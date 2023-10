Resuelven todo con armas… ocultas o a la vista

New Braunfels, Texas— Vivir en Texas es vivir rodeado de armas.

Cada mañana, los hombres de este lugar sujetan las armas debajo de los trajes, botas y pantaloncillos cortos para bañarse. Las mujeres las cargan en el sostén y fundas de la cintura que las hacen parecer invisibles. Cargan armas en bolsas de mano, cajas de herramientas, cajas de seguridad portátiles, los asientos traseros y la guantera de los autos.

Los vecinos tienen sus armas en la mesa de noche, autos, camionetas. Llevan armas para ir a pescar, a la iglesia, la piscina, el gimnasio, el cine –y hasta las protestas en el Capitolio estatal.

El centro de convenciones lleva a cabo shows de armas en donde los compradores observan detenidamente los rifles AR-15 y los cargadores de alta capacidad que no están permitidos en otros estados. Los anuncios espectaculares de Texas ofrecen una serie interminable de anuncios de municiones, silenciadores y otros accesorios.

Aquí es legal portar armas largas abiertamente como rifles, durante generaciones. Aunque la actitud amigable con las armas en Texas no sólo es una reliquia del Viejo Oeste y de los ranchos, ya que muchas restricciones respecto a las pistolas fueron suavizadas recientemente.

Hace dos años, legisladores estatales le otorgaron a los que tienen 21 años o más edad el derecho a portar pistolas sin permiso, en el 2015, les dieron a las personas que tenían permiso para portar pistolas ocultas el derecho a portarlas públicamente en los campus universitarios.

Dos años antes, los legisladores de Texas respondieron al tiroteo en la escuela Sandy Hook en Connecticut permitiendo que los empleados de escuelas públicas que tenían permisos para portar pistolas ocultas, se armaran.

Después del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas en el 2022, a manos de un hombre armado que utilizó un rifle estilo AR-15 que compró días antes de cumplir 18 años, un comité de la Cámara estatal aprobó una propuesta para elevar la edad para comprar, rentar o recibir ciertos rifles semi-automáticos, de 18 a 21 años.

Aunque la Cámara rechazó la propuesta y la legislatura aprobó una ley que requiere seguridad armada en cada escuela y un entrenamiento en salud mental para algunos empleados del distrito.

A diferencia de California y algunos otros estados gobernados por demócratas, Texas no cuenta con un registro estatal de venta de armas, ni requiere que haya un período de espera para comprar un arma, ninguna ley protege contra personas enfermas mentalmente o que son violentas y que tienen armas, no hay restricciones en el tamaño de los cargadores de municiones y no hay revisión de antecedentes para las armas que son adquiridas en ventas privadas.

Aunque la mayoría de los estadounidenses están a favor de que haya leyes más estrictas y aseguran que es demasiado fácil obtener un arma, muchos texanos consideran las armas como una solución al problema, pero no como un problema en sí.

Sin sus armas, más de dos docenas de dueños de armas dijeron en entrevistas que se sienten nerviosos. Les preocupan los crímenes, después del incremento de homicidios durante la pandemia, aun cuando los índices de asesinatos y otros delitos graves han disminuido mayormente en este año en Estados Unidos.

También dicen que les preocupa que el gobierno se exceda y se genere el colapso social.

Se tranquilizan al saber que están armados y que alguien más a su alrededor también lo está, algunos se deleitan viendo la evidencia de un arma oculta.

“Eso es parte de ser texano”, comentó Will Moravits de 45 años, la séptima generación de texanos que es maestro en la cercana Universidad del Estado de Texas y porta diariamente una pistola Sig Sauer.

Los texanos han gastado unos 5.8 millones de dólares en armas desde el 2020, más que cualquier otro estado, de acuerdo con un estimado de The Washington Post basado en la revisión de antecedentes federales. El año pasado, el índice de texanos que compraron armas fue casi el doble que en California, según estimaciones.

Las armas de Texas se concentran en áreas rurales conservadoras y en lugares suburbanos como New Braunfels, hay menos armas per cápita en áreas más urbanas que tienen tendencia demócrata como Austin, Dallas y Houston. Aunque los expertos señalan que es difícil estimar cuántas armas hay en todo Texas, debido a que el estado requiere menos documentación en la venta de las mismas que otros.

La atracción hacia las armas de muchos de los 30 millones de habitantes del estado ha aumentado no a pesar de, sino debido al incremento de masacres en el estado, de acuerdo con los dueños de armas.

La información rastreada por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern muestra que el estado sufrió seis masacres con armas en 2022 y cuatro más hasta lo que va de 2023. En su información, “masacres” están definidas como el suceso en donde hay cuatro o más muertes, sin incluir al responsable.

Texas ha tenido el mayor número de asesinatos masivos que cualquier estado desde 2015 hasta este año, 30 en total.

El siguiente índice más alto corresponde a California, que tiene 9 millones más de habitantes, con 27 masacres.

En pocos lugares es más evidente el dominio de las armas que en esta ciudad situada en el centro de Texas, aproximadamente 35 millas al noreste de San Antonio y tiene 105 mil habitantes.

New Braunfels fue fundada por inmigrantes alemanes en 1845 en la confluencia de los Ríos Comal y Guadalupe. Los colonos iniciaron un club de tiro, que actualmente es uno de los más antiguos de Estados Unidos.

New Braunfels incluye uno de los principales códigos postales urbanos en Texas de nuevas licencias de armas per cápita durante el año pasado. Aproximadamente 213 por cada 10 mil personas, de acuerdo con registros estatales, el condado que lo rodea emitió 155 permisos por cada 10 mil personas.

Por el contrario, la mayoría de los condados de San Francisco han emitido menos de seis licencias para portar armas ocultas por cada 10 mil residentes desde el 2012, según la información más reciente del Departamento de Justicia de California del año pasado, aunque las solicitudes aumentaron a finales del año después de que la Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de restricciones locales en Nueva York, los legisladores de California respondieron a principios de este mes aprobando una ley que restringe más quién puede obtener un permiso.

New Braunfels es la sede del Condado Comal, en el que el entonces presidente Donald Trump ganó con el 71 por ciento de los votos en el 2020, y en donde pancartas en los patios de las casas proclaman que “Biden es el peor” y “Nosotros no llamamos al 911”.

Aunque no todos los dueños de armas son republicanos ni simpatizantes de Trump.

Algunos dicen que son libertarios, moderados, que no votan o liberales que votaron por el presidente Biden o se inclinan a la izquierda en temas sociales.

Moravits, presidente del recinto republicano, votó en dos ocasiones por Trump y espera votar por él nuevamente. Su pistola Sig Sauer 1911 calibre .45 edición Texas muestra una estrella solitaria en la cacha y la silueta del estado grabado en el deslizador.

La lealtad a las marcas de pistolas son parecidas al afecto por las camionetas pick-up, algunos favorecen a Sig Sauer, otros a Glock o a las Colt.

Moravits creció en Uvalde, situado a unas 115 millas al suroeste y dijo que conoció a una de las maestras que estuvo entre las 21 personas asesinadas en el tiroteo de la escuela el año pasado.

Hace cinco años, un hombre armado manejó 35 millas hacia el sur de su casa en New Braunfels para llegar a una iglesia en Sutherland Springs, en donde mató a 26 personas antes de ser perseguido por un vecino con un rifle AR-15. Fue la masacre más letal en Texas y en una iglesia de Estados Unidos.

“Si algo sucede voy a tratar de proteger a la gente”, dijo Moravits. “Las armas son un gran ecualizador”.

Moravits dijo que usa su arma por la misma razón por la que usa el cinturón del auto, ya que podría salvarle la vida. No es el único, muchos dueños de armas en New Braunfels dijeron que temen que la policía no pueda llegar a tiempo para protegerlos.

Kenneth Wells de 63 años, un piloto retirado y veterano de la Fuerza Aérea, apoya algunas leyes sobre armas, tales como requerir la revisión de antecedentes en todas las compras.

Aunque se opone a muchas otras, incluyendo los registros de armas del gobierno, el tener que esperar cierto tiempo para comprar un arma, restricciones sobre los AR-15 como el que tiene o las leyes de alerta diseñada para impedir que una persona enferma mentalmente compre armas.

“La histeria sobre las armas de asalto tipo AR-15 y decir que están provocando tiroteos masivos, yo no creo eso”, dijo Wells después que sacó su AR-15 de un armario en donde la guarda en su casa en New Braunfels. “Si las armas de asalto no estuvieran por allí, creo que la gente podría optar por otros medios”.

Varios dueños de armas de New Braunfels dicen que se han rehusado tranquilamente a ser desarmados en zonas libres de armas, incluyendo restaurantes, iglesias y el centro local. Moravits comentó que se ha dado cuenta de personas que llevan armas ocultas en la iglesia Católica a la que asiste.

Con tantas armas alrededor, New Braunfels también ha sufrido el tipo de tiroteos que son más comunes estadísticamente que las masacres, tales como crímenes violentos y suicidios.

El 4 de agosto, una mujer se suicidó con un arma en su auto afuera de una iglesia Católica. El año pasado, un hombre de 38 años disparó y lesionó a su vecino de 22 años durante una disputa la víspera de Navidad.

En el 2020, una madre mató con una pistola a sus dos hijos de 10 y 16 años y luego se suicidó.

Algunos dueños de armas aplican la ley y son miembros del servicio activo que requiere que trabajen con armas. Aunque muchos otros, como Rose, madre de un veterano de la Fuerza Aérea que viven en Cibolo, un suburbio de New Braunfels, también trabajan armados, al igual que médicos, maestros, pastores, trabajadores de la construcción y guardias en fraccionamientos cerrados.

Las parejas y familias usualmente van a campos de tiro o a comprar armas.