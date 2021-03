Revela CBP condiciones de migrantes a nivel local

Cortesía

El video de un centro temporal de procesamiento ubicado en El Paso, Texas, fue dado a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las imágenes muestran un poco de las condiciones que enfrentan cientos de migrantes que llegan a esta región en espera de ser procesados.

La revelación del video ocurre sólo un día después de que se dieran a conocer varias fotografías de inmigrantes apiñados en una instalación de la Patrulla Fronteriza (USBP) en la ciudad de Donna, en el Valle del Río Grande.

Las imágenes de El Paso, que también han causado críticas, muestran a decenas de adolescentes y niños inmigrantes durmiendo sobre colchones colocados en el suelo y con mantas de mylar –un tipo de plástico– con tan sólo unos centímetros de separación.

Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, emitió una declaración por la mañana en donde afirma que la frontera “está experimentando un gran aumento en los encuentros de familias y niños no acompañados en el Oeste de Texas”.

Las críticas de los centros de la Patrulla Fronteriza tanto de El Paso como de Donna, se dispararon debido a que los escenarios resultan ser similares a los que los demócratas criticaron al ex presidente Donald Trump hace sólo dos años.

“Estos encuentros incluyen familias y niños no acompañados. La población más alta del Sector El Paso son los niños no acompañados, con un aumento del 96 por ciento en comparación con febrero del año fiscal 2020”, dijo la jefa de USBP.

“Por ley, CBP no puede expulsar a niños no acompañados. Por lo tanto, todos los niños no acompañados son detenidos y procesados temporalmente en nuestro Centro de Procesamiento Central del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas”, añadió Chávez.

La jefa de USBP añadió que con el aumento de detenciones se trabaja a la par con el Condado de El Paso y el Gobierno mexicano debido a la escasa capacidad para albergar a cientos de personas.

“El reciente aumento de niños no acompañados además de las unidades familiares está comenzando a afectar nuestra capacidad. Estamos trabajando en estrecha colaboración con Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para la ubicación de niños, ya que la capacidad de CBP para sacar a los niños de su cuidado está directamente relacionada con el espacio disponible en HHS y ORR”, explicó.

“También estamos en estrecha coordinación con nuestras partes interesadas locales y del Condado; así como nuestra red local de refugios de organizaciones no gubernamentales para ayudar con estos encuentros de unidades familiares cada vez mayores”, agregó.

Por su parte, la semana pasada el secretario Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, quien visitó esta localidad, culpó a la administración Trump por desmantelar un proceso eficiente e instó a los migrantes a “no venir”.

“Alentamos a los niños a que no vengan. Ahora no es el momento de venir. No vengas, el viaje es peligroso”. Nuestro mensaje ha sido sencillo: la frontera está cerrada. Estamos expulsando familias. Estamos expulsando a adultos solteros. Y hemos tomado la decisión de no expulsar a niños pequeños y vulnerables”, dijo Mayorkas.

La jefa de la Patrulla Fronteriza dijo que, desde el lunes 8 de marzo de 2021, el Sector El Paso ha estado recibiendo diariamente un número variable de unidades familiares de la región del Sur de Texas.

“Nuestra prioridad es procesarlos y expulsarlos a México bajo el Título 42; sin embargo, trabajamos muy de cerca con el Gobierno de México y ellos también tienen problemas de capacidad que debemos considerar; por lo tanto, sólo una cantidad limitada de familias de la región y del Sur de Texas pueden ser expulsadas diariamente a Ciudad Juárez en coordinación con los funcionarios de Migración de México”, señaló.

“Esto nos ha llevado a coordinarnos con los funcionarios locales de la Ciudad y el Condado de El Paso y las organizaciones no gubernamentales para coordinar la liberación de las familias de la región del Sur de Texas a nuestra red local de refugios”, agregó.

Cifras oficiales revelan que el Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS) de los Estados Unidos contabiliza que hay al menos 10 mil 500 menores no acompañados bajo la custodia federal, y que hay más de 5 mil menores al resguardo de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, la administración se niega rotundamente a calificar de crisis la detención de más de 15 mil niños bajo custodia estadounidense.