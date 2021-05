Retoma UTEP exposiciones de arte presenciales con muestra anual

Cortesía / Si bien las piezas de bellas artes se exhibirán en las galerías, las artes gráficas se mostrarán virtualmente porque la mayor parte del trabajo de los estudiantes se realizó en línea Cortesía

Dilan E. Torres y Barron Wortham, especialistas en arte de estudio de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), obtuvieron los principales premios en la Exposición Anual de Arte para Estudiantes de UTEP de 2021 que se inauguró el 10 de mayo de 2021 en el Centro Stanlee y Gerald Rubin para las Artes Visuales del campus.

Torres, un estudiante de tercer año, ganó por ““I Saw a Ghost in the Supermarket” (‘Vi un fantasma en el supermercado’), que fue creado con lápiz de grafito, lápiz de carbón, Prismacolor y Conté Crayons. Los jueces reconocieron a Wortham, un estudiante de último año, por su pintura al óleo sobre lienzo, “Cruisin”. Cada artista recibirá $ 1,000 por su trabajo, que pasará a formar parte de la colección permanente del Rubin Center. Los organizadores anunciaron a los ganadores en un video difundido al mediodía del 10 de mayo.

Los dos estudiantes se encontraban entre los 71 estudiantes universitarios del Departamento de Arte que crearon las 131 piezas (grabados, pinturas, dibujos, esculturas, metales, cerámica y diseños gráficos) durante el año académico 2020-21 que llenan las galerías Rubin y L del centro. La pantalla estará activa hasta el 30 de julio de 2021.

Aproximadamente 450 piezas fueron sometidas a consideración y los jueces seleccionaron las que se incluirían, así como los destinatarios de los diversos honores, desde los principales premios hasta varias menciones honoríficas.

Los planificadores programó cuatro “noches de apertura” solo por invitación con un límite de 50 estudiantes en el Rubin Center para acomodar a un número más pequeño de estudiantes y sus invitados para cumplir con los protocolos COVID-19 de la Universidad que incluyen cubrirse la cara y distanciamiento social. También habrá varias estaciones para lavarse las manos. Diferentes miembros de la facultad de arte serán los anfitriones de cada recepción. Además del horario comercial normal, los funcionarios de Rubin abrirán la galería de 10 a.m. a 2 p.m. hasta el sábado 5 de junio. Puede programar otros eventos públicos para esta exhibición este verano.

Kerry Doyle, el director del Rubin, dijo que si bien las piezas de bellas artes se exhibirán en las galerías, las artes gráficas se mostrarán virtualmente en su mayor parte porque la mayor parte del trabajo de los estudiantes se realizó en línea. Parte de ella se proyectará en el espacio de visualización.

Doyle habló con entusiasmo sobre el evento en vivo, al que llamó otro paso hacia la normalidad en UTEP. El evento de 2020 se llevó a cabo de forma virtual.

“Fue muy agradable ver a los estudiantes traer sus obras de arte al campus”, dijo. “Es un gran cambio que los estudiantes regresen al Centro Rubin para una exposición con una recepción para celebrar su trabajo. Con suerte, es una señal de lo que está por venir”.

Entre los estudiantes cuyo arte fue aceptado para el programa se encontraba Jill Font, una estudiante senior de Arte de Estudio que espera graduarse después del semestre de otoño de 2021. La exhibición incluirá tres de sus piezas: dos pinturas al óleo sobre lienzo coloridas y nostálgicas de la cultura pop que se remontan a las décadas de 1980 y 1990, “Hubba Bubba” y “Sweet Times”, y una escultura que incluye imágenes de tatuajes, “Fortune Favors”. . “

Font, una nativa de California que creció en El Paso, dijo que estaba agradecida de ser parte de la exposición y esperaba ver su trabajo exhibido en la galería.

“Ver obras de arte en línea que en persona no es lo mismo”, dijo Font. “Hay una energía involucrada en ver tu obra de arte frente a ti cuando está en una pared que falta en la experiencia en línea”.

José Krapp, coordinador de exposiciones de Rubin, dijo que estaba impresionado con la variedad de piezas de exhibición. Su trabajo será presentar el arte de la mejor manera. Recordó lo que fue ser parte de la exposición estudiantil a fines de la década de 1990 cuando se celebró en el Fox Fine Arts Center.

Krapp, quien obtuvo su BFA de UTEP en 1998 y su MFA de la Universidad de Nueva York, dijo que la competencia generó estrés, pero en general, el evento fue divertido.

“Fue genial ver lo que estaban haciendo los demás”, dijo Krapp.

Los jueces de este año fueron Daisy Nam, curadora de Ballroom Marfa, y Libby Morris, vicepresidenta de diseño / directora de arte en Giles Design Bureau en San Antonio. Nam juzgó las obras de bellas artes y Morris fue responsable de las piezas de diseño gráfico.

David Griffin, profesor y presidente del Departamento de Arte, dijo que estaba complacido con el nivel de participación de los estudiantes en la muestra de arte con jurado, que alcanzó cifras anteriores al Covid-19. Dijo que esperaba ver el arte y los artistas durante las distintas noches de apertura.

“Quiero expresar mis felicitaciones a todos los estudiantes que enviaron trabajos para ser calificados”, dijo Griffin. “Tengo el privilegio de ver casi todo el trabajo antes de los jueces y estoy seguro de que la fuerza del trabajo les dio a los jueces mucho para considerar y evaluar. El margen de selección o no es muy estrecho”.

Griffin también agradeció al cuerpo docente del Departamento de Arte, al que calificó de talentoso, dedicado y excepcional, al liderazgo del Centro Rubin por su decisión de realizar una exposición en persona, y al personal de la galería por su ejecución. También elogió a los miembros del jurado de arte de la muestra por su contribución.

