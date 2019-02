Responde Dee Margo a declaraciones presidenciales

El alcalde republicano Dee Margo respondió a las declaraciones hechas por el presidente Trump durante su mitin de campaña llevado a cabo ayer en el Coliseo y en donde dijo que no le importaba lo que los alcaldes dijeran, porque “todo lo que dicen está lleno de mier….”

Aunque Trump no mencionó a Margo por su nombre, reiteró que no le importaba qué partido representara. Inmediatamente después del mitin de campaña, el alcalde Margo dijo mediante un tuit que “mi trabajo como alcalde es representar a El Paso de manera objetiva e íntegra, corrigiendo cualquier error que refleje negativamente nuestra comunidad. No me enfoco en la retórica política, solo hechos.”

Esta controversia se dio luego de que el pasado viernes el alcalde de El Paso hiciera una entrevista con la cadena televisiva CNN y declarara que la percepción del presidente en relación a la frontera era errónea.

"No. Su retórica no es aplicable a El Paso ni a lo que observo aquí", dijo Margo.

"Esta es la ciudad más segura de Estados Unidos", afirmó. "No tenemos problemas en el lado criminal".

El alcalde Margo también resalto en esa entrevista la excelente relación comercial que existe en ambas comunidades.

"Tenemos familias en ambos lados, el comercio se lleva a cabo en ambos lados. Por cada cuatro empleos en las instalaciones de fabricación de maquila en Juárez, México, hay un trabajo aquí en El Paso. Tenemos 50 mil empleados debido a nuestra relación con México", declaró.