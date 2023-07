Rompió cristal de tienda para robar cerveza; lo buscan

El Paso, Texas.- Un hombre irrumpió en un negocio del Noreste de El Paso para robar cerveza. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a este ladrón de cerveza a través del programa Crimen de la Semana.

El domingo 25 de junio de 2023, a las 3:45 a. m., el sospechoso usó una piedra grande para romper la puerta de vidrio del Dollar General ubicado en 8500 Dyer.

Después robó la tienda caminando hacia la sección de cerveza y tomando al menos dos paquetes de 18 cervezas.

El sospechoso dejó caer otros dos paquetes de cerveza en el robo.

Se le describe como hispano, vestía una camisa azul para ocultar su rostro. Llevaba una camiseta gris, pantalones de mezclilla azul y botas. Los investigadores encontraron evidencia de que el sospechoso pudo haber huido a los vecinos Villa Ciento Apartments en 8604 Dyer.

Cualquier persona que tenga información sobre este robo debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.