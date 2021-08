Revelan nuevo conflicto de intereses en EPISD

Un ex superintendente del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), que renunció abruptamente el año pasado en medio de una demanda civil, no reveló que su hijo trabajaba para una firma de asesoría de inversiones que el Distrito contrató durante su mandato, según una auditoría reciente.

Los nuevos hallazgos podrían afectar si el EPISD elige renovar el contrato con la firma Trusted Capital Group Advisory Services LLC, a pesar de que el ex superintendente Juan Cabrera renunció el 5 de noviembre de 2020.

La última auditoría interna se produce inmediatamente después de otra separada que encontró “una aparición de conflicto de intereses” entre Cabrera y varios proveedores de servicios académicos contratados. Poco antes de la publicación de esa auditoría, la superintendente adjunta de Finanzas y Operaciones, Carmen Arrieta-Candelaria, alertó al auditor interno en jefe sobre un posible conflicto de intereses entre Cabrera y TCG, según el informe publicado el lunes.

EPISD celebró un contrato de un año por 42 mil 500 dólares con TCG a partir del 1 de octubre de 2020, con la opción de dos renovaciones anuales. TCG fue contratado para ayudar a el EPISD a diversificar sus carteras de inversión y brindar apoyo al Departamento de Tesorería del Distrito. El Distrito ha trabajado con la firma durante 15 años, señala la auditoría.

Ni Juan Cabrera ni TCG presentaron declaraciones de conflicto de intereses antes de firmar el contrato notificando al personal del Distrito que el hijo de Cabrera era un empleado de TCG.

Eduardo Cabrera fue un pasante (“intern”) remunerado en TCG desde mayo de 2019 hasta mayo de 2020. Fue ascendido a un puesto de asociado de ventas institucionales en su oficina de Austin en agosto de 2020, después de completar un programa de capacitación de cuatro meses, según su perfil de LinkedIn.

Las revelaciones de conflictos son requeridas por la ley estatal. Cabrera presentó uno por última vez en 2017, según una auditoría anterior.

Ni Cabrera ni los funcionarios de TCG han respondido a una solicitud de comentarios.

En respuesta a las preguntas de los auditores, Cabrera dijo que sabía que su hijo tenía una pasantía, pero no está claro si sabía con qué empresa. “No estoy seguro de cuándo le ofrecieron empleo, ya que no vivía en casa. Creo que estaba en el proceso de dejar el Distrito, pero no recuerdo el momento”, dijo Cabrera.

Arrieta-Candelaria se enteró del empleo de Eduardo Cabrera alrededor del 3 de mayo, según la auditoría, momento en el que lo informó a los auditores.

Los auditores no pudieron determinar “quién identificó la necesidad del contrato de servicios de asesoría de inversiones” debido a “información contradictoria”.

El personal de Cabrera, Arrieta-Candelaria y TCG se reunieron en julio de 2020, según la auditoría.

Byers dijo al personal de auditoría que Arrieta-Candelaria le informó en agosto que Cabrera “quería seguir adelante con el contrato”, mientras que ella les dijo a los auditores que ella fue quien identificó la necesidad de los servicios.

La decisión de contratar a TCG se tomó sin tener en cuenta los “deseos” de Cabrera, dijo Byers a los auditores. Las recomendaciones de inversión de TCG han llevado a EPISD a obtener una ganancia de 16 mil dólares, agregó.

La Junta de Fideicomisarios de EPISD aprobó a TCG como asesor de inversiones el 10 de septiembre de 2020. La agenda de la reunión señaló que el Distrito había recibido una propuesta de la firma y estaba finalizando un acuerdo para los servicios de asesoría de inversiones.

La auditoría no menciona esta acción de la junta. La auditora interna en jefe, Mayra Martínez, a través de la portavoz del Distrito, Melissa Martínez, dijo que el detalle no se incluyó porque no era relevante para el alcance y los objetivos de la auditoría.

El Departamento de Adquisiciones de EPISD agregó a TCG como nuevo proveedor el 16 de octubre de 2020 a pesar de saber que la compañía aún no había presentado la declaración de divulgación de conflicto requerida, señala la auditoría. El personal nunca hizo un seguimiento con la empresa para obtener la declaración.

Arrieta-Candelaria ha estado de licencia administrativa pagada desde el 10 de mayo. Se desconoce por qué está de licencia, ya que el Distrito se ha negado a comentar más allá de llamarlo un “asunto de personal”.

Cuando se le pidió que comentara sobre la auditoría, Arrieta-Candelaria proporcionó la siguiente declaración a través de su abogada, Lynn Coyle: “Esto confirma lo que siempre ha sido el caso: que la señora Arrieta debe participar activamente en sus funciones como superintendente adjunta de Finanzas y Operaciones. Ella está ansiosa por servir a los estudiantes, padres y maestros del Distrito ya que el nuevo año ya ha comenzado”.

La auditoría recomienda que Byers lleve a cabo una evaluación de necesidades o un análisis comercial para ayudar al superintendente interino Vince Sheffield a determinar si EPISD debe renovar el contrato de TCG. Además, recomienda que el abogado de EPISD y el director ejecutivo de Adquisiciones y Recursos Escolares, Ron Gatlin, “determinen las consecuencias, si las hubiera”, por el hecho de que Cabrera y TCG no revelaron el conflicto de intereses.