Revés a Joe Biden: fincan cargos a su hijo Hunter

Washington— El hijo del presidente Biden, Hunter, fue acusado el jueves de supuestamente hacer declaraciones falsas y poseer ilegalmente una pistola, preparando el escenario para un posible juicio penal para el joven Biden en 2024 mientras su padre hace campaña para la reelección.

Los cargos por delitos graves se producen tras el fracaso en julio de un acuerdo de culpabilidad que los abogados de Hunter Biden habían negociado con el fiscal federal de Delaware, David Weiss, en el que Biden se habría declarado culpable de dos delitos fiscales menores y habría admitido posesión ilegal de un arma, pero en realidad no se había declarado culpable de ese delito grave.

También es posible una acusación separada de Hunter Biden por cargos fiscales, aunque el momento no estaba claro, según personas familiarizadas con el asunto y que hablaron bajo condición de anonimato para discutir un caso delicado.

La acusación del jueves marca otro temblor en lo que ya ha sido una tumultuosa campaña presidencial de 2024. El actual favorito para la nominación republicana, Donald Trump, se enfrenta a cuatro acusaciones distintas, incluidas dos del mismo Departamento de Justicia que acusó a Hunter Biden, y también podría hallarse en juicio antes de las próximas elecciones presidenciales.

Las encuestas indican que la ventaja de Trump sobre sus rivales republicanos sólo ha aumentado con sus acusaciones en Nueva York, Florida, D.C. y Georgia. Él y otros republicanos de alto rango han intentado repetidamente vincular al presidente Biden con los problemas legales y fiscales de su hijo, acusando a la primera familia de corrupción con poca evidencia que respalde tales afirmaciones.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios el jueves y remitió las preguntas al Departamento de Justicia y a los abogados de Hunter Biden. Un portavoz de Weiss se negó a hacer comentarios más allá de un anuncio escrito de los cargos.

El proceso de cuatro páginas acusa a Biden de hacer dos declaraciones falsas al completar la documentación para comprar un arma el 12 de octubre de 2018. Afirmó no ser adicto ni consumir drogas ilegales, dice la acusación, “cuando en realidad, como él sabía, esa afirmación era falsa y ficticia”.

El tercer cargo acusa a Biden de posesión ilegal de esa arma, una pistola Colt, durante los 11 días posteriores a la compra. Ese cargo se basa en una ley federal que hace ilegal la posesión de un arma mientras una persona consume drogas ilegales.

El abogado de Biden, Abbe Lowell, acusó a Weiss de ceder ante una presión política inadecuada de los republicanos al acusar al hijo del presidente.

“Que Hunter Biden poseyera un arma descargada durante 11 días no fue una amenaza para la seguridad pública, pero un fiscal, con todo el poder imaginable, cediendo a la presión política presenta una grave amenaza para nuestro sistema de justicia”, dijo Lowell.

Anteriormente, los abogados y defensores del joven Biden han argumentado que los fiscales muy rara vez acusan a personas por este tipo de violaciones de armas a menos que el cargo pueda vincularse a delitos más graves.

Weiss, quien inició la investigación sobre Hunter Biden como fiscal federal de Delaware durante la administración Trump, señaló a principios de este mes que planeaba presentar una acusación. Después de que fracasara el acuerdo de declaración de culpabilidad, Weiss solicitó y recibió el estatus de abogado especial del Departamento de Justicia, lo que le otorga autoridad para presentar cargos fuera de Delaware, algo para lo que habría necesitado un permiso especial como fiscal estadounidense.

Parte del fallido acuerdo de declaración de culpabilidad de Biden requirió que Biden ingresara en un programa de desvío previo al juicio, una opción que generalmente se aplica a delincuentes no violentos con problemas de abuso de sustancias. En total, habría pasado unos dos años en libertad condicional, pero habría evitado la cárcel si hubiera cumplido los términos del acuerdo, que incluían no poseer un arma ni participar en conductas delictivas.

Lowell argumentó el jueves que el acuerdo de desvío sigue vigente y dijo que, por lo tanto, a los fiscales se les debería prohibir presentar los nuevos cargos. “Él no violó esa ley y planeamos demostrar todo eso ante el tribunal”, dijo Lowell.

El acuerdo de declaración de culpabilidad fracasó en una audiencia judicial en julio en Wilmington, Delaware, tras un interrogatorio básico de un juez federal que encontró que las dos partes tenían entendimientos muy diferentes sobre si el acuerdo significaba que Biden aún podría ser acusado de posibles delitos financieros o de registro de cabildeo. Desde esa audiencia, los fiscales han señalado que el lugar adecuado para presentar cualquier cargo fiscal contra el joven Biden no sería Delaware, sino Washington, D.C. y California.

La investigación sobre Hunter Biden comenzó durante la administración Trump y se ha convertido en un foco central de los republicanos, incluido el ex presidente.

Cuando Biden fue elegido, el fiscal general que nombró, Merrick Garland, decidió mantener a Weiss, nominado por Trump, como fiscal federal en Delaware para continuar la investigación. Los republicanos han atacado repetidamente a Weiss, que tiene profundas raíces en el estado natal de los Biden, por no poder o no querer continuar con un caso políticamente delicado.

La saga de la investigación dio otro giro extraño en la primavera. Dos agentes del IRS involucrados en el caso se convirtieron en denunciantes y dijeron a un comité del Congreso que Weiss y su oficina habían obstaculizado y retrasado la investigación durante muchos meses, frustrando a los agentes, quienes dijeron que querían presentar cargos más duros en el caso. Un alto agente del FBI que supervisa la investigación ha rechazado algunas –pero no todas– de esas afirmaciones.

Garland se había resistido durante mucho tiempo a los llamados de los conservadores del Congreso para nombrar un fiscal especial en el caso Hunter Biden, diciendo que Weiss era el más capacitado para manejarlo y que tenía autonomía para presentar los cargos que quisiera. Pero después de que el acuerdo de culpabilidad fracasara, Weiss pidió ser nombrado fiscal especial y Garland estuvo de acuerdo.

Mentir en los formularios gubernamentales necesarios para comprar un arma de fuego representa un pequeño porcentaje de los procesamientos generales relacionados con armas de fuego en el país.

Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, los fiscales federales presentaron 3 mil 863 casos en los que la posesión ilegal de un arma de fuego fue el cargo principal, según la base de datos TRAC de la Universidad de Syracuse, que recopila datos federales.

En 130 de esos casos, o alrededor del 3 por ciento, el cargo principal de posesión ilegal estaba relacionado con hacer una declaración falsa para adquirir el arma.

Durante ese mismo período de seis meses, los fiscales federales de Delaware presentaron nueve casos en los que la posesión ilegal de armas era el cargo principal, según los datos de TRAC. Uno de los nueve implicó hacer una declaración falsa para adquirir el arma.

Incluso después de la acusación, los republicanos del Congreso continuaron el jueves cuestionando si el Departamento de Justicia estaba llevando el caso adecuadamente.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano de Kentucky), dijo que pensaba que los cargos por posesión de armas eran “el único delito que no se puede vincular con Joe Biden”, y añadió que “esto no hace nada que me haga pensar que se está haciendo justicia o cualquier otra cosa... sigo siendo escéptico”.