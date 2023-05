Restaurante con causa ayuda a personas con antecedentes

Son las 4 am de un miércoles y el humo de madera de roble llena cuatro hornos para ahumar con capacidad de 2 mil 500 libras en Hallelujah BBQ, situado en la parte sur-centro de El Paso.

Dentro de ellos, cientos de libras de brisket, costillas, pavo y salchichas están perfectamente sazonadas con una característica mezcla que será cocinada lentamente a la temperatura correcta para que tenga el sabor perfecto.

Dentro del edificio histórico remodelado está un comedor con un concepto abierto y una decoración simplista que parece un restaurante típico de barbacoa en Texas que podría muy bien haber estado en funcionamiento durante décadas.

Las mesas de madera con tulipanes frescos colocados en botellas antiguas de botica, tarros con té con hielo adornados con una raja de limón, y un menú con fotos e historias sobre la rehabilitación de personas que sirven a los comensales y clientes que han apoyado el restaurante.

Los hombres y mujeres que supervisan el lugar están familiarizados con el estilo de vida errante y adicción a las drogas –todos son egresados de programas relacionados con la ayuda a personas que no tienen hogar en la Misión de Rescate de El Paso.

Blake Barrow, un ex abogado, abandonó la corte en 1997 para luchar por la comunidad sin hogar de El Paso como director ejecutivo de esa organización no lucrativa. Abrió Hallelujah a principios de abril para seguir con esa lucha.

“Me encontraba sentado en mi bufete legal, practicando mi profesión en la corte y pensando que me sentía contento con eso, tenía mucho trabajo y ganaba mucho dinero”, dijo. “Dios me llamó y me dijo que era momento para hacer algo productivo”.

La Misión de Rescate de El Paso ha estado ayudando a la comunidad errante desde 1952.

Barrow se convirtió en director ejecutivo en 1997 en el albergue que ofrece servicios residenciales, un programa de prevención de recaídas de alcohol y drogas, asesoría bíblica, servicios de búsqueda de empleo, las instalaciones proporcionan comida y café calientes, ropa, acceso a los baños, regaderas y máquinas para lavar y un programa de rehabilitación vocacional.

El primer programa vocacional de la Misión fue una tienda de muebles fundada en 1986 en su local anterior hasta que fue comprado por el Departamento de Transporte de Texas en el 2014 en 13.5 millones de dólares.

“Así que, ellos compraron esto, derribaron todos los edificios, destruyeron la fábrica y por supuesto, nos pagaron lo que valía”, dijo Barrow. “Luego, tome una decisión: ¿Quiero crear una fábrica de muebles, que aunque el trabajo de la madera es terapéutico, la fábrica no es rentable, o quiero tomar esto como una oportunidad para hacer algo totalmente diferente?”.

Y eso fue lo que hizo.

Barrow utilizó su pasión por la barbacoa del centro de Texas y creó un negocio de comida a domicilio en el 2016 como una prueba para eventualmente tener un restaurante establecido, que abrió el 5 de abril y se llama Hallelujah BBQ.

“En resumidas cuentas, a mí me fascina la barbacoa, amo comer y sé cómo hacerlo”, comentó. “La parrillada al estilo del centro de Texas es la mejor del mundo. Todo depende de los sazonadores y del proceso de ahumado y de lograr que salga el sabor de la carne”.

Además de eso, Barrow aprovecha sus más de 40 años como supervisor de barbacoa para enseñarle a la gente un nuevo negocio y las responsabilidades de trabajar para la industria del servicio.

“Todo depende de la gente”, señaló Barrow. “Esto es simplemente una manera de darle un entrenamiento laboral a las personas que no tienen en dónde vivir en la misión de rescate”.

Candace Blanchard, egresada del Centro de Comportamiento y Tratamiento de Salud Residencial del Condado de El Paso, ha estado involucrada con la Misión desde el 2019. Ella es la encargada del restaurante, en donde supervisa a 13 empleados.

“Yo trabajo a mi manera en este lugar”, dijo. “Fui una de las que echó abajo el techo cuando este lugar era un desastre. Trabajé muy duro y aprendí cómo manejar un montacargas, pala mecánica, y retroexcavadora. He hecho muchas cosas de construcción que nunca había hecho. También aprendí como ahumar y cómo administrar el negocio”.

Cada aspecto del restaurante, incluyendo bancas pesadas de madera estilo picnic, fueron elaboradas por los integrantes de la Misión Rescate que se han dado una segunda oportunidad en la vida.

“Es increíble, porque muchos de nosotros tenemos ciertos antecedentes”, dijo Blanchard. “Yo era una mojigata hasta que me encontré en problemas. Tenia 41 años cuando tuve problemas por primera vez, fui acusada de algunas cosas, y nunca pensé que volvería a tener un empleo, definitivamente no uno en que estuviera a cargo de algo. Es una bendición”.

Blanchard, quien es una encargada práctica, sigue ayudando a los que tienen una adicción mientras trata de tener una mejor vida.

“Hace tres años, una de mis amigas era una adicta activa”, dijo. “Yo le llevaba comida y ahora es una de mis empleadas. Así que, predicar con el ejemplo es lo mejor que puedo hacer por ellos”.

Otro rosto amigable en el restaurante es Marcus Peoples. Él acostumbraba a vivir en un albergue después de haber sido liberado de prisión hace dos años después de purgar una condena por delitos graves relacionados con drogas y asaltos.

“Candice fue al albergue un día, estaba buscando empleados”, dijo. “Hablé con ella y me dijo el día en que debía estar aquí y vine, me hice una prueba de dopaje, compré unas camisas, presenté mis documentos y empecé ese mismo día”.

Peoples pretendía tener un automóvil y su propio lugar dentro de los dos meses posteriores a su liberación, una hazaña que puede ser difícil para quienes tienen condenas por delitos graves.

Él logró esos objetivos gracias a la actitud que tuvo para lograr sus planes y su empleo en el restaurante.

“Una de mis principales prioridades era conseguir trabajo y eso era muy difícil”, dijo. “Encontrar trabajo era difícil porque al salir de la cárcel sólo tenía mi tarjeta de identificación y no tenía una de seguridad social ni acta de nacimiento. Eso es un poco desafiante”.

Antes de meterse en problemas con la ley, Peoples estudió para ser asistente dental, un trabajo que no pudo practicar debido a su condena. “He estado sobrio desde hace tiempo”, señaló.

“Quiero regresar a la escuela para estudiar mecánica de alto desempeño. Ya veremos cómo funciona esto en los próximos meses. Voy a darle un poco de tiempo. Quiero recuperar primero mi vida”.

Ya en libertad condicional, una prueba de drogas fallida llevó a Nicole Hernández a prisión y la separó de su hijo. Después de su liberación, fue a rehabilitación y a un refugio para mujeres, donde aprendió sobre Hallelujah BBQ.

“Me permitieron recibir ayuda”, dijo. “La gente va allí porque han sido sentenciados y ya aprendí de eso. Con la voluntad de Dios no quiero regresar. Cuando me encerraron perdí muchas cosas. Quiero ser mejor. Quiero vivir mejor no sólo por mí misma sino por mis hijos”.

Hernández se entrevistó con Blanchard y le ofreció un trabajo como mesera.

“Ha sido un muy buen camino para mí”, dijo Hernández. “Si uno está buscando ayuda, si está buscando empezar algo mejor que el pasado, este es el lugar para lograrlo”.

Una vez que los participantes del programa aprenden acerca del manejo de la comida y técnicas de seguridad, están preparados para buscar otro empleo.

“Ellos tienen que aprender todas las reglas de seguridad, que es lo más importante y luego aplicar los procedimientos para servir, para saludar a los clientes”, señaló Barrow.

“Si están en el área de limpieza, tiene que saber cómo funciona todo el equipo. El nivel más importante es la seguridad de la comida. Además, hay que preparar los platos individuales que tenemos y algunas destrezas básicas de la cocina”.

El restaurante ha estado abierto durante menos de un mes y ha recibido muchas opiniones positivas. Sin embargo, algunas personas que tienen prejuicios en contra de las personas sin hogar o de los adictos en recuperación han dejado malas opiniones, lo cual Barrow no tolera.

El restaurante opera de las 10:30 am a las 3 pm de miércoles a domingo y está situado en el número 103 Norte de la Calle Cotton.