Retiran cargos criminales a casi 100 sospechosos

Los cargos por delitos graves y menores en contra de casi 100 personas fueron desestimados el lunes por un magistrado de la cárcel porque los fiscales del Distrito de El Paso no habían tomado medidas respecto a los casos.

Se esperan que otros 300 cargos sean desestimados esta semana, dijo Kelli Childress, defensora pública del Condado de El Paso, cuya oficina solicitó los sobreseimientos.

“Como sociedad, hemos llegado a considerar la acusación como un cierto nivel de prueba de que se está cometiendo un delito, y no lo es”, dijo Childress. “Si nosotros dentro del sistema no valoramos la presunción de inocencia, ciertamente no podemos esperar que los jurados lo hagan. Para mí, me sorprendió que llegáramos a este punto”.

Las mociones para desestimar los cargos y liberar la fianza se presentaron bajo el artículo 32.01 del Código de Procedimiento Penal de Texas que requiere que los fiscales hagan la acusación dentro de un cierto período de tiempo, generalmente 180 días después del arresto inicial de una persona, según la moción.

El propósito del artículo 32.01 es evitar que los ciudadanos queden en la cárcel o bajo fianza por largos períodos de tiempo sin ser procesados, según la moción.

En los casos desestimados el lunes, la Fiscalía de Distrito no presentó el caso ante la Secretaría del Distrito ni buscó una acusación del gran jurado durante un lapso que iba de más de seis meses a más de un año, dijo la defensora pública.

Al 20 de abril, la Fiscalía del Distrito tenía más de 5 mil 300 casos en evaluación que esperaban una decisión sobre si deberían continuar, según la información obtenida de una solicitud de registros abiertos.

Los cargos desestimados del lunes iban desde manejar ebrio (DWI) hasta agredir a agentes de Policía y posesión de drogas. Aproximadamente uno de cada cuatro cargos fue contra personas acusadas de agresión o violencia familiar.

También significaron que se eliminaron las condiciones de protección impuestas a alguien como parte de su fianza, lo que podría tener implicaciones inmediatas para las presuntas víctimas sin órdenes de protección vigentes.

A pesar de desestimar los cargos, “la Oficina del Fiscal de Distrito aún puede presentar acusaciones formales ya que los casos aún están dentro del plazo de prescripción, que puede variar de dos a 10 años para la mayoría de los casos”, dijo la fiscal de Distrito de El Paso, Yvonne Rosales, en un comunicado de prensa por escrito.

“Los servicios de defensa de las víctimas siguen asistiendo a las víctimas mientras los casos están pendientes de presentación”, dijo la declaración de Rosales.

Childress llamó a los casos pendientes “acusaciones por arresto”.

Después de la audiencia de la mañana, la abogada señaló: “Hay muchas personas que tienen condiciones de fianza que han estado siguiendo todo el tiempo, esperando ver si los acusan. Y esos pueden ser realmente perjudiciales para la vida y las familias de las personas. Entonces, el objetivo en este momento es sólo aliviarlos de la carga de las condiciones de las fianzas mientras los fiscales deciden”.

Cuando los casos están a la espera de que los fiscales decidan si seguir adelante, los abogados defensores “no tienen derecho para accesar a la información”, agregó. “No sabemos quiénes son los testigos… no puedes preservar diferentes formas de evidencia que podríamos usar en el juicio. Con el tiempo, esas cosas disminuyen. Hace que sea realmente difícil juzgar un caso cuando el arresto ocurrió tal vez un año antes”.

Se espera que otras 100 mociones de desestimación sean presentadas hoy martes, junto con 100 más el miércoles y 100 el jueves.

La audiencia del lunes comenzó tarde porque la Oficina del Fiscal del Distrito no envió inicialmente a un fiscal para que estuviera presente en la audiencia. Un asistente legal de la Fiscalía llegó aproximadamente cinco minutos después de la audiencia programada para comenzar a las 9 a.m.

“Los fiscales están sobrecargados de trabajo en este momento, por eso me enviaron”, dijo.

El magistrado de la Cárcel de El Paso, Humberto Acosta, quien presidió las desestimaciones de cargo, le dijo a la asistente legal que un fiscal tenía que estar presente en la audiencia.