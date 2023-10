Roban hombre y mujer una zapatería en el Westside

El Paso, Texas.- Una pareja irrumpió en una zapatería en el Oeste de El Paso y robó mercancías por valor de más de 19 mil dólares. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a la pareja a través del programa Crimen de la Semana.

El miércoles 6 de septiembre de 2023, la tienda New Laces, ubicada en 5860 N. Mesa, fue asaltada. A las 2:12 a.m., una pareja forzó la puerta trasera del negocio. Los sospechosos son capturados en video y sustrajeron varias cajas de zapatos.En total robaron 47 pares de zapatos deportivos de alto valor por un total de 19 mil 245 dólares.

PUBLICIDAD

Ambos sospechosos tienen unos 20 años y son de constitución delgada. El sospechoso masculino mide 5 pies 8 puigadas de alto y la sospechosa femenina mide 5 pies 6 pulgadas de alto. Tenían la cara cubierta, llevaban sudaderas y guantes. La pareja huyó de la escena en una camioneta de tamaño completo que se cree que era una Ford F. -150.

Cualquier persona que tenga información sobre este robo debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.