Revive pesadilla tras tiroteo en Cielo Vista

Una sensación de terror, miedo y pánico se apoderó de cientos de compradores y empleados que se encontraban en la plaza de comidas del centro comercial Cielo Vista, la tarde del miércoles, al registrarse un tiroteo entre dos grupos antagónicos tras una discusión verbal que llegó a los balazos, dejando una persona muerta y tres heridos.

El evento violento suscitado en ese lugar revivió las heridas de la masacre del supermercado Walmart, situado a un costado del edificio, ocurrida el 3 de agosto del 2019 y que dejó como saldo 23 personas muertas y 23 heridas a manos de un supremacista blanco que arremetió contra la comunidad hispana de la frontera.

En conferencia de prensa, el jefe policiaco Pete Pacillas señaló que la confrontación se dio entre dos grupos –A y B– los cuales dispararon armas de fuego, incluyendo una escopeta.

Un miembro del grupo A murió en la escena; otro resultó herido. En cuanto al grupo B, dos personas están lesionadas de gravedad y reciben atención en un hospital.

Pacillas señaló que en el lugar había tres individuos legalmente armados. Precisó que aunque no puede revelar las identidades de los implicados, su rango de edades fluctúa entre adolescentes y los veintes.

“Todo pasó muy rápido, nomás empezamos a oír los balazos, yo alcancé a oír 4, y en eso que volteo vi gente que venía corriendo por todos lados”, dijo Lorena Chávez, empleada de la perfumería Rachel.

De acuerdo con las autoridades, por lo menos tres civiles estaban legalmente armados en la escena, pero ninguno de ellos disparó, aunque se investiga su presunta participación.

Respecto a los vehículos en el centro comercial se determinará después de la 1 pm cómo podrán recogerlos sus propietarios, señaló el sargento Javier Sambrano, vocero de EPPD.

“No fue un ataque contra la comunidad ni contra el centro comercial”, reiteró Sambrano.

“Fue un enfrentamiento entre dos grupos que desafortunadamente terminó en un tiroteo en un lugar público”.

Chávez, la empleada de Rachel, señaló que lo primero que hizo fue jalar a su amiga que trabaja enseguida del local y correr y buscar un refugio para esconderse porque no sabía en realidad lo que estaba sucediendo.

La madre de 4 hijos dijo que un muchacho de la tienda Sears les prestó auxilio para que estuvieran seguras. “Había mucha gente, niños, jóvenes y mujeres corrían despavoridos y llorando en busca de protección”.

Ella, al igual que decenas de personas, dijo sentirse triste de vivir una experiencia de este tipo y ahora entiende el sufrimiento y el dolor que sintieron las víctimas del tiroteo de Walmart que enlutó a toda una comunidad.

“Me siento muy insegura al no saber hasta dónde va a parar esto”, dijo visiblemente nerviosa mientras esperaba el momento para recoger su automóvil que se quedó bajo resguardo de la Policía en el estacionamiento del mall.

“Fue horrible. Pensé que me iban a matar a mí y a mis hijos y lo que hice fue correr y correr sin dirección al escuchar los balazos hasta que una empleada de una de las tiendas, no sé ni cuál, me dijo que me escondiera ahí”, dijo la señora Esperanza, quien aterrada sólo se enfocó en abrazar a sus dos hijos que estallaron en llanto al igual que ella.

Expresó que una vez serena habló de inmediato a su esposo para narrarle lo acontecido y escuchar sus palabras de aliento. “Todo estará bien amor, Dios está contigo y mis hijos”, le dijo su amado.

“Sentí miedo al principio porque cuando ya nada más uno escucha un balazo pensamos que va a ocurrir una masacre… pero cuando me dijeron que era un ajuste de cuentas me tranquilicé”, dijo René Esparza, propietario de Taquería Chalia’s, negocio ubicado a un lado de la tienda Dillard’s, tras narrar angustiado el hecho.

Comentó que esa tarde salió un momento para realizar un trámite en el banco, pero al regresar recibió una llamada de su esposa Karina, quien se escuchaba alterada, para alertarlo de la emergencia.

Dijo que su mujer se encontraba en el interior del restaurante, el cual queda al otro extremo de la plaza de comidas, pero a pesar de ello el pánico se apoderó de todos los que se encontraban en las tiendas y lo que querían era huir al sentirse perseguidos y atacados. Ella se encerró con candado y ya no salió, dijo.

“Ella me dijo que no entrara, que me alejara y esperara afuera porque había una balacera, por lo que decidí estacionarme a distancia y esperar por más de tres horas en el auto hasta que fuera liberada”. En ese ínter ayudé a un matrimonio que iba corriendo y los socorrí con un raid. La mujer venía llorando y entró en shock”, indicó.

Dijo que aunque su esposa sólo escuchó las detonaciones le expresó que fue muy impresionante el ver a tantos policías en la plaza. “Había tres o cuatro policías en cada local y cada persona tenía a su lado a un oficial interrogándola”, indicó tras comparar la escena a una película.

Y es que al igual que su esposa cientos de personas fueron retenidas durante horas hasta no ser interrogadas por la Policía al considerar la escena como un área activa para la investigación del crimen.

Para dar confianza y seguridad a la comunidad la corporación a través de Javier Sambrano, portavoz del Departamento de Policía, dijo que el hecho no fue un ataque planeado, no iba dirigido a la comunidad ni a ninguno de los comerciantes establecidos en el centro comercial.

“Toda mi familia estaba preocupada por mi integridad, todos me preguntaban si estaba herido”, dijo Gustavo quien durante el tiempo que permaneció en uno de los locales estuvo contestando su teléfono celular para dar respuesta a sus seres queridos.

El padre de familia dijo sentirse preocupado por los hechos violentos que han acontecido últimamente en la ciudad. “No puede ser posible que ande gente armada así porque sí en lugares públicos y que ventilen sus rivalidades pandilleriles en sitios donde hay familias”, apuntó tras reprobar la ley vigente en Texas, que permite que personas mayores de edad porten una pistola libremente.

“Por fortuna fue entre ellos, pero si una bala alcanza a una persona inocente estaríamos contando otra historia”, señaló Mario tras reprobar la presencia de integrantes de las gangas en este tipo de establecimientos.

Para el señor Sergio Delgadillo el que los comercios cuenten solamente con guardias de seguridad no garantiza el bienestar de las familias que acuden a este tipo de centros comerciales puesto que no pueden hacer nada en caso de que se registre una balacera.

“Cómo van a enfrentar a los criminales si no traen armas, aquí se requiere de policías profesionales y armados”, cuestionó el hombre tras reconocer el heroísmo del oficial que sometió a uno de los pandilleros que protagonizó el enfrentamiento. “Si no hubiera estado él otra cosa hubiera pasado”.

Algunas de las personas que acudieron a recoger su vehículo coincidieron en que el Gobierno debería implementar la presencia de oficiales de Policía en lugares concurridos como los centros comerciales para proteger a los ciudadanos tal y como lo implementó la cadena de tiendas Walmart con la presencia de alguaciles del Sheriff, después del tiroteo en 2019.

“El tiroteo de hoy en Cielo Vista Mall nos ha traído recuerdos traumáticos a muchos de nosotros. Tenga en cuenta que no está solo”, dijo en Twitter la representante demócrata de los Estados Unidos, Verónica Escobar, cuyo distrito incluye a El Paso.

Instó a cualquiera que lo necesitara a comunicarse con la línea de ayuda para crisis de la Ciudad.

