia en un amplio caso de extorsión centrado en el grave cargo de que conspiraron ilegalmente para anular las elecciones presidenciales de 2020 a favor de su perdedor, Trump. Sumado a la ignominia para Giuliani, de 79 años, es que una vez fue un fiscal innovador que se especializó en casos federales de extorsión.

“Creo que le va a dar miedo”, dijo Wilson, un ex republicano que trabajó como asesor de Giuliani hace un cuarto de siglo y es uno de los principales críticos conservadores de Trump. “El sistema de justicia le está tocando el timbre y pidiéndole que rinda cuentas”.

El martes, Giuliani respondió a su acusación llamándola “simplemente el próximo capítulo de un libro de mentiras con el propósito de incriminar al presidente Donald Trump y a cualquiera que esté dispuesto a enfrentarse al régimen gobernante”. El caso de Georgia, agregó en su declaración preparada, “es una afrenta a la democracia estadounidense y causa un daño permanente e irreparable a nuestro sistema de justicia”.

El lunes por la noche, mientras el gran jurado en el condado de Fulton, Georgia, se preparaba para entregar la acusación de 41 cargos, se podía ver a Giuliani en su programa nocturno en vivo, America’s Mayor Live, viendo una transmisión de lo que sucedía en el tribunal de Atlanta, haciendo comentarios sardónicos y tratando de parecer imperturbable.

“Es el guerrero feliz consumado”, sostuvo Ted Goodman, asesor político de Giuliani.

Aun así, la acusación penal de Giuliani, la primera, marca el punto más bajo hasta ahora en su caída de reputación de un año. Una vez anunciado como un intrépido representante de la ley, un alcalde de la ciudad de Nueva York que cambió el juego y un héroe del 11 de septiembre, ahora se define por un servilismo al presidente número 45 que a veces se desvía hacia la bufonería.

Menos de una década después de dejar el ayuntamiento en medio de la aclamación internacional (fue la Persona del año 2001 de la revista Time), Giuliani era un candidato político. Su inepta y costosa apuesta por la nominación presidencial republicana en 2008 dejó a la campaña con una deuda de unos 3.6 millones de dólares y al candidato, como admitió más tarde, sintiendo indicios de irrelevancia.

Éste fue un período especialmente oscuro para Giuliani, según el periodista Andrew Kirtzman, cuyo libro de 2022, “Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor”, describe al exalcalde como deprimido, autocompasivo y bebiendo en exceso.

Pero Trump acudió en su ayuda, escribió Kirtzman, proporcionando a Giuliani y a su entonces esposa, Judith Nathan, varias semanas de refugio en una casa de campo aislada en su resort de Florida, Mar-a-Lago.

Giuliani pudo devolverle el favor, así como volver a ser el centro de atención, varios años después. Durante la temporada de elecciones presidenciales de 2016, no sólo respaldó a Trump, en contra de los consejos de personas como Wilson, sino que se convirtió en un defensor tan feroz que algunos se preguntaron sobre su bienestar mental.

Pero cuando Trump se vio envuelto en una investigación federal, dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016, Giuliani reemplazó al abogado personal del presidente y, una vez más, emergió como su más feroz defensor. Lidiando con el divorcio de su tercera esposa y sin un puesto bien remunerado en un destacado bufete de abogados, se sumergió cada vez más en la caótica esfera trumpiana.

En poco tiempo, estaba trabajando para promover las ambiciones políticas del presidente al tratar de persuadir a los altos funcionarios ucranianos para que investigaran y dañaran al probable rival de Trump para las elecciones de 2020, Joe Biden. Su inmersión en los asuntos ucranianos fue tan profunda que los fiscales federales en Manhattan abrieron una investigación criminal sobre Giuliani que finalmente se cerró, pero no antes de que se ejecutara una orden de allanamiento en su apartamento del Upper East Side.

Mientras tanto, el patrón de curiosas interpretaciones legales, las declaraciones provocativas y el comportamiento extraño de Giuliani lo mantuvieron en un centro de atención a menudo poco halagador.

Como muestra: fue engañado para que apareciera en la sátira de Sacha Baron Cohen “Borat Next Moviefilm”, en la que se ve al abogado personal del presidente metiéndose las manos en los pantalones mientras se recuesta en la cama de una joven actriz que se hace pasar por reportera. Más tarde dijo que se estaba metiendo la camisa después de quitarse un micrófono.