Repatrian de El Paso a El Salvador a 2 presuntos delincuentes

El Paso.- La Oficina de Campo de El Paso de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) el 6 de enero repatrió a dos fugitivos indocumentados no ciudadanos buscados en El Salvador. Uno era buscado por homicidio, otro por trata de personas.

ICE ERO El Salvador, su grupo de trabajo de Security Alliance for Fugitive Enforcement (SAFE) ayudó con la remoción.

Benito Arévalo Gochez Ruballo, 47; y Erika Beatriz Rivera Crespin, de 35 años, fueron trasladadas a su país de origen en un vuelo chárter de operaciones aéreas de ICE. Ambos fueron detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley poco después de que el vuelo aterrizara en El Salvador, donde están acusados.

Gochez Ruballo enfrenta cargos en su país de origen por agrupación ilícita, proposición o concierto para cometer homicidio agravado y homicidio. Rivera Crespin es buscado por trata de personas.

“Los criminales peligrosos, que intentan evadir la justicia en sus países de origen buscando un refugio seguro en los Estados Unidos, no lo encontrarán aquí”, dijo Mary De Anda, directora interina de la oficina de campo de ERO El Paso. “ICE se compromete a identificar, ubicar, arrestar y, en última instancia, eliminar a los fugitivos extranjeros para mantener seguros a nuestro país y nuestras comunidades”.

Los oficiales de ERO toman decisiones de cumplimiento caso por caso de manera responsable, informados por su experiencia como profesionales del cumplimiento de la ley y de la manera que mejor protege contra las mayores amenazas a la patria.

Los no ciudadanos colocados en procedimientos de deportación reciben su debido proceso legal de los jueces federales de inmigración en los tribunales de inmigración, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia. EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y está separada del Departamento de Seguridad Nacional y el ICE. Los jueces de inmigración en estos tribunales toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual. Los oficiales de ICE llevan a cabo las decisiones de remoción tomadas por los jueces federales de inmigración.

En el año fiscal (FY) 2022, ERO arrestó a 46 mil 396 no ciudadanos con antecedentes penales; este grupo tenía asociados 198 mil 498 cargos y condenas. Estos incluyeron 21 mil 531 delitos de agresión; 8.164 delitos sexuales y de agresión sexual; 5.554 delitos con armas; 1.501 delitos relacionados con homicidios; y mil 114 delitos de secuestro.

La dirección de ERO de ICE defiende la ley de inmigración de Estados Unidos en, dentro y más allá de nuestras fronteras. Las operaciones de ERO se enfocan en amenazas a la seguridad pública, como criminales no ciudadanos condenados y miembros de pandillas, así como también personas que de otro modo han violado las leyes de inmigración de nuestra nación, incluidos aquellos que reingresaron ilegalmente al país después de ser expulsados y fugitivos de inmigración ordenados deportados por jueces federales de inmigración. . Los oficiales de deportación de ERO asignados a Interpol también ayudan a identificar fugitivos extranjeros o casos de Arresto y Remoción de Fugitivos (FAR) por delitos cometidos en el extranjero o en Estados Unidos, así como su transporte y remoción. Además, ERO repatria a los no ciudadanos a los que se ordenó la expulsión de los Estados Unidos a más de 170 países de todo el mundo.

Los miembros del público pueden denunciar delitos o actividades sospechosas llamando al 866-347-2423 o completando el formulario de información en línea de ICE.

Obtenga más información sobre la misión de ICE de aumentar la seguridad pública en su comunidad en Twitter @EROElPaso.