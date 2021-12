Responsables de cancelación de vuelos, fiestas y ómicron

Para los aeropuertos las temporadas de fiestas decembrinas son sinónimo de un aumento significativo en los vuelos y salas de espera llenas de viajeros que esperan ver a sus familias, sin embargo, este factor y la variante ómicron, han hecho que miles de despegues sean aplazados o cancelados hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la Ciudad de El Paso antes la temporada navideña, las aerolíneas informaron que el tráfico de pasajeros había aumentado un 80 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

No obstante, además de la temporada pico de viajes, el Covid-19 y la variante ómicron han causado estragos en algunas de las principales aerolíneas.

Según United Airlines, se cancelaron cientos de vuelos para Nochebuena, con motivo de la variante y el escaso personal.

“El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación”, se informó en una declaración.

“Como resultado, lamentablemente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados antes de que lleguen al aeropuerto. Lamentamos la interrupción y estamos trabajando arduamente para volver a reservar a la mayor cantidad de personas posible y ponerlas en camino para las vacaciones”, se añade.

El lunes, hubo un total de 3 mil 260 cancelaciones a nivel mundial, casi la mitad de ellas, mil 474 vuelos, eran con destino o dentro de Estados Unidos.

La tendencia que había comenzado el 24 de diciembre fue creciendo durante el fin de semana.

Hasta el mediodía del martes, se habían cancelado 2 mil 846 vuelos, de los que mil 85 eran para Estados Unidos.

United Airlines dijo que se planean alrededor de 120 cancelaciones para el viernes en todo Estados Unidos. Delta, JetBlue y American dijeron que el Covid estaba causando problemas de personal, y las aerolíneas europeas y australianas también cancelaron vuelos de temporada navideña.

“Ahorita ya vengo de regreso y no hubo percances. Pero cuando viaje un día antes de noche mi vuelo se retrasó por 45 minutos”, dijo Edgar Paredes, residente de El Paso.

“Viaje a ver a mi familia en Dallas y pasar las fiestas allá. A mí no me lo cancelaron, pero una prima mía no llego a la cena porque a ella si le cancelaron el vuelo. Ella venia de Europa”, añadió el paseño.

Paredes asegura que algunos miembros de su familia evitaron viajar debido a las condiciones de los aeropuertos y el riesgo de los contagios.

“Si, algunos de mis familiares están asustados con ómicron y con el Covid-19 y prefirieron quedarse a festejar en sus casas. La verdad es que la situación aún es complicada, pero a veces es necesario salir y tomar un avión”, comentó.

La Ciudad de El Paso y el Aeropuerto Internacional (EPIA) dijeron que, con respecto a la salud y el bienestar, la limpieza dentro de las instalaciones del aeropuerto se ha mantenido con grandes esfuerzos para tener a todos seguros y prevenir la propagación de Covid-19.

Esto incluye limpieza las 24 horas; máquinas de desinfección móviles con luz ultravioleta; máquinas de desinfección con luz ultravioleta en pasamanos de escaleras mecánicas y desinfección de máquinas de nebulización.

Asimismo, los funcionarios dieron algunas recomendaciones para evitar contratiempos en el aeropuerto y evitar las conglomeraciones.

“Nos gustaría recordarles a todos los visitantes del aeropuerto que todavía existe un mandato federal de máscara para todos los aeropuertos, así que no olvide su máscara”, dijeron los funcionarios.

“Recientemente agregado esta temporada de viajes navideños se encuentra nuestro programa Girasol para discapacidades ocultas, donde los viajeros con una discapacidad oculta pueden usar cordones de girasol. El personal notará el cordón y brindará asistencia adicional si es necesario” añadieron.