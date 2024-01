Revancha Trump-Biden, casi inevitable

Manchester, New Hampshire— El ex presidente Donald Trump ganó fácilmente las primarias de New Hampshire el martes, tomando el mando de la carrera por la nominación republicana y haciendo que una revancha en noviembre contra el presidente Joe Biden parezca aún más inevitable.

El resultado fue un revés para la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, quien terminó segunda a pesar de invertir mucho tiempo y recursos financieros en un estado famoso por su racha independiente. Ella es la última gran rival después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pusiera fin a su candidatura presidencial durante el fin de semana, lo que le permitió hacer campaña como la única alternativa a Trump.

Los aliados de Trump aumentaron la presión sobre Haley para que abandonara la carrera antes de que cerraran las urnas, pero Haley prometió después de que se anunciaran los resultados que continuaría su campaña. Hablando con sus seguidores, intensificó sus críticas al ex presidente, cuestionando su agudeza mental y presentándose como una candidata unificadora que marcaría el comienzo de un cambio generacional.

“Esta carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por recorrer”, dijo Haley, mientras algunos entre la multitud gritaban: “¡No ha terminado!”.

Mientras tanto, Trump ahora puede presumir de ser el primer candidato presidencial republicano en ganar elecciones abiertas en Iowa y New Hampshire desde que ambos estados comenzaron a liderar el calendario electoral en 1976, una señal sorprendente de la rapidez con la que los republicanos se han unido a él para convertirlo en su candidato. por tercera vez consecutiva.

En su fiesta de la victoria el martes por la noche, Trump insultó repetidamente a Haley y pronunció un discurso mucho más enojado que después de su victoria en Iowa, cuando su mensaje era de unidad republicana.

“No permitamos que alguien se lleve una victoria cuando tuvo una noche muy mala”, dijo Trump. Y añadió: “Sólo una pequeña nota para Nikki: ella no va a ganar”.

Con victorias fáciles en los dos primeros estados, Trump está demostrando su capacidad para unir firmemente a las facciones del Partido Republicano detrás de él. Ha obtenido el apoyo de los conservadores evangélicos que son influyentes en Iowa y los votantes más moderados de New Hampshire, fuerza que espera replicar durante las elecciones generales.

Trump obtuvo resultados especialmente sólidos en las áreas más conservadoras del estado, mientras que Haley ganó en las zonas más liberales. Las únicas áreas en las que Haley lideraba a Trump eran en ciudades y pueblos de tendencia demócrata como Concord, Keene y Portsmouth.

Pat Sheridan, un ingeniero de 63 años de Hampton, votó por Trump “porque hizo un muy buen trabajo la primera vez”.

“Necesitamos un hombre de negocios, no burócratas”, dijo Sheridan.

Aproximadamente la mitad de los votantes de las primarias republicanas dijeron que están muy o algo preocupados de que Trump sea demasiado extremista para ganar las elecciones generales, según AP VoteCast, una encuesta del electorado del estado. Sólo alrededor de un tercio dice lo mismo sobre Haley.

Aun así, el camino de Haley para convertirse en la abanderada del Partido Republicano se está estrechando rápidamente. No competirá en una contienda que otorga delegados hasta las primarias del 24 de febrero en Carolina del Sur, evitando las asambleas electorales del 8 de febrero en Nevada, que se consideran ampliamente favorables a Trump.

Como ex gobernadora de Carolina del Sur, Haley espera que una buena actuación allí pueda impulsarla a las elecciones del Súper Martes el 5 de marzo. Pero en un estado profundamente conservador donde Trump es sumamente popular, esas ambiciones pueden ser difíciles de realizar y una derrota en el estado de origen podría resultar políticamente devastadora.

“Esto es sólo el comienzo; tenemos al resto de la nación”, dijo Sandy Adams, de 66 años, independiente de Bow que apoyaba a Haley. “Creo que tenemos un candidato fuerte, y la primera vez tenemos sólo dos candidatos, y eso es algo grandioso”.

En el lado demócrata, Biden ganó las primarias de su partido, pero tuvo que hacerlo mediante un esfuerzo por escrito. El Comité Nacional Demócrata votó a favor de iniciar sus primarias el próximo mes en Carolina del Sur, pero New Hampshire siguió adelante con su propia contienda. Biden no hizo campaña ni apareció en las boletas, pero superó a una serie de rivales poco conocidos.

La temprana victoria de Trump en las primarias republicanas es notable considerando que enfrenta 91 cargos criminales relacionados con todo, desde tratar de anular las elecciones presidenciales de 2020 hasta el mal manejo de documentos clasificados y la organización de sobornos a una actriz porno. Dejó la Casa Blanca en 2021 tras una sombría insurrección en el Capitolio de Estados Unidos encabezada por sus partidarios que buscaban detener la certificación de la victoria de Biden. Y Trump fue el primer presidente en ser acusado dos veces.

Más allá de las vulnerabilidades políticas asociadas con los casos penales, Trump enfrenta un desafío logístico al equilibrar los juicios y la campaña. Con frecuencia ha comparecido voluntariamente en un tribunal de Nueva York donde un jurado está considerando si debe pagar daños adicionales a un columnista que el año pasado ganó una indemnización del jurado de 5 millones de dólares contra Trump por abuso sexual y difamación. Ha convertido estas apariciones en eventos de campaña, celebrando conferencias de prensa televisadas que le dan la oportunidad de difundir su mensaje a una gran audiencia.

Pero Trump ha convertido esas vulnerabilidades en una ventaja entre los votantes republicanos. Ha argumentado que los procesos penales reflejan un Departamento de Justicia politizado, aunque no hay evidencia de que Biden o cualquier otra persona en la Casa Blanca haya presionado a los funcionarios allí para presentar cargos.

Trump también ha dicho repetidamente a sus seguidores que está siendo procesado en su nombre, un argumento que parece haber fortalecido aún más su vínculo con la base republicana.

A medida que Trump comienza a centrar su atención en Biden y la campaña electoral general, la pregunta es si la formulación de los casos legales por parte del ex presidente persuadirá a los votantes más allá de la base republicana. Trump perdió el voto popular en las elecciones de 2016 y 2020 y ha enfrentado luchas particulares en comunidades suburbanas desde Georgia hasta Pennsylvania y Arizona que podrían resultar decisivas en la campaña de otoño.

Trump viajó con frecuencia a New Hampshire en los meses previos a las primarias, pero no pasó tanto tiempo en el estado como muchos de sus rivales. En lugar del enfoque tradicional de saludar a los votantes personalmente o en grupos pequeños, Trump ha organizado grandes mítines. Ha pasado gran parte de su tiempo quejándose del pasado, incluida la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas debido a un fraude electoral generalizado.

Si regresa a la Casa Blanca, el ex presidente ha prometido promulgar una agenda de inmigración de línea dura que incluye impedir que los inmigrantes crucen la frontera entre Estados Unidos y México y reimponer su prohibición de viajar durante su primer mandato, que originalmente apuntaba a siete países de mayoría musulmana. También ha dicho que el creciente número de inmigrantes que entran a Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”, haciéndose eco del lenguaje de Adolf Hitler.

Biden enfrenta sus propios desafíos. Existe una preocupación generalizada sobre su edad de 81 años. También está aumentando la disidencia dentro de su partido sobre la alianza de Biden con Israel en su guerra contra Hamas, poniendo en riesgo la posición del presidente en estados indecisos como Michigan. Una manifestación que celebró en el Norte de Virginia el martes para promover el derecho al aborto –un tema que su partido considera fundamental para el éxito en noviembre– fue interrumpida repetidamente por protestas por el apoyo militar estadounidense a Israel. Una persona gritó “¡Qué vergüenza!”

Pero evitó una posible vergüenza en New Hampshire incluso cuando rivales como el representante de Minnesota Dean Phillips lo compararon en publicidad con Bigfoot, ya que ambos eran difíciles de encontrar.

Durwood Sargent, de 79 años, de Bow, votó por escrito a favor de Biden y dijo que no le ofendía que el presidente mantuviera su nombre fuera de la boleta.

"No es gran cosa. Le han dado mucha importancia. El presidente tiene un país qué gobernar", dijo.