Retoma Suprema Corte el caso Sergio Adrián

La noticia de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revisará el caso relativo a la muerte del menor juarense Sergio Adrián Hernández Güereca, abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza en el 2010, fue recibida con optimismo por su familia tras un largo proceso.

Los magistrados de la corte suprema estudiarán el caso para determinar si los familiares de Sergio Adrián pueden demandar una vez que el agente de la patrulla Fronteriza descargó su arma contra el menor, quien se encontraba en territorio mexicano.

“La verdad es que yo ya tenía más de medio año de que no me hablaba el abogado, pero ahora que recibí su llamada me siento esperanzado de que podremos tener una respuesta”, informó a El Diario Jesús Librado Hernández, padre de Sergio Adrián.

El caso es llevado por el abogado Cristobal Galindo, cuyo despacho tiene como sede la ciudad de Houston, desde donde se plantea la demanda civil.

“Yo lo que queremos es una determinación, sea lo que sea que se decida, es que ya son 9 años en que no hemos tenido respuesta y como dice el abogado es algo muy bueno que este tribunal haya aceptado estudiar el caso”, dijo Hernández.

De hecho esta será la segunda ocasión en que la Corte Suprema analizará el caso de Sergio Adrián, quien tenía 15 años cuando murió en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que ahora es permeado por una dura política migratoria de la administración federal estadounidense.

Fue en el año 2017 cuando los magistrados rechazaron un dictamen del 5to Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que desestimó en su momento una demanda civil que busca una compensación económica, por lo cual turnaron el caso a un tribunal inferior para que reconsiderara el caso.

Sin embargo, este dictamen no resolvió si la familia de Sergio Adrián podría presentar una demanda por una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe la fuerza letal injustificada.

“El caso ha sido muy largo, en los 9 años que llevamos hemos tenido muchas audiencias, pero confiamos mucho que ahora si vamos a tener justicia porque el agente que mató a mi hijo se cruzó a México para rematarlo”, sostuvo el padre de Sergio Adrián.

“Estoy contento que las cosas se estén dando así, me dice el abogado que viene en dos semanas por mí, él me consigue las visas para poder cruzar, y venga lo que venga estoy listo”, sostuvo Hernández.

Fuerza excesiva

El 22 de agosto del 2011, la familia de Sergio Adrián acusó al oficial Jesús Mesa Jr. de utilizar “fuerza excesiva” al disparar su arma de cargo de forma intencional, en lugar de arrestar al adolescente y de quebrantar los derechos constitucionales de la víctima amparados por la Cuarta y Quinta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, entre otros factores.

La Cuarta Enmienda ampara la protección a indagatorias y aprehensiones arbitrarias, mientras que la Quinta señala que una persona acusada de cometer un delito tiene derecho contra la autoincriminación forzada, a que su caso sea estudiado por un gran jurado, a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y a un proceso.

El juez federal David Briones desechó en su momento el recurso al dictaminar que Sergio Adrián no estaba protegido bajo la Cuarta Enmienda “porque es un extranjero sin ningún lazo voluntario a Estados Unidos y estaba en México cuando el incidente ocurrió”.

Agregó que los demandantes “fallaron en plantear una denuncia bajo la Quinta Enmienda bajo la cláusula de debido proceso”, por lo que su argumento en contra del agente Mesa Jr. debe ser desechado.

En los hechos Sergio Adrián fue asesinado cuando Mesa se encontraba patrullando en bicicleta la zona fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez.

Fue entonces que el agente se encontró con un grupo de jóvenes que cruzó la línea internacional hasta llegar a la malla ciclónica del lado estadounidense.

Cuando Mesa logró aprehender a uno de los jóvenes, el resto del grupo corrió hacia el lado mexicano.

Fue entonces cuando el agente levantó su arma de fuego y disparó en varias ocasiones al grupo.

Sergio Adrián, quien se encontraba en territorio mexicano, recibió dos disparos, uno fatal en la cabeza, en hechos que han ocasionado un largo proceso donde los derechos de la víctima siguen en entredicho.

