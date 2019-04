Renuncia director del Servicio Secreto de EU

Washington— El director del Servicio Secreto Randolph “Tex” Alles renunciará a su cargo, informó el lunes la Casa Blanca en medio de una modificación de la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente Donald Trump eligió como reemplazo a James Murray, un oficial de carrera en esa dependencia.

Sanders manifestó que Alles “partirá en breve” y que James Murray asumirá el cargo el mes entrante.

La partida de Alles se debe a conflictos de personalidad con la agencia, dijeron fuentes oficiales que enfatizaron que no tenía nada que ver con la renuncia el día anterior de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, ni con la detención de una mujer que entró en el club privado del presidente Donald Trump en Florida.

Alles, ex general de la Infantería de Marina, fue recomendado para el cargo por el entonces jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly.

Aun así, la renuncia ocurre en medio de una ola de cambios de personal en las agencias oficiales. La semana pasada Trump retiró a su designado para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La salida de Nielsen incrementa la influencia de Stephen Miller, asesor presidencial en temas de inmigración, quien según fuentes también desea la salida de Lee Francis Cissna, director del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Alles no tenía anteriormente relación alguna con el Servicio Secreto. Fue subdirector interino de la oficina de Aduanas. Fue confirmado en el 2017, y heredó una agencia que estaba lidiando con una serie de problemas de personal. Pocas semanas antes de ser nominado, un hombre saltó la cerca de la Casa Blanca y estuvo 15 minutos merodeando por los predios.

Fue designado siguiendo las recomendaciones de una comisión que investigó al Servicio Secreto en el 2014 y lo calificó de “agencia insular” que necesitaba la supervisión de alguien ajeno. Pero la falta de conocimientos de Alles sobre cómo funcionaba esa instancia creó fricciones y conflictos, según fuentes.

Murray ha sido subdirector de la oficina en Washington del Servicio Secreto, y subdirector de su oficina de misiones de protección.

Sanders dijo que Alles “ha hecho un magnífico trabajo los últimos dos años en la agencia” y que Trump le agradece por su servicio.