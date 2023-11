Rinden homenaje a veteranos por su servicio

A medida que se acerca el Día de los Veteranos, el feriado federal anual rinde homenaje a los valientes hombres y mujeres que defendieron nuestro país.

Varias organizaciones del área de El Paso celebrarán el Día de los Veteranos con una variedad de desfiles y ceremonias. El feriado rinde homenaje a los veteranos estadounidenses de todas las guerras el 11 de noviembre.

Estos son algunos de los eventos:

Desfile del Día de los Veteranos del Noreste por El Paso Texas Flags Across America: viernes a las 10 a.m. El desfile comienza en Hondo Pass Drive en Stahala Drive y se dirige hacia el norte hasta Diana Drive y termina en Old Glory Memorial. Continúa ceremonia y música de la Fort Bliss Army Band. Para más información puede visitar: oldglorymemorial.org

Desfile de Veteranos de Fabens a cargo del Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria de Fabens y el Comité del Día de los Veteranos: viernes a las 8 a.m. en Fabens Veterans Park, 602 4th Street NE, Fabens. Luego se da paso a la ceremonia y exhibición de autos.

Desfile en el centro de la Organización de Veteranos Estados Unidos: sábado a las 10 a.m. El desfile comienza en Myrtle Avenue y N. Florence Street.

Desfile y ceremonia de veteranos de San Elizario a cargo de la Sociedad Histórica y de Genealogía de San Elizario: sábado a las 9 a.m. El desfile comienza en Thompson Road, se dirige hacia el este por Main Street y termina en Veterans Memorial Plaza en San Elizario Road.

Un vistazo a la historia

La Primera Guerra Mundial terminó con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, según el DVA (Departamento de Asuntos de Veteranos). Siete meses antes, los combates cesaron cuando entró en vigor una tregua entre las naciones aliadas y Alemania, lo que provocó un alto el fuego a la hora 11 del día 11 del mes 11.

El 11 de noviembre de 1918 se considera el fin de “la guerra para poner fin a todas las guerras”, según el DVA. La celebración del Día de los Veteranos el 11 de noviembre honra la importancia histórica de la fecha, pero también celebra y honra a los veteranos estadounidenses por “su patriotismo, amor a la patria y voluntad de servir y sacrificarse por el bien común”.

¿Es el Día de los Veteranos un feriado federal?

Sí, el Día de los Veteranos es un feriado federal.

El 13 de mayo de 1938, una ley convirtió el 11 de noviembre en un feriado legal de cada año, según el Departamento de Asuntos de Veteranos. Esta festividad se conocía como el “Día del Armisticio”, un día reservado para honrar a los veteranos de la Primera Guerra Mundial.

Más de 15 años después, en 1954, la Segunda Guerra Mundial desplegó la mayor cantidad de soldados, marineros, infantes de marina y aviadores en la historia de la nación. El 83º Congreso instó encarecidamente a las organizaciones de servicios para veteranos a modificar el nombre del día festivo cambiando “Armisticio” por “Veteranos”, según el DVA. El 1 de junio de 1954, el 11 de noviembre se convirtió en el feriado nacional dedicado a honrar a los veteranos estadounidenses de todas las guerras.

Días festivos federales de 2023 a 2024:

• Día de la Independencia: martes 4 de julio de 2023

• Día del Trabajo: 4 de septiembre de 2023

• Día de la Raza: 9 de octubre de 2023

• Día de los Veteranos: viernes 10 de noviembre de 2023 (observado), 11 de noviembre de 2023

• Día de Acción de Gracias: 23 de noviembre de 2023

• Día de Navidad: lunes 25 de diciembre de 2023

• Día de Año Nuevo: lunes 1 de enero de 2024

• Día de Martin Luther King Jr.: 15 de enero de 2024

• Día de los Presidentes: 19 de febrero de 2024

• Día de los Caídos: 27 de mayo de 2024

• Juneteenth: miércoles 19 de junio de 2024