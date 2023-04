Reprueban propuesta de asilo de Biden

En pleno luto internacional por la catástrofe ocurrida el lunes pasado en Ciudad Juárez, en la que murieron 39 migrantes detenidos en el Instituto Nacional de Migración (INM), surgen cada vez más voces de rechazo a la propuesta del presidente Joe Biden de restringir el asilo político a un mayor número de solicitantes.

Al concluir esta semana el plazo para recibir opiniones de la sociedad civil, la administración federal recibió más de 50 mil comentarios públicos sobre el borrador de la regla de la administración Biden que prohíbe el asilo para la mayoría de los inmigrantes no mexicanos que no lo buscan en otros países en el camino, o que no optan por otros caminos.

PUBLICIDAD

El 27 de marzo fue la fecha límite para los comentarios públicos sobre la regla de “prohibición de tránsito” propuesta por la administración de Biden, que espera implementar después de la probable fecha de finalización del 11 de mayo de la autoridad del Título 42, según reporta la organización Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA).

La respuesta del público a la regla fue sorprendente. El sitio web Regulations.gov del Gobierno federal de Estados Unidos cuenta con 51 mil 952 comentarios recibidos, de los cuales 12 mil 624 fueron publicados en su expediente en línea.

No todos los que comentaron son no gubernamentales. Catorce senadores demócratas federales publicaron un comentario oponiéndose a la regla, al igual que 68 representantes.

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, publicó una crítica. El sindicato que representa a los oficiales de asilo federales también publicó un comentario.

Propuestas después de su visita a El Paso, las restricciones de Biden desataron un repudio general entre defensores de los migrantes, entre ellos el obispo de El Paso, Mark Seitz, y la representante federal Verónica Escobar.

Curiosamente Seitz y Escobar participaron en la visita presidencial a El Paso en medio de la crisis migratoria. Seitz fue una de las cuatro personas que recibieron a Biden en el aeropuerto, en tanto que Escobar viajó a su tierra en el avión presidencial, el Air Force One.

“Como obispo en la frontera, estoy profundamente preocupado por esta nueva propuesta de limitación de asilo de la administración. Esta política es un importante paso atrás en un momento en que realmente necesitamos una reforma significativa”, dijo Seitz en una videoconferencia en la que participaron clérigos de diferentes religiones que conforman la Campaña Bienvenidos con Dignidad.

“Estoy decepcionada de que la administración Biden esté optando por limitar el acceso al asilo, que es una de las pocas vías legales que quedan para que muchos migrantes que huyen de la violencia busquen refugio en nuestro país”, señaló en su momento Escobar.

La congresista consideró que buscar asilo en nuestra frontera es un derecho establecido y lo último que deberíamos comprometer.

“En el pasado, elogié a la administración Biden por sus esfuerzos para ampliar las vías legales para los solicitantes de asilo mientras trabajaba para restaurar el acceso total al asilo en nuestros puertos de entrada, pero las políticas descritas en la regla propuesta son un paso atrás”, dijo Escobar.

Condolencias no bastan

Tras la muerte de los 39 migrantes en Juárez, un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México ofreció sus condolencias y agregó que la tragedia “confirma que quienes deseen migrar deben hacerlo por vías legales, para evitar los riesgos que conlleva la migración irregular y los traficantes de personas”.

Un tuit de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado declaró de manera similar: “Sus muertes son un doloroso recordatorio de los riesgos de la migración irregular y la necesidad de ampliar las vías legales”. CBP indicó que algunos de los heridos pueden recibir libertad condicional humanitaria para recibir tratamiento dentro de los Estados Unidos.

Los defensores de los derechos de los migrantes observaron que las declaraciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos no mencionaron que los solicitantes de asilo se habían visto obligados a elegir sus caminos debido a políticas restrictivas como el Título 42 y una cantidad insuficiente de citas en los puertos de entrada para los usuarios de la aplicación para teléfonos inteligentes de CBP, CBP One.

“Sorprendentemente, los funcionarios de EU han reaccionado aludiendo al incendio como un 'riesgo' de migración irregular y afirmando que los migrantes deben seguir 'vías legales', se lee en un comunicado de WOLA. “Tales respuestas implican que los migrantes murieron porque eligieron ponerse en riesgo al migrar sin un estatus legal, cuando en realidad murieron en circunstancias prevenibles bajo la custodia del Gobierno mexicano, en un contexto en el que no tuvieron o presumiblemente no habrían tenido acceso a una vía legal para solicitar asilo en los Estados Unidos”.

newsroom@diariousa.com