Reportaron a teniente por acoso desde 2016

Documentos en la Corte insinúan que el teniente John Surface, uno de los dos supervisores del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) acusados de opresión oficial esta semana, hizo insinuaciones sexuales no deseadas y solicitó favores sexuales a dos mujeres subordinadas durante varios años, según muestran las declaraciones juradas de la denuncia.

Los documentos también muestran que el sargento Adán Chávez, que trabajaba para Surface, sabía del acoso sexual contra una de las mujeres, no lo evitó y lo perpetuó, incluso indicando que ella podría enfrentar medidas disciplinarias si no accedía, según muestran los documentos.

Surface, de 43 años, y Chávez, de 44, fueron fichados en la Cárcel del Condado de El Paso y liberados el miércoles por la tarde. Los dos fueron relevados de su cargo y puestos en licencia administrativa remunerada; Chávez fue relevado el miércoles y Surface, que enfrenta dos cargos oficiales de opresión, “hace unas semanas”, dijo el jefe interino de la Policía, Peter Pacillas, durante una conferencia de prensa el jueves.

La opresión oficial, en este caso derivada del presunto acoso sexual contra las dos mujeres oficiales, es un delito menor de Clase A, que conlleva una sentencia máxima de un año de cárcel y/o una multa de 4 mil dólares.

Las declaraciones juradas de la denuncia detallan el tipo de acoso sexual y conducta sexual inapropiada contra mujeres oficiales que El Paso Matters investigó en una serie de dos partes en junio, aproximadamente al mismo tiempo que se presentaron las denuncias contra Surface y Chávez.

Los dos arrestos se encuentran entre los últimos de una serie de casos de este tipo que involucran a agentes de Policía de El Paso, incluidos dos en julio que involucraron violencia doméstica y agresión sexual y uno en diciembre de 2022, cuando un oficial fue acusado de intentar grabar visualmente en un vestuario de mujeres del EPPD.

Surface y Víctima 2

Una declaración jurada de denuncia establece que desde marzo de 2016 y hasta julio de 2022 Surface “sometió intencionalmente a la Víctima 2 a acoso sexual mediante insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual”.

El documento de nueve páginas detalla numerosos encuentros entre Surface y la mujer identificada como Víctima 2, citando varios casos en los que él le envió mensajes de texto coquetos, le pidió que le enviara fotografías de ella desnuda y la agarró con fuerza. La mujer admite haber enviado a Surface una fotografía de ella desnuda, que luego le mostró a Chávez, según la declaración jurada.

La mujer dijo a los investigadores que nunca tuvo “relaciones íntimas” con Surface, a pesar de que él seguía pidiéndole que lo hiciera.

Cuando la mujer quedó embarazada, Surface continuó enviándole mensajes de texto sexualmente explícitos, al menos en un caso diciéndole que ahora no podría quedar embarazada si se conectaban. En un momento, Surface apareció en su casa sin ser invitado y entró en su habitación por el patio trasero, alega la declaración jurada.

Cuando la mujer quiso incorporarse a la Unidad de Criminalística, que Surface supervisaba, él la invitó a reunirse con él para hablar sobre las preguntas de la entrevista para el puesto. Surface le dijo que tenía todas las preguntas que la junta de entrevistas iba a hacer y le dijo que tendría que “trabajar para lograrlo” si quería recibir las preguntas con anticipación. Dijo que Surface le dio dos de las preguntas.

En otra ocasión, la mujer mencionó que no estaba contenta en su turno y Surface le dijo que podía trasladarla a un turno supervisado por Chávez si ella le mostraba sus senos. Ella estuvo de acuerdo y se levantó la camisa, dice la declaración jurada, y Surface agarró sus senos y puso su boca sobre ellos antes de que ella se bajara la camisa. Fue trasladada al turno de Chávez.

En julio de 2022, Surface invitó a la mujer a un viaje de trabajo pero a cambio tendría que dejarle tocar sus senos y nalgas. Ella se negó.

La mujer le dijo en varias ocasiones a Surface que no quería tener relaciones sexuales con él y que solo quería ser amiga o seguir siendo estrictamente profesional. Ella le dijo que se detuviera en varias ocasiones cuando intentó besarla y abrazarla, afirma la declaración jurada.

“La Víctima 2 afirma que sintió presión y estrés constantes con el acusado desde que lo conoció y sintió que tenía que enviarle fotografías de ella desnuda y se hizo muy obvio que el acusado le dificultaría su tiempo en el trabajo si no lo hacía”, afirma la declaración jurada.

La mujer proporcionó a los investigadores varios mensajes de texto entre ella y Surface a lo largo de los años, afirma la declaración jurada.

Surface y Víctima 1

En una declaración jurada separada de cinco páginas, otra mujer alega comportamientos similares de Surface hacia ella desde enero de 2018 hasta mayo de 2023. Identificada como Víctima 1, la mujer afirmó que Surface tendría “conversaciones sexuales inapropiadas cara a cara con ella”, le preguntaron repetidamente. La llevó a su apartamento y la presionó para tener relaciones sexuales. Ella nunca lo hizo, afirma la declaración jurada.

En una ocasión, cuando Surface descubrió que la mujer había trabajado en un segundo trabajo que no le permitían, le preguntó qué recibiría a cambio de encubrirlo, afirma la declaración jurada. La mujer declaró que le dijo a Surface que le escribiera y que no lo ocultara. Según la declaración jurada, no fue disciplinada por el incidente.

La mujer proporcionó a los investigadores mensajes de texto en los que Surface le pedía que “intercambiara fotografías sexuales con él y le hiciera favores sexuales”, según muestran los documentos. También le dice que “intensifique su relación sexual con él”, mencionando lo que él podría hacer como supervisor de unidad.

Cuando la mujer quiso tomar el examen de sargento, Surface dijo que debería informarle cómo podía ayudarla.

“Debido a que su intención era mostrar cualquier material que el acusado le proporcionó a Asuntos Internos”, afirma la declaración jurada, la mujer respondió que él podía darle las respuestas de la prueba. La mujer dijo a los investigadores que Surface respondió en un mensaje de texto que quería “ toques leves, algo de coqueteo, favores sexuales, romance en la oficina y quería una relación sexual con ella”, a cambio de las preguntas, muestra el documento.

La mujer le preguntó a través de un mensaje de texto a Surface si la estaba engañando y él le envió una foto de su pene, afirma la declaración jurada. Surface pidió una foto de la mujer en ropa interior, a lo que ella respondió: “bésame el trasero”.

Surface le dijo que no le iba a dar las respuestas del examen de sargento y le pidió que borrara sus mensajes de texto, afirma la declaración jurada.

Chávez y Víctima 1

En una declaración jurada de cinco páginas que describe las acusaciones contra Chávez – el sargento que trabajó bajo el mando del teniente Surface– la Víctima 1 declaró que le envió a Chávez un mensaje de texto para actualizarlo sobre el comportamiento del teniente hacia ella.

Ella le dijo a Chávez que “su moral estaba a salvo” y que nunca enviaría fotos de ella desnuda a Surface ni tendría relaciones sexuales con él. En respuesta, según la declaración jurada, Chávez dijo que Surface le daría todo lo que quisiera, incluido su puesto como sargento. La mujer respondió que Surface siempre había estado enamorado de ella, y Chávez respondió que Surface tenía “una picazón grave por ella”.

Los mensajes de texto proporcionados a los investigadores por la mujer indicaron que Chávez tenía conocimiento del “acoso sexual de la Víctima 1 por parte de Surface y no tomó medidas para evitar que ocurriera el acoso sexual”, afirma la declaración jurada.

El documento continúa: “La acusada también perpetuó el acoso sexual y las insinuaciones sexuales no deseadas por parte del coacusado (Surface) e indicó que si no cumplía con las insinuaciones sexuales y las solicitudes de favores sexuales del coacusado, se enfrentaría a medidas disciplinarias”.

‘Nos lo tomamos en serio’

Durante la conferencia de prensa del jueves, Pacillas no comentó sobre los casos específicos, sino que se dirigió al público sobre las obligaciones del departamento.

“Me gustaría enfatizar al público que más de mil 100 miembros del personal juramentado y más de 270 civiles vienen a trabajar todos los días para servir a la comunidad y mantenerla segura. Están haciendo grandes cosas ahí fuera”, dijo Pacillas durante la conferencia de prensa en la sede de la Policía.

Las mujeres que presentaron la denuncia acudieron ante el departamento en junio, aproximadamente cuando El Paso Matters publicó una serie de investigación de dos partes sobre lo que muchos describen como una cultura hostil y sexista hacia las mujeres. La serie también detalla cómo quienes se quejan a menudo enfrentan represalias y cómo el departamento está haciendo muy poco al respecto.

Cuando se le preguntó qué está haciendo el EPPD respecto del acoso sexual y el ambiente de trabajo hostil que, según varias mujeres oficiales, impregna el departamento, Pacillas dijo que es importante que las víctimas dentro y fuera del departamento denuncien, y solo agregó que los arrestos recientes “demuestran que el departamento toma estas acusaciones en serio” porque se inició una investigación tan pronto como se informó la conducta.

Cuando se le preguntó qué está haciendo el departamento para prevenir el acoso sexual y otras malas conductas, Pacillas dijo que el EPPD tiene capacitación anual y que se recuerda a los empleados las políticas de la ciudad que prohíben tal comportamiento. También dijo que hay un curso en la academia de Policía “en el que estamos trabajando ahora”, pero no proporcionó detalles ni comentarios adicionales.

No estaba claro si Pacillas se refería a un curso sobre “Mujeres en la Policía” que los funcionarios de la Ciudad señalaron como un ejemplo de los esfuerzos del departamento para apoyar a las mujeres agentes. Ese curso había estado en desarrollo desde 2018 pero no ha llegado a buen término.

Los líderes de la Ciudad y la Policía durante meses se negaron a comentar sobre las acusaciones que las mujeres oficiales hicieron a El Paso Matters sobre un ambiente tóxico en el Departamento de Policía. En cambio, aproximadamente una semana después de las historias publicadas en junio, Pacillas emitió un correo electrónico para todo el departamento que recordaba al personal sus políticas sobre discriminación, acoso sexual y represalias, y que el departamento tiene una política de tolerancia cero en tales asuntos.

‘Mujeres valientes’

Dos ex sargentos del EPPD que hablaron con El Paso Matters sobre sus experiencias como mujeres en la fuerza para la serie expresaron su simpatía el jueves por las “mujeres valientes” que hablaron en contra de Surface y Chávez.

Pero también expresaron escepticismo sobre las afirmaciones de Pacillas de que el departamento toma en serio este tipo de acusaciones.

“Espero que sea cierto y no solo una respuesta de último recurso que el departamento tuvo que dar a regañadientes para mantener las apariencias en lugar de la próxima selección de jefe”, dijo el sargento Rosalynn Carrasco, quien se retiró del EPPD el verano pasado después de 20 años en la fuerza.

Se refirió a la búsqueda por parte de la ciudad de un jefe de Policía para reemplazar al fallecido Greg Allen, quien murió a principios de este año. Pacillas está entre los cuatro finalistas para el puesto.

“Espero que los compañeros y supervisores de estas mujeres las apoyen en lugar de alienarlas o incluirlas en una lista negra”, dijo Carrasco, y agregó que muchas mujeres en el departamento no denuncian el acoso sexual porque temen represalias.

La ex sargento del EPPD Linda Hanner, quien también se retiró de la Policía después de 20 años, expresó preocupaciones similares.

“No asumió responsabilidad por los asuntos dentro del departamento que quiere estar a cargo”, dijo Hanner sobre los comentarios de Pacillas durante la conferencia de prensa. Agregó que Pacillas ha estado en una posición de liderazgo durante años y podría haber dicho más para abordar el tema.

Hanner dijo que también lamentó que no todos los casos reciban la misma atención investigativa de manera oportuna como parece haber recibido este.

“La diferencia en mi opinión es porque (Pacillas) está postulando para ser jefe y creo que esa es la motivación que está usando para perseguir a estas dos personas”, dijo.

“Esa no es la razón correcta para hacer esto, pero me alegro por estas víctimas de que se lo estén tomando en serio”, dijo Hanner, y agregó que espera que las víctimas no sean vilipendiadas por sus acciones. “Felicito a las mujeres por dar un paso al frente y deben estar preparadas para la reacción que, lamentablemente, ocurrirá”.

En su conferencia de prensa, Pacillas dijo que la investigación de Surface y Chávez se manejó como cualquier otra investigación.

“La obligación del Departamento de Policía de El Paso de investigar delitos y proteger a las víctimas. Nos lo tomamos en serio, ya sea interna o externamente”, afirmó.