Repunta Covid a niveles del 2020

Con más de 13 mil nuevos casos de Covid-19 reportados en una semana, esta región igualó las cifras registradas en el invierno del 2020, temporada que las autoridades de Salud catalogaron como “sombría” debido al pico más alto registrado durante la pandemia.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso, se reportaron un total de 13 mil 786 nuevos casos de Covid-19 en la tercera semana del 2022, además de 1,602 casos adicionales que formaron parte de los resultados locales retrasados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

De acuerdo con las estadísticas del DPH, un pico de contagios se registró el pasado 19 de enero con 2 mil 657 casos, cifra que no se registraba desde el pasado 7 noviembre de 2020, día en que se contabilizaron 2 mil 686 contagios.

Desde el mes pasado, en diciembre, autoridades aseguraron que la situación “empeoraría” y que en este mes se vería nuevamente un alza marcada en los contagios.

“El panorama que vemos para un futuro muy próximo es muy sombrío. Esperamos que la situación se agrave a partir de las primeras semanas de enero del 2022 y no disminuirán hasta las vacaciones de primavera”, dijo en ese entonces el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado de El Paso.

A principios del mes, autoridades dijeron que la variante ómicron representaba más del 90 por ciento de los casos de Covid-19 en esta región.

“Sabemos que ómicron es más contagioso y se transmite más rápido”, dijo el alcalde.

Hasta el lunes, se registraron mil 340 casos de Covid-19 y la tasa de positividad aumentó a un 28.93 mientras que había 29 mil 358 casos activos y 521 hospitalizados.

No obstante, además de los más de 13 mil casos en el reporte semanal, se registraron 6 mil 862 casos innovadores de Covid-19 la última semana de los CDC.

Por su parte, el DPH anunció 26 muertes para la semana 3 de los CDC, para un total acumulado de 3 mil 158 muertes; de ellas 9 fueron muertes revolucionarias; lo que significa que en 17 de las 26 muertes –el 65.4 por ciento–, las personas no estaban completamente vacunadas. El total acumulado de muertes revolucionarias ahora se sitúa en 111 pacientes.

Según los CDC, un pequeño porcentaje de personas que están completamente vacunadas contra el Covid-19 sí están expuestas al virus que lo causa. Estos se denominan “casos innovadores”.

De acuerdo con funcionarios de Salud, ocurre una muerte revolucionaria cuando una persona que completa su esquema de vacunación Covid-19, pierde la vida debido a que adquiere el Covid-19 nuevamente.

Ocaranza atribuyó el repunte de casos a todas las personas que no se han inmunizado contra el Covid-19 y aquellas que han relajado las medidas de prevención.

“Este repunte que estamos viviendo se debe a la transmisión comunitaria tan alta que tenemos en nuestra comunidad al todavía tener un alto número de personas no vacunadas y al relajar las medidas preventivas”, precisó.

“Las personas ya están cansadas del Covid, bajan la guardia o sienten esa seguridad por ya estar vacunadas. Las personas ya no usan cubrebocas en lugares concurridos, no se practica buena higiene y no procuran el distanciamiento social. No hay un común denominador en cuanto al origen de tantos casos. Tenemos personas que reportan viajes, fiestas, las escuelas y las celebraciones”, agregó.

Pese al panorama difícil que vive esta comunidad, las autoridades de Salud aclararon que no es posible imponer restricciones y mandatos de prevención como lo fue en años anteriores para evitar la propagación.

“Como saben, no es posible que pongamos restricciones. En este punto lo que tenemos que hacer es continuar la práctica y la prevención en la base de estas medidas preventivas como es la vacunación”, dijo Ocaranza.

“No debemos olvidar que las personas, a pesar de que están completamente vacunadas, deben seguir usando sus mascarillas. No espere a tener las restricciones, lo que queremos es que las personas tengan la responsabilidad de prevenir”, finalizó.