Rinden tributo en UTEP a leyenda del basquetbol

Familiares y amigos, así como directivos de UTEP, se dieron cita el viernes por la noche en el Don Haskins Center para rendir un homenaje a Willie Cager, integrante de los Mineros que lograron el título de basquetbol de la NCAA en 1966 y que murió a los 81 años el pasado 19 de marzo, el día en que se cumplieron 57 años de esa histórica hazaña.

En aquel entonces, UTEP era conocido como Texas Western College (TWC).

Cager eligió El Paso como su hogar permanente después de concluir su carrera deportiva con los Mineros. Después, se convirtió en un elemento fijo en la comunidad, así como en un espectador frecuente en el ‘Don’ para apoyar tanto al equipo varonil como al femenil.

“Mi papá fue un héroe. Podía hacer que cualquiera se sintiera como la persona más importante del mundo. Mientras crecía, supe que cualquiera que le pidiera ayuda a mi padre, él le echaría una mano”, dijo la hija de Cager, Kendeea, en el memorial.

La presidenta de UTEP, Heather Wilson, y el paseño Wayne Thornton asistieron al evento del viernes.

En el memorial, UTEP iluminó su camiseta en las vigas del techo, y hubo diferentes oradores, incluido Nolan Richardson; las pantallas del ‘Don Haskins’ mostraron el marcador, 72-65, con el que los Mineros derrotaron a la Universidad de Kentucky para ganar el campeonato nacional.

Willie estaba profundamente orgulloso de ese título nacional, pero lo que más se destaca es el hombre que fue por el resto de su vida. Quizás nadie lo sepa mejor que su amigo de toda la vida y compañero de equipo en los Mineros, Nevil Shed.

“Él fue el caballero que me animó cuando estaba deprimido. Me enseñó a soñar. Siempre desafió a los mejores y siempre dio lo mejor de sí a todos los que estaban a su alrededor”, dijo Shed. “Él fue mi mentor. Puede que se haya ido, pero no es olvidado. No es un adiós, sino que continuará”.

“Fue un gran hombre de familia, crió a tres grandes hijos”, dijo Togo Railey, miembro del equipo de 1966. “Todavía recuerdo cuando aterrizamos en El Paso y él fue uno de los últimos oradores y le dijo a la multitud: 'No. 1 fue lo mejor que pudimos hacer'. Ese era Willie, era un gran tipo”.

“Hizo más que nadie en el equipo para promover a nuestro equipo campeón. Le encantaba usar su anillo de campeón y mostrárselo a la gente”, dijo su ex compañero. No ganamos el campeonato sin él. Estuvo increíble en nuestra victoria contra Cincinnati en el Torneo de la NCAA. Se hizo cargo cuando Nevil Shed fue expulsado del juego y nos llevó a la victoria. Contra Kansas, estuvo genial y, por supuesto, en la victoria contra Kentucky, jugó muy bien”.

Cager es uno de los cinco jugadores del equipo de Texas Western de 1966 que han muerto, uniéndose a Harry Flournoy, Bobby Joe Hill, Orsten Artis y Jerry Armstrong. Don Haskins, entrenador que los hizo campeones nacionales, también ya falleció.