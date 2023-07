Revés al asilo de Biden impactará a El Paso

Un juez federal bloqueó ayer martes una regla de inmigración que limita en gran medida el acceso al asilo, una medida criticada por la administración de Biden pero elogiada por los grupos de derechos humanos del área de El Paso, quienes también están preocupados por su posible impacto en la región fronteriza.

La regla promulgada por la administración Biden en mayo permite a las autoridades negar asilo a la mayoría de los migrantes que no solicitan en línea o buscan protección en un país por el que pasaron antes de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

PUBLICIDAD

El juez federal de Distrito Jon Tigar, del Distrito Norte de California, retrasó la entrada en vigencia de su fallo durante 14 días, lo que le da tiempo a la administración de Biden para apelar. El fallo se produce como resultado de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos que argumentaron que el gobierno de Biden violó las leyes de Estados Unidos que protegen el derecho de asilo independientemente de cómo ingrese una persona al país.

La regla de Elusión de Vías Legales, llamada “prohibición de asilo” por los defensores de los inmigrantes, se considera una herramienta clave de aplicación que esencialmente reemplazó al Título 42 en mayo.

Invocado al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, el Título 42 permitió a Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación de Covid-19. El Título 42 expiró el 11 de mayo cuando el Gobierno puso fin a su decreto de emergencia por la pandemia.

Al calificar de legal la regla de asilo, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, dijo en un comunicado que no estaba de acuerdo con el fallo y que el Departamento de Justicia (DOJ) buscará una suspensión pendiente de apelación. Luego envió un mensaje a los migrantes, alentándolos a utilizar “vías legales, seguras y ordenadas” para buscar asilo.

“Para ser claros, debido a que el tribunal de Distrito suspendió temporalmente su decisión, el fallo de hoy no cambia nada de inmediato”, dijo. “No limita nuestra capacidad de generar consecuencias por la entrada ilegal. No crean las mentiras de los contrabandistas. Se presumirá que aquellos que no utilicen una de las muchas vías legales que hemos ampliado no son elegibles para el asilo y, si no tienen una base para permanecer, estarán sujetos a expulsión inmediata, una prohibición mínima de cinco años de admisión y posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal”.

“Es una gran noticia escuchar que las personas tendrán una barrera menos para solicitar asilo”, dijo Melissa M. López, directora ejecutiva de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados de El Paso, aplaudiendo el fallo. “El sistema ya es complejo sin agregarle otra capa”.

López dijo que cree que la suspensión y la probable apelación significa que no habrá un impacto inmediato en la comunidad. Pero incluso si la regla se levanta en el futuro, ella no anticipa una oleada de inmigrantes tan grande como la anticipada en mayo.

“Creo que ya hay muchas personas que buscan asilo y trabajan a través del sistema que simplemente se mantendrán en el buen camino”, dijo.

Pero Rubén García, fundador y director de la red de refugios de Casa Anunciación, dijo que el fallo podría tener implicaciones importantes para la frontera: una gran afluencia de migrantes nuevamente se dirige a la región. Si la región puede manejar esa afluencia dependería de numerosos factores, incluidas las nacionalidades de los migrantes.

“Vas a ver aumentar el número de personas que vienen”, dijo. “Pero cuántos y a qué ritmo, es todo especulación”.

Si la mayoría de las personas que vienen son de América Central (por ejemplo, El Salvador y Honduras), es probable que tengan los fondos para pagar su propio viaje fuera de la región a su próximo destino. La red existente de refugios para migrantes junto con el Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes del Condado podrían manejar la situación, dijo García.

Pero como se vio a fines del año pasado, particularmente en diciembre, si esos migrantes provienen en su mayoría de Venezuela, la situación podría ser grave, agregó. Eso es porque la mayoría de los venezolanos que llegan aquí lo hacen sin dinero para viajar ni familia que los reciba. Eso a su vez crea hacinamiento en los albergues y hace que muchos tengan que dormir en la calle.

“Estamos muy ocupados pero estamos manejando los números”, dijo García sobre la capacidad actual en los refugios del área, y agregó que la cantidad de migrantes alojados temporalmente en los refugios del área no “aumentó” como se esperaba después del 11 de mayo. “Pero, qué pasará ahora, simplemente no lo sabemos todavía”.

García llamó a la regla de asilo de Biden una “zanahoria y un palo”, con el uso de la aplicación CBP One para hacer una cita para solicitar asilo la zanahoria y la llamada prohibición de asilo como el palo si no lo hacen.

“Pero si pierde la capacidad de usar la prohibición de asilo como palo, es probable que más personas estén dispuestas a decir: 'Me arriesgaré y cruzaré'”, dijo García, y agregó que eso podría conducir a un aumento en el número de personas que cruzan ilegalmente.

El Centro de Servicios de Apoyo al Migrante del Condado de El Paso, que ayuda a coordinar los arreglos de viaje para los migrantes con fondos para pagar su propio viaje, aumentó su capacidad para ayudar a procesar hasta mil 200 migrantes diariamente antes del levantamiento del Título 42. Cuando se aprobó la nueva regla implementada y la avalancha anticipada de migrantes no sucedió, se redujo para administrar alrededor de 700 por día.

Hoy, el centro puede procesar alrededor de 250 migrantes por día; aunque atendió a menos de 600 inmigrantes en junio. Eso se compara con casi 6 mil en mayo y 3 mil en abril.

Mario D’Agostino, el administrador municipal adjunto que supervisa las operaciones de emergencia relacionadas con los migrantes, dijo que el fallo “no era una buena noticia”.

“Pero continuamos diversificando nuestra respuesta”, dijo, y agregó que la Ciudad podría usar hoteles para ayudar a albergar a los migrantes si ocurriera una afluencia mientras la Ciudad “continuaría identificando posibles lugares para albergar”.

La Ciudad cerró el refugio de emergencia que levantó con la ayuda de la Cruz Roja Americana en Bassett Middle School en mayo. Pero su acuerdo con el Distrito Escolar Independiente de El Paso para usar la escuela según sea necesario sigue en pie, dijeron las autoridades.

La ordenanza de emergencia de la Ciudad, que permite a la Ciudad asignar personal y recursos para brindar ayuda humanitaria a los migrantes, sigue vigente aunque la declaración de desastre emitida en mayo expiró, dijeron funcionarios de la Ciudad.

El Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso también elogió el fallo, comparando la regla de asilo de Biden con la del presidente Trump.

“La prohibición de asilo del presidente Biden es ilegal y peligrosa, al igual que la prohibición racista de viajar de su predecesor, y causa daños irreparables a innumerables personas todos los días desde su implementación”, dijo Jennifer Babaie, directora de Defensa y Servicios Legales de la organización, en un comunicado.

“Nuestro Gobierno necesita invertir en infraestructuras legales y humanitarias diseñadas para proteger a las personas vulnerables en movimiento y centrarse en la dignidad y la humanidad de las personas que buscan seguridad en nuestras fronteras”, dijo Babaie. “Al hacerlo, podemos garantizar una frontera que sea segura, humana y ordenada mientras cumplimos con nuestras obligaciones legales y éticas”.

La administración de Biden planea apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Ese tribunal confirmó previamente los fallos de Tigar sobre las políticas de Trump, que Tigar bloqueó en 2019. La Corte Suprema suspendió la orden.

García teme que este caso también pueda llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La mayoría conservadora en la Corte podría darle a Biden “una victoria”, dijo García, lo que nuevamente impondría severas limitaciones a los derechos de asilo.