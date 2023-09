Republicanos extremos ‘cierran’ el Gobierno

Washington–– Los conservadores de línea dura frustraron el viernes el intento arriesgado del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de aprobar una legislación para evitar un cierre del Gobierno, en una extraordinaria muestra de desafío que dejó en claro que el Congreso casi con seguridad no cumpliría con el plazo de medianoche del sábado para mantener los fondos federales fluyendo.

Parecía evidente incluso antes de la votación que el proyecto de ley provisional estaba destinado a fracasar, ya que varios republicanos de extrema derecha habían declarado que no respaldarían un proyecto de ley de gasto temporal, conocido como resolución continua, bajo ninguna circunstancia. Y la medida, que recortaría el gasto e impondría severas restricciones a la inmigración, nunca tuvo la posibilidad de evitar un cierre, ya que fue considerada un fracaso en el Senado controlado por los demócratas.

Pero McCarthy, preparándose para un revés político por el cierre del Gobierno, lo había programado de todos modos con la esperanza de demostrar que estaba tratando de evitar la crisis. Y la decisión de los legisladores de derecha de hacer estallar efectivamente su último esfuerzo por conseguir cierta influencia política en la lucha por el cierre le supuso al presidente de la Cámara una dura derrota y dejó furiosos a los republicanos políticamente vulnerables.

El tamaño del grupo de desertores fue sorprendente, reflejando tanto el débil control de McCarthy en su conferencia como la influencia de la extrema derecha en la Cámara. El proyecto de ley fracasó por 232 votos a favor y 198 en contra, con 21 republicanos uniéndose a todos los demócratas para oponerse.

Desde el momento en que se abrió la votación, las deserciones inmediatamente comenzaron a acumularse y continuaron a buen ritmo, superando incluso las predicciones pesimistas mientras los republicanos más tradicionales, particularmente aquellos de distritos políticamente competitivos ganados por el presidente Joe Biden, observaban con tristeza el recuento.

“Cada vez que votamos a favor de una resolución continua, no hacemos cambios en la política o el gasto”, dijo el representante Matt Gaetz, republicano por Florida, quien encabezó la acusación contra el plan de financiación de McCarthy. “Es una votación para continuar con el statu quo”.

Biden condenó el fracaso, mientras la Casa Blanca envió a su principal funcionario de presupuesto a informar a los periodistas sobre los riesgos económicos y de seguridad nacional de un cierre.

“Si la Cámara no cumple su función más básica, no financia al Gobierno para mañana, habrá fallado a todas nuestras tropas”, dijo Biden ayer, hablando en Fort Myer en Arlington, Virginia, donde asistía al ascenso del general Charles Q. Brown a la presidencia del Estado Mayor Conjunto. “Nuestros miembros del Servicio seguirán cumpliendo su juramento, presentándose a trabajar, haciendo guardia en todo el mundo y manteniendo seguro a nuestro país, pero no se les pagará. Es una desgracia”.

La derrota en la Cámara de Representantes hizo que los republicanos volvieran a la mesa de dibujo cuando faltaban poco más de 24 horas para la fecha límite del cierre. McCarthy, republicano por California, dijo a los periodistas que tenía “otras ideas” sobre cómo mantener el flujo de fondos gubernamentales y que seguiría trabajando para “asegurarse de que resolvamos este problema”. Los líderes de la Cámara alertaron a los legisladores que se esperaban más votos el sábado.

Pero la derrota también dejó en claro que McCarthy enfrenta probabilidades casi imposibles de lograr que se apruebe un proyecto de ley de financiación provisional sólo con votos de su propio partido, y que la forma más sencilla de evitar un cierre sería que trabajara con los demócratas en una medida de compromiso. Sus detractores han advertido que eso provocaría una medida para destituirlo de la presidencia de la Cámara.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes salieron de una reunión a puertas cerradas de más de dos horas celebrada después de la votación sin un camino claro a seguir para evitar un cierre. Gran parte de la discusión se centró en ajustar la misma estrategia que propició la derrota de McCarthy ese mismo día: tratar de atraer a los conservadores para que votaran a favor de una legislación de financiación provisional prometiendo que daría a los legisladores más tiempo para aprobar proyectos de ley de gasto individuales, su objetivo declarado.

A sólo un día de un cierre, los republicanos de la Cámara de Representantes se retiraron por la noche sin tener una idea clara de qué, si acaso, se les pediría que apoyaran en el pleno hoy sábado. Un proyecto de ley provisional de 14 días surgió como una posibilidad para los republicanos, aunque no estaba nada claro si podría aprobarse.

La medida sometida a votación el viernes mantendría abierto al Gobierno durante 30 días y durante ese período impondría recortes drásticos (en muchos casos hasta del 29 por ciento) a los programas gubernamentales, excepto para la financiación de veteranos, Seguridad Nacional y respuesta a desastres. No incluía ninguna ayuda militar o humanitaria para Ucrania, y ordenaba al secretario de Seguridad Nacional que reanudara “todas las actividades relacionadas con la construcción del muro fronterizo” en la frontera Sur que estaban en vigor bajo el entonces presidente Donald Trump.

Después de la votación fallida, el representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, el líder demócrata, atribuyó el estancamiento en la financiación a una “guerra civil” republicana en curso y a la decisión de McCarthy de abandonar un acuerdo de gasto alcanzado con Biden este año. Dijo que la única manera de avanzar es que McCarthy presente el proyecto de ley provisional bipartidista que se está considerando en el Senado, con una votación clave programada para hoy.

“No es tan complicado”, dijo Jeffries.

La derrota también dejó a la Cámara en una posición extremadamente débil para negociar con el Senado, que está avanzando con su propio plan bipartidista de financiación a corto plazo que podría ser votado tan pronto como este fin de semana. Ese proyecto de ley continuaría gastando en los niveles actuales durante seis semanas y proporcionaría 6 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania y 6 mil millones de dólares para ayuda en caso de desastres naturales en el país.

“McCarthy ha pasado semanas atendiendo a la extrema derecha, y ahora se encuentra exactamente en la misma posición en la que ha estado desde el principio”, dijo el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, líder de la mayoría. “No hay ningún plan a futuro, no hay nada más cerca de aprobar algo que evite un cierre. El orador debe abandonar su misión condenada al fracaso de tratar de complacer a los extremistas del MAGA y, en cambio, debe trabajar entre ambos partidos para mantener abierto el Gobierno.