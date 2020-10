Rompe Covid todos los récords en El Paso: mil 161 nuevos casos

El Diario de El Paso / Paseños se realizan pruebas en Complejo Deportivo de Socorro ISD

El Paso amaneció el jueves con el mayor incremento de casos de Covid-19 hasta la fecha en lo que va de la pandemia. Autoridades consideran endurecer las medidas para frenar los contagios.

El Departamento de Salud Pública (DPH) de la Ciudad reportó 1 mil 161 nuevos positivos y cuatro muertes adicionales, según informó a través de un comunicado. Se añadieron 104 casos locales retrasados de las semanas 40, 41, 42 y 43 del conteo de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

El aumento, según datos oficiales, forma parte de una nueva oleada a nivel nacional, ya que la mayoría de los estados reportan un incremento en las nuevas infecciones.

Los datos de este día forman parte de un aumento general en los casos vistos durante el último mes, debido en parte a la propagación de la comunidad en curso, señala DPH.

En el Condado de El Paso existen 9 mil 406 casos activos de Covid-19, lo cual también representa un récord. Se reportan 571 hospitalizados, 159 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Durante los siete meses de la pandemia, el Condado ha registrado 36 mil 25 casos del nuevo coronavirus, de los cuales se han recuperado 25 mil 875.

Más restricciones

Si bien hace unos días las autoridades de la Ciudad y el Condado implementaron restricciones para frenar la propagación de la pandemia, se está considerando ampliarlas por el bien y seguridad de la comunidad.

“Los datos sugieren que las personas de 20 y 30 años parecen haber contraído el virus mientras estaban en público y no están tomando las precauciones de seguridad adecuadas”, señala el comunicado de la Ciudad.

“Se recuerda nuevamente al público que las personas infectadas con pocos o ningún síntoma pueden transmitir el virus a otras personas; todos deben responsabilizarse y trabajar para protegerse mutuamente”, se añade.

La Ciudad realizará una conferencia de prensa este jueves a la 1:00 pm, en la que se describirán las nuevas restricciones.

Fallecen cuatro mujeres

Las cuatro personas cuyo fallecimiento se reportó el jueves eran mujeres, todas con problemas preexistentes de salud.

Se incluye en el conteo a una en sus cuarentas, otra en sus sesentas, una más en sus setentas y por último una en sus noventas.

Evaden protocolos, aumentan contagios

Los funcionarios de salud informaron que la propagación comunitaria se debe en parte a los siguientes factores:

· Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 no siguen el protocolo de salud adecuado y no se aíslan.

· Los residentes continúan organizando o asistiendo a fiestas en casa, reuniones sociales o reuniones familiares.

· Los residentes no usan mascarillas cuando están en público o cerca de personas que no viven en el mismo hogar.

· Las personas que han dado positivo en la prueba no están cooperando con los rastreadores de contactos al no responder a sus llamadas, brindar información precisa o no cumplir con sus recomendaciones.

Para obtener más información sobre COVID-19 que incluya pruebas, datos y prevención, visite www.epstrong.org