Revelan video de detención de senador estatal

Imágenes de cámaras corporales publicadas recientemente muestran el arresto en febrero del senador estatal Charles Schwertner por sospecha de conducir en estado de ebriedad después de negarse a someterse a una prueba de alcoholemia. Los fiscales del condado de Travis retiraron el cargo en julio, diciendo que no había pruebas suficientes para asegurar una condena.

El video fue publicado en The Texas Tribune el viernes en respuesta a una solicitud de registros públicos. Muestra a Schwertner, un republicano de Georgetown, siendo detenido en las primeras horas de la mañana del 7 de febrero en Austin. El oficial le dice a Schwertner que estaba conduciendo entre dos carriles, y Schwertner se disculpa, diciendo que él y su pasajero estaban “cambiando de canal y esas cosas”.

Durante la detención se puede ver en el video a la representante estatal Claudia Ordaz, demócrata por El Paso, en el asiento del pasajero delantero con Schwertner. En un comunicado, dijo: “No estuve involucrada en este asunto más que como pasajera y cooperé plenamente con las autoridades en todo momento. Lamento que haya ocurrido este incidente y, en el futuro, tendré más cuidado para evitar este tipo de circunstancias desafortunadas”.

El video continúa mostrando a Schwertner repitiendo que no había estado bebiendo, realizando pruebas de sobriedad en el campo y siendo esposado. Fue liberado de la cárcel del condado de Travis ese mismo día y dijo a los periodistas que se disculpó “profundamente” y que “cometió un error”.

El abogado de Schwertner, Perry Minton, se negó a responder preguntas sobre el vídeo y en su lugar entregó una breve declaración.

“Este es el video que vio la Oficina del Fiscal del Condado de Travis cuando rechazó cualquier cargo contra el Senador Schwertner hace meses”, dijo Minton. “Es hora de pasar a las historias de interés periodístico”.

El Tribune entregó el video a las oficinas de Schwertner y Ordaz poco después de su publicación el viernes por la noche. Minton brindó su declaración el sábado por la mañana, mientras que Ordaz no respondió con un comentario hasta apenas 1 minuto antes de la publicación de esta historia.

En el video, Schwertner le dice al oficial que estaba recogiendo a Ordaz en el aeropuerto y que habían salido a cenar a Whataburger. Ordaz le dice al oficial que están estacionados en su casa y Schwertner confirma que es donde ella vive.

El oficial les pregunta si han estado bebiendo y ambos dicen que no. El oficial le pide a Schwertner que salga del auto y, una vez que lo hace, el oficial le dice a Schwertner que nota un “fuerte olor a alcohol” en su aliento. El agente vuelve a preguntar si Schwertner ha bebido algo y Schwertner dice que no.

Un rato después, el oficial continúa preguntando a Schwertner si ha estado bebiendo, y en un momento le pide que califique qué tan borracho está en una escala de cero a 10. Falta parte del audio del intercambio, pero la respuesta de Schwertner es audible.

“Estoy sobrio”, dice Schwertner. “Cero.”

El oficial procede a realizar pruebas de sobriedad en el campo a Schwertner, durante las cuales aparentemente su esposa llega al lugar.

“Mi esposa acaba de llegar”, dice Schwertner, explicando que estaba distraído mientras hacía equilibrio sobre un pastel.

Intentan reiniciar el ejercicio, pero Schwertner sigue distraído.

“Belinda. Belinda”, dice Schwertner. “Ella es abogada”.

Si bien se puede escuchar una voz fuera de la pantalla, las palabras son inaudibles. No está claro a quién se refería exactamente Schwertner como abogado. Ni Belinda Schwertner ni Ordaz figuran como abogados en ninguno de sus perfiles públicos.

El oficial y Schwertner reanudaron el ejercicio, pero Schwertner se impacienta. Le pregunta al oficial si el tiempo que ha estado equilibrando es “suficiente” y el oficial le dice que no le corresponde a él decidir.

“Oficial, esto se está convirtiendo en un interrogatorio”, dice Schwertner.

El oficial dice que todo lo que está tratando de hacer es lograr que Schwertner siga las instrucciones para una “prueba de sobriedad de campo estandarizada”. Schwertner insiste en que ha hecho todo lo que el oficial le pidió y le dice que está “actuando de manera inapropiada”.

Schwertner finalmente completa la prueba y él y el oficial se acercan a un coche de policía, donde un segundo oficial le asegura a Schwertner que está pasando por algo “estandarizado” y que no recibe ningún tratamiento único.

Un tercer agente le presenta a Schwertner lo que él llama una “prueba de alcoholemia preliminar”, le explica que detecta alcohol y le pregunta si le gustaría hacérsela. Schwertner dice que no, lo esposan y le dicen que está “bajo arresto por conducir en estado de ebriedad”.

El vídeo dura aproximadamente media hora más y muestra a Schwertner siendo colocado en un coche de policía, interactuando tranquilamente con los agentes y llegando a la cárcel.

En un momento, Schwertner pregunta al primer agente si puede sentarse delante del coche policial. El oficial dice que por política tiene que poner a Schwertner atrás. Schwertner sube a la parte trasera del coche y suspira.

“He hecho mucho por ustedes”, dice Schwertner.

El oficial responde que lo aprecio pero que simplemente está haciendo su trabajo. Schwertner dice que lo entiende.

Mientras Schwertner está en el coche, otro agente se acerca al agente que lo arrestó.

“Necesito llamar al comandante de guardia porque es un senador, un senador del estado de Texas, y ahora mismo están en la sesión legislativa”, dice el otro oficial antes de agregar en un tono tranquilizador: “Haz todo bien. Todos reciben el mismo trato”.

Schwertner fue ingresado en la cárcel del condado de Travis a las 2:12 am y acusado de conducir en estado de ebriedad. Recibió una promesa de reconocimiento personal y salió de la cárcel poco después del mediodía de ese día.

“Lo siento profundamente y pido disculpas a mis ciudadanos ya mi familia”, dijo Schwertner a los periodistas al salir de la cárcel. “Cometí un error.”

El oficial que arrestó a Schwertner escribió en una declaración jurada por causa probable que, además del olor a alcohol en su aliento, Schwertner tenía “los ojos inyectados en sangre, vidriosos y llorosos, estaba confundido y arrastraba las palabras”. El oficial también describió el comportamiento de Schwertner como “educado, somnoliento y cooperativo”.

La fiscal del condado de Travis, Delilah Garza, anunció el 18 de julio que no había pruebas suficientes para continuar con el caso. También dijo que Schwertner “se sometió voluntariamente a asesoramiento y control sobre el alcoholismo sin infracciones”. Minton, el abogado de Schwertner, dijo que fue la “decisión correcta basada estrictamente en la evidencia”.

Después del arresto de Schwertner, el vicegobernador Dan Patrick dijo que no había “ninguna excusa” para conducir en estado de ebriedad, especialmente “por parte de un miembro de la legislatura cuya conducta debería someterse a un estándar más alto”. Patrick agregó que se abstendría de hacer más comentarios hasta el “resultado final de este asunto en los tribunales”. Desde entonces, Patrick no ha comentado sobre la situación.

Schwertner preside el Comité Senatorial de Negocios y Comercio y ha servido en la cámara alta desde 2013. Representa al Distrito Senatorial 5, un distrito favorable a los republicanos que cubre los suburbios del norte de Austin y se extiende hacia el este para incluir College Station.

Schwertner, de 53 años, ya tuvo una controversia personal en 2018, cuando fue acusado de enviar fotografías sexualmente explícitas de sus genitales a un estudiante de posgrado de la Universidad de Texas. Negó las acusaciones y dijo que alguien más envió los mensajes usando su cuenta de LinkedIn y otra aplicación de mensajería telefónica privada que le pertenece.

Una investigación universitaria no exculpó a Schwertner de ningún delito, pero dijo que no podía probar que Schwertner enviara los mensajes de texto. Los investigadores dijeron que Schwertner no cooperaba.

Después de la acusación, Schwertner renunció voluntariamente a su presidencia del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado.