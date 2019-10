Revelan presuntos abusos cometidos por CBP vs menores

Los Ángeles– La American Civil Liberties Union (ACLU) publicó miles de páginas con informes previamente secretos y que detallan acusaciones de abuso de menores por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, dio a conocer el rotativo LA Times.

Los documentos describen supuestos casos de menores golpeados y robados por agentes, migrantes escondidos debajo de arbustos atropellados por agentes que viajaban en vehículos todo terreno y menores detenidos con adultos. Al menos un caso describe a un residente legal de los Estados Unidos recluido en un centro de detención de inmigrantes porque no tenía la forma correcta de identificación.

Los informes de “incidentes significativos” cubren un período de tiempo entre 2009 y 2014, durante el Gobierno del presidente Obama.

También se incluyen en la recopilación de registros algunos casos que alegan agresiones contra agentes de la Patrulla Fronteriza por parte de migrantes a lo largo de la frontera sur, incluido el lanzamiento de piedras.

Este es el segundo develamiento de documentos que ACLU ha hecho en los últimos años. En 2018, la ACLU publicó documentos obtenidos de las dos agencias que supervisan a Aduanas y Protección Fronteriza de los EUA (CBP), en los que se detallan posiblemente cientos de acusaciones separadas de abuso o maltrato a menores de 18 años que cruzaron ilegalmente la frontera entre el país y México o que solicitaron asilo de 2009 a 2014.

Esos documentos fueron la base de un informe llamado Neglected and Abused (Descuidado y abusado) que la ACLU escribió con académicos de la Universidad de Chicago.

Los nuevos documentos publicados la semana pasada por la ACLU de los condados de San Diego e Imperial incluyen registros de la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Combinados, los registros conforman unas 35 mil páginas.

La ACLU originalmente solicitó estos documentos en 2014 para analizar la investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de las acusaciones hechas contra ambas agencias entre 2009 y 2014. Le tomó cinco años de litigios a la ACLU finalmente obtener los documentos este año.

Los abogados con la ACLU querían que los documentos mostraran cuán exhaustivamente investigó DHS esas acusaciones.

Pero los documentos están tan fuertemente redactados que la ACLU no ha podido determinar qué sucedió con cada reclamo individual, dijo la abogada del personal de la ACLU, Sarah Thompson.

“No hemos podido rastrear una sola queja de principio a fin”, dijo.

Thompson describió el método del DHS para investigar las quejas como un enfoque de papa caliente en el que las agencias de supervisión simplemente pasan las reclamaciones a los diferentes departamentos. Cada vez que una denuncia se entrega a otra agencia, obtiene un número de caso diferente, lo que dificulta su seguimiento.

“Estos documentos muestran un patrón persistente de denuncias graves de abuso infantil a manos de funcionarios federales de inmigración que se remontan a 2009”, dijo Mitra Ebadolahi, abogada principal de la ACLU. “Además, muestran cuán disfuncional puede ser la supervisión del DHS y subrayan la necesidad urgente de una responsabilidad significativa en todo el departamento”.

Cuando la ACLU publicó un informe basado en los documentos del comité de supervisión de 2018, CBP respondió con una reprimenda de los hallazgos del informe. La agencia federal de cumplimiento de la ley dijo que “las acusaciones falsas hechas por la ACLU contra la administración anterior son infundadas y sin base”, y agregó que los reguladores “ya completaron una investigación y encontraron que estas afirmaciones no tenían fundamento y no observaron mal comportamiento o conductas inapropiadas”.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el lote de documentos más reciente.

Todo el conjunto de documentos sólo contiene un claro ejemplo de que un empleado federal está siendo disciplinado.

Esa instancia, en 2009, involucró a un agente de ICE que mintió en una declaración jurada sobre amenazar con dañar a los niños mientras los conducía de una instalación a otra.

Ese agente inicialmente negó gritar: “Cállate. Si escucho algo en la camioneta, voy a aplastar sus rostros”. Sin embargo, varios testigos corroboraron las acusaciones de los niños.

Los documentos muestran que un supervisor reprendió al agente por el comportamiento.

“Usted esencialmente amenazó la salud y el bienestar de los menores”, escribió el supervisor. “Como menores, los detenidos eran particularmente vulnerables a cualquier amenaza externa, incluido usted. ... De mayor preocupación para mí es su falta de sinceridad cuando se le pregunta acerca de su conducta”, indican.

El agente fue transferido a una función no policial dentro del DHS.

Al publicar los documentos, la ACLU espera, en parte, mostrar que estos problemas comenzaron mucho antes que el Gobierno de Trump.

“Para aquellos de nosotros que hemos estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, es emocionante que la gente finalmente esté prestando atención a esto, pero hemos estado gritando al respecto por tanto tiempo”, dijo Thompson. “¿Por qué la gente piensa que esto sólo está sucediendo ahora? ”, cuestiona.

El gobierno del presidente Obama deportó a más inmigrantes que cualquier otra administración anterior, lo que le valió al entonces presidente Barack Obama el título de Deportador en Jefe entre algunos defensores de los migrantes. Además, el Gobierno de Obama detuvo a menores cuando un número sin precedentes de menores no acompañados llegó a la frontera sur.

De alguna manera, las políticas de inmigración que la administración Trump ha podido implementar sólo son posibles debido al sistema que heredó de los presidentes anteriores, dijo Thompson.

“Esta administración ha estado llevando las cosas a su fin lógico, pero la razón por la que han podido hacer esto es debido a políticas que son anteriores a la administración Trump”., concuyó’.