Rescatan a excursionistas varados en montañas

Tres agencias de seguridad participaron en el rescate de tres excursionistas que se quedaron varados el lunes luego de una tormenta de granizo en las montañas de Organ a unas 10 millas al este de Las Cruces, según informó el Departamento de Policía (LCPD).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 y media de la noche cuando la Policía del Estado de Nuevo México (NMSP) fue alertada por primera vez de los tres jóvenes que estaban escalando las montañas de Organ. Según la Policía, en algún momento, los excursionistas se agotaron por el calor de la tarde y luego quedaron varados en una repisa de roca durante una tormenta de granizo al anochecer. Los excursionistas usaron un teléfono celular para llamar a NMSP en busca de ayuda, se informó.

La Policía del estado de Nuevo México contactó al equipo de búsqueda y rescate de Mesilla Valley quienes con ayuda del Equipo de Rescate Técnico del Departamento de Bomberos de Las Cruces obtuvieron las coordenadas del GPS del celular, para localizar a los tres excursionistas.

LCPD informó que alrededor de la 1:30 am del martes, los equipos de rescate hicieron contacto verbal con los excursionistas que se encontraban a aproximadamente media milla por encima de la mina Modoc abandonada. Los equipos de rescate no pudieron llegar de inmediato a los excursionistas debido al terreno montañoso. Uno de los equipos de rescate, compuesto por tres bomberos y tres miembros de MVSAR, finalmente bajó a los excursionistas y contactó con ellos poco antes de las 3 am.

“A una altura de 7 mil 876 pies. Los tres excursionistas mostraron signos de fatiga. Uno de los hombres, de 21 años, tenía signos extremos de deshidratación y náuseas, y no podía caminar solo. Los bomberos iniciaron al hombre con una vía intravenosa y determinaron que una extracción nocturna sería demasiado arriesgada”, dijo LCPD.

Según los informes, los helicópteros de la Policía Estatal de Nuevo México y la Guardia Nacional con capacidades de elevación no estaban disponibles en ese momento, y la ubicación en la repisa de roca de los excursionistas dificultaría tal extracción, por lo que el equipo pasó el resto de la mañana con los excursionistas en las montañas de órganos.

Más tarde, alrededor de las 6:30 a.m., con la mejora de la salud del excursionista de 21 años que recibió tres litros de líquido por vía intravenosa, el equipo de rescate comenzó la extracción y llegó al área de preparación aproximadamente a las 8 a.m. Los tres excursionistas no necesitaron más atención médica.