Revelan abuso sexual detenidos por ICE

Tres detenidos –dos mujeres y un hombre– en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso denunciaron que fueron atacados sexualmente, a manera de acoso o violación.

La abogada que representa a los tres indocumentados señaló el viernes que ha solicitado una investigación por parte las autoridades federales.

“El terror de ser detenido en nuestras instalaciones locales de ICE ha llegado a un nuevo nivel de horror. En las últimas semanas, he registrado profundos y problemáticos testimonios de hombres y mujeres que han sido víctimas de violaciones y acoso sexual por guardias”, dijo Linda Corchado, abogada del Centro de Apoyo Las Américas, una organización no lucrativa.

Corchado dio a conocer al público en general una serie de documentos, con los cuales intenta llamar la atención del fiscal de Distrito y las fuerzas del orden locales ante un “patrón conductual y práctica de acoso sexual y agresión” principalmente a mujeres que se encuentran a la espera de una solución legal.

“Las mujeres me dicen que los guardias las arrinconan en áreas que dicen no están monitoreadas por las cámaras. Estos depredadores les lavan el cerebro a las mujeres para que crean que pueden controlar su destino en asuntos de inmigración. Les dicen a las mujeres que son impotentes, que no tienen derechos, que nadie les creerá”, dijo Corchado.

La denuncia señala que, aunque los tenientes, capitanes y supervisores de ICE han sido conscientes de estos patrones de conducta sexual inapropiada, hasta el momento no se ha logrado proteger a los detenidos como lo exige la ley de Estados Unidos y la guía interna de ICE.

Delitos frecuentes

Laura Flores Bachman, asesora legal de ASISTA, una organización que aboga por los derechos legales y civiles de las inmigrantes víctimas de violencia dijo: “Creemos que las agresiones sexuales en las instalaciones de ICE son delitos que con demasiada frecuencia no se controlan dada la profunda vulnerabilidad y aislamiento de mujeres inmigrantes detenidas”.

Además, en la denuncia se presenta la evidencia de los testimonios de tres víctimas que supuestamente fueron agredidas sexualmente y de manera similar por varios guardias.

Abuso en ‘puntos ciegos’

El primer testimonio de una víctima señala que para obtener su medicina todos los días, camina desde su cama hasta la unidad médica. A lo largo del camino que debe tomar para ir y volver de la unidad médica, hay varias áreas que ella cree que son puntos ciegos y por lo tanto invisibles para las cámaras porque ha pasado por varios incidentes de acoso y agresión.

El testimonio señala que en noviembre de 2019 “la víctima regresaba a su dormitorio después de su visita médica de rutina, cuando un oficial la forzó, la besó sin su consentimiento y tocó sus partes íntimas”.

La misma situación ocurrió en 3 ocasiones más los meses siguientes, según el reporte: marzo, mayo y junio de 2020. El informe relata que la víctima advirtió a los guardias que se detuvieran o los reportaría, pero éstos continuaron haciéndolo.

Acoso por sexo

Otra víctima señaló que en marzo de 2020 un guardia de seguridad le dijo que podría pagarle “mucho dinero” si accedía a tener ‘relaciones sexuales’ con él. La víctima le pidió al oficial que la respetara y que no le hablara de esa forma o tendría que reportarlo. El guardia luego procedió a decirle a la víctima que “no tenía derechos dentro del centro y que nadie le creería”, se lee en la declaración.

Abuso en regaderas

Una última víctima –un varón– señaló que se encontraba tomando un baño, al igual que otras dos personas, cuando un oficial “entró al baño y comenzó a observarlos”. La víctima declara que le pidieron que se fuera, pero el oficial “luego comenzó a frotar sus genitales mientras los observaba”, según el testimonio.

Corchado declaró que una de las víctimas permanece detenida en la misma instalación rodeada por los mismos hombres que la han agredido y a quienes ve que continúan amenazando sexualmente a otras mujeres en la instalación.

“Los hombres que controlan las condiciones de su detención y los términos bajo los cuales yo puedo hablar con ella como su abogada, son los mismos hombres que no la han mantenido a salvo y la están atacando a ella y a otras mujeres indefensas. Si esto no le suena bien, es porque no lo es”, dijo Corchado.

La directora de asuntos legales dijo que la denuncia ha sido presentada al fiscal de Distrito, Jaime Esparza, y al fiscal federal John Bash.

“Agradecemos al señor Esparza por dar el paso inicial de pedir a la Oficina del Inspector General que investigue estos horribles crímenes”, finalizó.

