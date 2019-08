Retiran implantes mamarios de Allergan por riesgo de cáncer

Nueva York— Los implantes mamarios texturizados fabricados por Allergan, que han sido vinculados a un tipo poco común de cáncer, están siendo retirados en Estados Unidos a petición de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), según anunció la agencia el miércoles.

A nivel mundial, se han reportado 33 muertes y 573 casos, de los cuales 481 se han atribuido claramente a los implantes de Allergan, declaró la FDA. Asimismo, la agencia afirmó que los datos que había recolectado de las 33 muertes mostraban que se sabía cuál era el tipo de implante que se había utilizado en trece de los casos y que en doce de esos casos fueron productos de Allergan.

Las mujeres que tienen estos implantes, pero que no presentan síntomas, no necesitan extraérselos, aclaró la FDA. El retiro significa que los doctores y los hospitales no deben implantar más de esos productos y deben devolver a Allergan todos los que tengan almacenados.

Los productos retirados son de Biocell; entre ellos se encuentran los implantes mamarios Natrelle rellenos de solución salina, los Natrelle rellenos de silicona, los Natrelle Inspira rellenos de silicona y los Natrelle 410 altamente cohesivos, rellenos de silicona y con forma anatómica.

El retiro de productos también incluye los expansores de tejido que las pacientes usan antes del aumento o la reconstrucción de mamas, como el expansor de tejido Natrelle 133 Plus y el Natrelle 133 con lengüetas de sutura.

La enfermedad vinculada a los implantes es el linfoma anaplásico de células grandes, un tipo poco frecuente de cáncer del sistema inmunitario. No es cáncer de mama, pero se desarrolla en el tejido que rodea al implante. En la mayoría de los casos, extraer el implante y el tejido cicatricial que lo rodea puede curar el cáncer, pero si no se detecta a tiempo puede propagarse y acabar con la vida de la paciente. El padecimiento ha surgido en mujeres que se han puesto implantes para un aumento de mamas cosmético y en mujeres que se han seguido un procedimiento de reconstrucción tras una mastectomía para tratar el cáncer de mama.

Por lo general, los síntomas principales del linfoma son inflamación y acumulación de líquido alrededor del implante. Si esos síntomas ocurren, el líquido debe drenarse y someterse a pruebas de detección de cáncer.

El contenido del implante, ya sea silicona o solución salina, no es un factor detonante del linfoma. La cubierta o envoltura del implante, que puede ser lisa o texturizada, es la clave. Los implantes texturizados, que tienen una superficie ligeramente áspera que se adhiere al tejido y ayuda a que el producto se mantenga en su lugar, se han señalado como la causa del linfoma.

A pesar de que varias empresas fabrican implantes texturizados, la mayoría de los casos de linfoma han ocurrido en mujeres que portan productos de Allergan.

Los implantes texturizados representan sólo alrededor del cinco por ciento de los implantes usados en Estados Unidos, pero se han empleado de manera mucho más generalizada en Europa, donde ya han sido retirados en muchos países.