Repuntan contagios de Covid en El Paso

Los contagios de Covid-19 en El Paso han mostrado una tendencia al alza en lo que va del mes, advirtió una administradora asistente de la Ciudad a las autoridades electas. El lunes, durante una reunión de trabajo previa a la sesión de Cabildo del martes, Tracey Jerome exhortó a la población de la región a mantener precauciones y aplicarse las vacunas de refuerzo. "Aunque los niveles de la comunidad permanecen bajos desde comienzos de mayo, hemos visto un incremento en los nuevos casos y en la tasa de positividad, aunque con menos hospitalizaciones", precisó. Indicó que la tasa de nuevos positivos al virus sigue en ascenso. "Actualmente se ubica en el 29.6 por ciento, más de cinco veces más alta que al inicio de este mes", advirtió. De acuerdo con datos recopilados por The New York Times, un promedio de 118 casos por día se reportan en el Condado de El Paso, lo cual representa un incremento del 173 por ciento respecto al promedio de hace dos semanas. Desde el inicio de la pandemia, al menos uno de cada cinco residentes se han infectado, para un total de 209 mil 603 casos reportados. Aunque ya no se requiere el uso de cubrebocas a nivel nacional, las autoridades de Salud insisten en la necesidad de vacunarse, mantener la distancia social y lavarse las manos frecuentemente. Un total de 758 nuevos casos de Covid-19 se dieron a conocer el lunes en el último reporte semanal del Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso. Funcionarios de Salud informaron 758 nuevos contagios y 31 casos adicionales que formaron parte de los resultados locales retrasados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública. De estos contagios, 434 fueron innovadores, es decir, que ocurrieron entre personas que ya se encuentran vacunadas. Los resultados son de las pruebas realizadas durante la Semana 34 de los CDC de 2021 y las semanas 3, 15, 17, 18, 19 y 20 de los CDC de 2022. Mueren cinco, tres vacunados En cuanto a los decesos, se notificaron 5 muertes para la semana 20 de los CDC, para un total acumulado de 3 mil 463 muertes; sin embargo, las muertes no ocurrieron durante la misma semana, sino durante cuatro meses. Informaron que tres muertes fueron revolucionarias –en personas totalmente inmunizadas– lo que significa que el 40 por ciento no estaban completamente vacunadas. El total acumulado de muertes revolucionarias ahora se sitúa en 226. Los funcionarios de Salud informaron que un total acumulado de 240 mil 631 personas se han recuperado de Covid-19, y se informó que mil 81 casos estaban activos al cierre de la semana de los CDC.