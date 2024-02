Retan ultraderechistas al congresista Tony Gonzales

Washington– Los retadores del congresista estadounidense Tony Gonzales en las primarias quieren demostrar que los congresistas moderados ya no son bienvenidos en el distrito fronterizo.

Gonzales se postula para la reelección en el Distrito 23 congresional –que abarca del Oeste de San Antonio al Este del Condado de El Paso– por primera vez desde que el Partido Republicano de Texas lo censuró por disentir del partido en sus posiciones sobre control de armas y seguridad fronteriza. La reprimenda hacia uno de los suyos significa que el Partido Republicano del estado no tiene que gastar dinero para defender el puesto que ostenta.

Entre los que compiten contra Gonzales se encuentra Julie Clark, ex presidenta del Partido Republicano del Condado de Medina, quien fue responsable de la medida para censurarlo. También se postulan Brandon Herrera, un activista de la Segunda Enmienda en YouTube.

También Víctor Ávila, ex agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas (ICE); y Frank López, agente retirado de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió la campaña del oponente de Gonzales en las primarias de extrema derecha en 2020, Raúl Reyes.

En gran medida, los candidatos coinciden en que Gonzales no representa los valores del distrito, que se extiende desde San Antonio hasta El Paso. Señalan la repetida negativa de Gonzales a colaborar con otros republicanos de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en temas que van desde la seguridad fronteriza hasta la elección del presidente de la Cámara.

Pero Gonzales, quien rechazó las solicitudes de entrevista y no respondió a una lista de preguntas por correo electrónico, tiene una gran ventaja financiera: recaudó $2.6 millones el año pasado. Clark lidera entre los competidores de Gonzales, al haber recaudado $843,000 el año pasado; sin embargo, casi todo ese dinero provino de su aporte personal a su campaña. Herrera la sigue de cerca con más apoyo de base. López está en último lugar, habiendo recaudado poco más de $7,000.

Otro motivo de confianza para Gonzales es que los votantes del distrito han premiado a moderados en el pasado. Gonzales sucedió al congresista Will Hurd, un republicano centrista que se destacó por trabajar de manera bipartidista con su contraparte demócrata de El Paso, Beto O’Rourke. Y derrotó por poco margen la campaña de base de Reyes en 2020.

Pero Gonzales no da por sentada la primaria.

“Voy a vencerlos sin duda, pero me costará tiempo, dinero, energía y esfuerzo”, dijo Gonzales en una entrevista el año pasado después de la moción de censura. “En lugar de defenderme contra los demócratas aquí, tengo que lidiar con los republicanos locos”.

Clark, Herrera y Ávila dijeron que deshacerse de Gonzales era tan motivador como representar al distrito en el Congreso. Si la primaria se va a una segunda vuelta, una posibilidad con tanto dinero dividido entre los candidatos, Ávila dijo que respaldaría a cualquiera que no sea Gonzales. Clark no hizo el mismo compromiso cuando se le preguntó.

El distrito, de mayoría hispana, era un escaño más competitivo antes de la redistribución de límites previa a 2022, votando por el ex presidente Donald Trump por 1.7 puntos porcentuales. Pero con nuevas líneas, el distrito habría votado por Trump por 7.1 puntos.

Desplazar a Gonzales

El Partido Republicano de Texas censuró a Gonzales en marzo del año pasado, citando sus votos a favor de la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, su negativa a respaldar un paquete de reglas de la Cámara negociado entre el ex presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y varios republicanos de extrema derecha; su objeción a una propuesta fronteriza de línea dura presentada por el representante Chip Roy y su apoyo a la legislación bipartidista sobre seguridad de armas.

Gonzales se destacó entre el resto de la delegación en todos esos puntos. Fue el único republicano de Texas en la Cámara que apoyó la legislación sobre igualdad en el matrimonio y la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras el año pasado. El proyecto de ley sobre seguridad de armas, negociado en gran medida por el senador John Cornyn, fue la primera legislación importante sobre seguridad de armas en décadas y se aprobó después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, que está en el distrito. El proyecto de ley proporcionó millones de dólares del Gobierno federal a gobiernos estatales y locales, incluido Uvalde, para fortalecer las iniciativas de salud mental y seguridad de armas.

Gonzales también fue el único republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que votó en contra de un paquete de reglas que finalizó el mandato de McCarthy como presidente de la Cámara el año pasado. El paquete convenció a los miembros de extrema derecha de la Cámara de apoyar la candidatura de McCarthy para presidente, pero Gonzales sintió que era demasiado draconiano, especialmente en reducciones presupuestarias. Temía en ese momento que los objetivos de reducción presupuestaria perjudicarían el gasto en Defensa.

Y en la frontera, sus disputas con Roy sobre su propuesta fronteriza irritaron a varios miembros de la delegación de Texas, que estaban frustrados de ver divisiones dentro de su grupo transmitidas al mundo. El proyecto de ley habría expulsado a los migrantes una vez que la capacidad de detención en el país estuviera llena. Gonzales calificó el proyecto de Roy como “antiestadounidense” y “anticristiano”, afirmando que esas expulsiones equivaldrían a eliminar el asilo. Roy negó vehementemente que estuviera en contra del asilo.

Ambos terminaron trabajando juntos en un proyecto de ley fronterizo de línea dura que la conferencia republicana de la Cámara aprobó el año pasado. Pero la acritud dejó un mal sabor de boca en muchos miembros.

Gonzales insinuó el año pasado que Clark lanzó la censura para impulsar sus propias aspiraciones políticas. “No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de que hay algo de política ahí”, dijo.

Clark dijo que ella estaba reflejando la voluntad de los votantes y que no tenía ningún deseo de postularse para un cargo cuando lanzó la resolución.

“Una vez que fui elegida –presidenta del Condado–, tuve una avalancha de quejas no sólo en mi condado, sino en todo el distrito sobre los resultados de votación de Tony, y querían que se hiciera algo al respecto”, dijo Clark. “Ni siquiera sabía qué era una censura”.

Herrera se hizo un nombre como YouTuber bajo el alias “the AK Guy”. En su canal de YouTube, que tiene más de 3.23 millones de suscriptores, dijo que se postulaba para defender a los propietarios de armas de la legislación federal, como la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras.

Herrera ha recaudado más de $812,000, con $640,000 provenientes de contribuciones individuales. En un Congreso lleno de políticos que intentan ser influencers en las redes sociales, él estaría en el incipiente campo de los influencers de redes sociales que intentan convertirse en políticos.

“Es como si una vez que ganan su primera elección, se sienten intocables en las primarias”, dijo Herrera en un video explicando su candidatura y haciendo referencia a Gonzales, a quien llamó un “republicano del establishment”. “Tenemos que recordarles que si no cumplen su juramento de defender la Constitución, los atacaremos en las primarias, haremos campaña en su contra y ganaremos”.

Herrera no respondió a las solicitudes repetidas de entrevista.

Todavía está por verse si su perfil nacional se traducirá en el distrito. Una parte considerable de las contribuciones de Herrera proviene de fuera del distrito e incluso del estado. Anunció su candidatura en Florida en la conferencia Young Americans for Liberty.

Herrera también está probando cómo un mensaje a favor de las armas de fuego funcionaría en el distrito de Uvalde después del tiroteo escolar más mortal de Texas. Gonzales a menudo citaba representar la ciudad como una motivación para su apoyo al proyecto de ley de seguridad de armas y trabajó con el Gobierno de la Ciudad para asegurarse de que recibiera fondos federales del proyecto de ley.

Herrera llamó la atención en diciembre pasado cuando dejó un explosivo inactivo en un restaurante de Uvalde en un evento de campaña, lo que llevó al escuadrón antibombas de San Antonio a investigar. La campaña de Herrera dijo más tarde que el dispositivo era un proyectil gastado que no representaba riesgos de seguridad. Su campaña se disculpó.

Herrera también fue criticado por bromear sobre suicidios de veteranos, diciendo: “A menudo pienso en ponerme un arma en la boca, así que básicamente soy un veterano honorario”.

Clark fue una de las críticas

“Este es uno de los distritos de veteranos más grandes del país”, dijo Clark. “Simplemente no puedo creer que alguien piense que algo así es gracioso. Mi esposo es veterano”.

Ávila no tiene tanto dinero, pero tiene respaldos clave. Informó haber recaudado poco más de $91,000 a finales del año pasado. También cuenta con más apoyo de base, con contribuciones individuales a su campaña que triplican las que ha recibido Clark.

Cuenta con el respaldo de Tom Homan, ex director de ICE bajo Trump, y Joe Arpaio, ex sheriff del Condado de Maricopa en Arizona, famoso por su estricta aplicación de la frontera que lo llevó a ser objeto de una serie de demandas de derechos civiles.

Tanto Ávila como Clark expresaron interés en unirse al Freedom Caucus y colocaron la seguridad fronteriza en la parte superior de sus agendas.

Gonzales dice ‘Ven y tómalo’

Gonzales supera a sus rivales en recaudación de fondos, ganando el apoyo de destacados intereses comerciales en su distrito. Recaudó más de $2.6 millones el año pasado, terminando 2023 con más de $1 millón en efectivo disponible. Sus donantes incluyen intereses corporativos en las industrias de combustibles fósiles, telecomunicaciones y agricultura.

La relación de Gonzales con la comunidad empresarial no siempre ha sido un camino fácil. Devolvió $5,800 en donaciones de campaña el ciclo pasado al líder empresarial de El Paso Woody Hunt, después de que Hunt intentara presionar para mantener más parte de la ciudad en el distrito de la representante Verónica Escobar. Gonzales criticó a Hunt en ese momento, calificando su negocio de “corrupto” y amenazando con investigarlo.

“No me importa quién seas. Si siento que me han hecho un daño... voy a contraatacar. Lo he hecho una y otra vez. Y, sabes qué, no voy a dejar de hacerlo”, dijo Gonzales en una entrevista el año pasado.

Gonzales parece haber hecho las paces con Hunt, quien le dio aproximadamente $1,800 en agosto pasado para su esfuerzo de las primarias. Hunt ha donado a miembros de ambos partidos en el pasado. Declinó hacer comentarios.

Gonzales también ha ganado simpatía en partes de su distrito tras el tiroteo en la Escuela Primaria Robb. Después de que se aprobara el proyecto de ley bipartidista de seguridad de armas, Gonzales trajo millones a Uvalde para fortalecer los recursos de salud mental, dijo el entonces alcalde Don McLaughlin. McLaughlin renunció para postularse para representante estatal.