Revelan 'guerra sucia' en elección para juez

Tomada de video / Strathmann llega en una camioneta, se baja y toma el letrero, que luego coloca en la parte trasera de su vehículo

A dos días de que se celebren las votaciones primarias de desempate para la elección de diversas representaciones populares, entre estas las de la competencia por la titularidad de la 388 Corte de Distrito Familiar del Condado de El Paso, los roces, disputas y hasta la guerra sucia han manchado la contienda electoral.

Tal es el caso del escándalo protagonizado por Laura Strathmann, actual juez de la Corte 388 de Distrito, quien fuera exhibida en un video retirando una pancarta electoral propiedad de su oponente política Marlene González, el cual se encontraba en una acera sobre la vía pública.

Y es que al calor de la contienda electoral la aspirante a repetir en el cargo Strathmann, quien ahora enfrenta una demanda, adoptó a cabalidad la popular frase que reza: ‘en el amor y la guerra todo se vale’, dejando de lado la ética, los valores y el respeto a su comunidad.

“Cuando vi esa imagen me llenó de indignación. No podía creer que una funcionaria de ese nivel incurriera prácticamente en un robo”, dijo Jessica López, residente de uno de los vecindarios ubicados en el Este de la ciudad.

Ella, al igual que otros ciudadanos reprobaron la actitud de la jueza, cuyo término vence a finales del 2020, y pidió un castigo ejemplar para evitar que este tipo de estrategias políticas adoptadas por algunos candidatos desaparezcan para que se garanticen elecciones limpias y profesionales.

El hecho, el cual fue aceptado por la propia Strathmann al justificar que solo obedeció el llamado de uno de sus vecinos, identificado como el Señor Bean, quien le había solicitado de favor el retiro del letrero electoral que se había colocado en su propiedad sin autorización.

En el video transmitido por la televisión y difundido en redes sociales se observa como la juez Strathmann llega en una camioneta con placas especiales para personas minusválidas y, va directo al letrero, el cual retira del camino con actitud sonriente, lo coloca en la parte trasera del vehículo, en donde se aprecian otros letreros, para luego seguir su marcha.

Sin embargo días después el señor Bean al ser abordado por una de las voluntarias de la campaña de Marlene desmintió a Strathmann al afirmar que su dicho obedeció a un favor que le hizo a la juez que ocupa el puesto al suplicarle que le ayudara porque estaba en un lío ‘muy serio’… pero agregó que en realidad el cartel propagandístico no se encontraba en su propiedad sino en la vía pública y que de hecho no se había percatado de su presencia.

Me siguen: jueza

Ante ello la juez dijo ante reporteros: “claramente me siguen, todo el tiempo", al preguntársele quién había tomado el video, y remató: “No tengo idea, lo que lo hace aún más espeluznante. Me siguen y no sé quién me sigue.

Por su parte el abogado Troy Brown, quien representa a González, manifestó que no tiene idea si es cierto que alguien está siguiendo a Strathmann, tras comentar que es curioso que el vecino de Strathmann, un hombre fuerte y sano, la haya llamado para quitar el letrero de González, el cual días después regresó a su oponente.

“Si está dispuesta a robar un letrero, intenta encubrirlo diciendo múltiples mentiras; Solo imaginen lo que está haciendo en la sala del tribunal. No puedo soportar su cara malvada cuando estaba haciendo eso”, escribió Fer Garibay, en las redes sociales.

No obstante y posterior al retiro del cartel la juez celebró su acción al difundir en sus redes sociales “Marlene González colocó un letrero en la propiedad de mi vecino sin su permiso. Estaba molesto y pidió que sacara esa basura de su propiedad. Por favor comparte”.

Se quejan de alguacil

Pero este incidente, considerado por los electores como el ‘Laura-Gate’ de El Paso, no ha sido el único registrado durante esta contienda en la que se disputa esta posición en el condado sino que su propio alguacil Bobby Holguin también ha protagonizado altercados y hasta ataques en contra del grupo de voluntarios adheridos a la campaña de González.

“Es una persona violenta que se ha dedicado a insultar y hasta golpear a mujeres indefensas que participamos con la abogada González en su afán por defender a su jefa para mantenerse en su puesto”, dijo Iliana Felix, quien fuera atacada cuando hacía proselitismo a favor de su candidata en el Valle Bajo.

Comentó que este hombre afirma sentirse protegido por las autoridades por haber pertenecido a las filas policiacas durante más de 20 años por lo que constantemente alardea la supuesta inmunidad de la que goza.

Sin embargo Felix, quien afirmó que nadie esta por encima de la Ley, dijo haber denunciado a Holguín de manera formal luego de haber sido estrujada mientras realizaba su labor en uno de los parques de la ciudad.

No obstante la agresión sufrida manifestó que los agentes tipificaron el altercado como un simple incidente que ameritaba solo una amonestación, cuando en realidad fue una agresión agravada que se castiga con multa o cárcel.

“Ella tenía marcas en sus brazos y de acuerdo al código penal cuando hay un roce en tu cuerpo, en el que tú no lo autorices son elementos que se consideran como una agresión física”, dijo uno de los dos testigos que presenciaron el incidente en el que con palabras altísonantes Holguín inició el ataque.

Para ella, al igual que para sus compañeras, la jueza y su empleado se han enfocado en crear un ambiente peligroso al estar plagado de ataques verbales y físicos contra el grupo de voluntarias con acciones entre las que resaltan insultos y señalamientos obscenos al calificar a González de racista y de ser la creadora de una página de Facebook en la que se ha difamado a su persona.

Sin embargo el cuartel de campaña de González negó la acusación y cuestionó el proceder de su oponente refiriéndose al retiro del letrero al señalar que lo adecuado hubiera sido que Strathmann o su vecino hubieran llamado a la oficina para retirarlo directamente.

“Afortunadamente pusimos la demanda y esperemos que esta semana den un veredicto para que se castigue al responsable”, dijo Iliana Felix, quien precisó que son dos las denuncias que ahora enfrenta la juez Strathmann.

Por su parte la candidata Marlene González, quien declinó hacer comentarios contra Strathmann por haber una investigación en curso, se ha dedicado durante este tiempo a mantener un diálogo directo con sus electores dando a conocer su plataforma política y las acciones que llevará a cabo en caso de resultar triunfadora.

El cuartel de campaña dio a conocer que a lo largo de la contienda electoral fueron arrancados y robados decenas de letreros suyos de diversos puntos de la ciudad, lo que demuestra el sabotaje y la guerra sucia ante el temor que tienen sus adversarios de perder la elección.

En la elección primaria celebrada el 3 de marzo Marlene González se posicionó en primer lugar con el 42.9 por ciento de la votación al conseguir 26 mil 620 sufragios mientras que Laura Strathmann alcanzó el 39.8 por ciento con 24 mil 784 votos. El tercer competidor, Ricardo Ríos, quedó fuera al obtener solo el 17.3 por ciento con 10 mil 734 votos de un total de 62 mil 450 dados a los competidores demócratas.