Representará a El Paso, pero por otro distrito

Con más del 65 por ciento de los sufragios contabilizados a su favor, Claudia Ordaz Pérez es la virtual representante estatal por el Distrito 79 de Texas, dejando atrás a su contrincante, Art Fierro, con el 34 por ciento de los 6 mil 286 votos emitidos, según el conteo de la Oficina de Elecciones del Condado de El Paso.

Ordaz Pérez y el representante estatal Art Fierro, ambos demócratas y titulares, se vieron obligados a enfrentarse por el escaño después de que los cambios en la redistribución de distritos dejaran a El Paso con cuatro de los cinco escaños de representación en la Cámara de Representantes de Texas.

PUBLICIDAD

“Me siento muy agradecida con los votantes de El Paso y les agradezco desde el fondo de mi corazón por seguir teniendo fe en mí para continuar luchando por la comunidad en Austin”, expresó mientras celebraba el triunfo rodeada de sus seguidores.

{TAKI}

Comentó que esta carrera resultó muy difícil por la presencia de dos titulares que se enfrentaban entre sí, corriendo el uno contra el otro, y enfatizó que ahora, al tener El Paso sólo cuatro escaños en la Cámara de Representantes de Texas, se trabajará con mayor vigor para cumplir con las demandas de la comunidad.

“La gente a veces no ve el arduo trabajo que hay detrás de estas campañas”, dijo Ordaz Pérez ante sus seguidores tras conocer que las tendencias en la votación la favorecían.

A su vez, Art Fierro, quien estuvo al frente de la curul en los dos últimos dos años, expresó: “Es una montaña muy alta para escalar”, al ver que los números no le favorecían y reconociendo su derrota. “Sería casi imposible con la participación que tuvimos hoy”.

Art Fierro fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Texas en febrero de 2019 durante la Sesión Legislativa 86. A la fecha, cumple su segundo mandato como representante estatal del Distrito 79 de la Cámara y se desempeña como miembro del Comité de Elecciones y del Comité de Licencias y Procedimientos Administrativos.

Antes de su elección a la Cámara de Representantes de Texas, Fierro sirvió en la Junta de Regentes del Colegio Comunitario de El Paso (EPCC) durante 13 años. Se desempeñó como secretario de 2000 a 2008 y presidente de la junta de 2008 a 2019.

Durante su liderazgo como presidente, EPCC fue reconocido a nivel nacional por desarrollar vías para estudiantes minoritarios y desatendidos. En 2015, el Instituto Aspen nombró a EPCC como uno de los 10 mejores colegios comunitarios de la nación.

“Mi familia y yo estamos orgullosos de haber servido a la comunidad. Vamos a seguir trabajando y contribuyendo a El Paso; aún no sé que siga para mí, pero vamos a seguir sirviendo a nuestra comunidad”, dijo.

Claudia Ordaz Pérez –quien representaba al Distrito 76 de la Cámara de Representantes de Texas en el condado de El Paso, y quien decidiera no competir contra el Distrito 77, que encabeza Lina Ortega–, al quedar fuera de la titularidad del primero reiteró su compromiso por escuchar y atender las necesidades de sus electores.

La ex alcaldesa pro tempore y concejal de la ciudad de El Paso destacó que como representante en las diversas esferas de Gobierno, su prioridad ha sido atender los reclamos ciudadanos y dar solución en su lucha como defensora de los padres que trabajan y los cuidadores familiares.

Así como también la creación de políticas locales que impactaron en los salarios dignos para los trabajadores, mejoras en parques locales para niños, financiamiento para nueva infraestructura para la policía municipal y los departamentos de bomberos, mejoras en refugios para animales locales y promoción de oportunidades de inversión para expandir el crecimiento laboral en la región de Borderplex, y su oposición a la apertura de una empresa de manejo de residuos médicos en el Valle Bajo.

Claudia fue elegida por primera vez para el Concejo Municipal de El Paso en una elección especial en 2014, convirtiéndose en la funcionaria electa más joven en el condado de El Paso y resultando en la primera mayoría de mujeres representantes en el Concejo. Fue reelegida en 2015 y 2018 con más del 72 por ciento de los votos.

En 2014 fue reconocida en la edición Top 30 under 30 de The City Magazine y en la Junior League of El Paso como Miembro del año. En 2020, se desempeñó como copresidenta del Comité del Censo de Conteo Completo de Paso del Norte. Actualmente, es miembro de la Junta de Políticas de Transporte de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso.

En el mes de noviembre, Ordaz Pérez anunció que desafiaría a Fierro por su escaño después de cambiar su dirección de votación a una residencia en el lado este de El Paso.

Después del Censo de 2020, el gobernador Greg Abbott aprobó nuevos mapas políticos creados durante la redistribución de distritos en el estado. La redistribución de distritos es una referencia al proceso en el que los distritos políticos se dibujan en función de la población y se realizan cada 10 años después de que la Oficina del Censo de Estados Unidos realiza su encuesta de población en los Estados Unidos.

El Distrito 76 de la casa de Ordaz Pérez fue removido de El Paso, poniendo su hogar en el Distrito 77, ahora representado por Lina Ortega; sin embargo, al declinar competir con ella aseguró: “Las dos estamos siendo castigadas por los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas por romper el quórum durante una sesión especial celebrada por la Legislatura”.

A principios de enero, la Octava Corte de Apelaciones de Texas dictaminó que Ordaz Pérez podía postularse para el puesto después de que Fierro presentara un reclamo de que no se mudó al distrito a tiempo para cumplir con los requisitos de residencia.

Durante el proceso electoral, Fierro y Ordaz Pérez recaudaron más de 110 mil dólares en contribuciones políticas combinadas para sus campañas por el escaño del Distrito 79 de la Cámara de Representantes de Texas, lo que motivó a cuestionamientos entre ambos sobre el origen de las donaciones monetarias.