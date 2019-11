Renuncia Beto O’Rourke a carrera presidencial

El ex representante de Texas Beto O’Rourke anunció que abandonará la carrera presidencial, terminando una campaña en la que luchó durante meses para recuperar la energía de su candidatura insurgente al Senado en 2018 en un escenario nacional lleno de otras grandes personalidades y campeones liberales.

O’Rourke tomó la decisión de abandonar la carrera a mediados de esta semana, en vísperas de una reunión el viernes de candidatos presidenciales demócratas en Iowa, según personas familiarizadas con su pensamiento.

No se espera que se postule para ningún otro cargo en 2020, a pesar de los esfuerzos persistentes de los líderes del partido y los donantes políticos para convencerlo de que se presente en otra candidatura al Senado.

Su campaña ha estado bajo una tensión financiera extrema, y los asesores de O’Rourke concluyeron que proseguir en la carrera podría haber significado hacer recortes profundos a su personal para pagar la publicidad y otras medidas para competir en los primeros estados primarios y el caucus.

El ahora ex candidato presidencial confirmó su retiro en una publicación en Medium. Dijo que estaba orgulloso de defender temas como el control de armas y el cambio climático, pero admitió que su campaña carecía de “los medios para avanzar con éxito”.

Al abandonar la carrera, O’Rourke completa el camino sinuoso desde su condición inicial como potencial líder hasta su decisión drástica durante el verano de replantear su candidatura como activista tras el tiroteo masivo contra los latinos en su ciudad natal de El Paso.

Desde entonces, O’Rourke basó su campaña en cuestiones relacionadas con las armas y la raza, llamando especialmente a las políticas federales de control de armas que requerirían que los propietarios de armas de asalto las entregaran al Gobierno. Esa es una postura mucho más agresiva que la mayoría de los candidatos presidenciales demócratas han respaldado.

Esa última fase de su campaña ha llevado a O’Rourke mucho más allá del circuito estatal e incluyó visitas a presos en California y una comunidad de inmigrantes en Mississippi.

En una entrevista en agosto luego de la masacre de El Paso, el aspirante a la Presidencia dijo que su enfoque sería “llevar la pelea a Donald Trump” y “estar con aquellos que han sido denigrados y degradados”.

En las últimas semanas, también criticó a otros demócratas en términos recientemente estridentes, declarando en septiembre que el senador Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata y del Senado de Nueva York, no había logrado “absolutamente nada” en materia de control de armas.

Schumer, arquitecto de la legislación de control de armas en la década de 1990, dijo que no veía apoyo en el partido para la postura de O’Rourke de exigir a los propietarios que entregaran ciertas armas de fuego.

El ex representante local ingresó a las primarias de 2020 a mediados de marzo con el aura de una celebridad, aplaudido por demócratas de base y admirado por nada menos que el ex presidente Barack Obama por su desafío al senador Ted Cruz en el estado rojo más grande del país.

Efectivamente dio a conocer su carrera por la Casa Blanca en una historia de portada de la revista Vanity Fair en la que declaró que “había nacido para estar en ella”. Más tarde describió la portada, junto con su elección de palabras, como un error.

En los primeros días de su campaña, O’Rourke fue una fuente inagotable de recaudación de fondos, recaudando más de 6 millones en su primer día como candidato.

Pero su recaudación de fondos se derrumbó casi de inmediato. Recaudó más en sus primeras 48 horas que en los siguientes 100 días, y agotó constantemente el tesoro de su campaña al gastar más de lo que ganaba.

Y a pesar del estatus casi heroico que logró a los ojos de los votantes demócratas como un desafiante para un republicano que detestaban, el senador Cruz, Beto O’Rourke encontró mucho más difícil destacarse entre un grupo de candidatos presidenciales que incluía a otros jóvenes oradores, como el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana y determinados progresistas como la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts.

O’Rourke también sufrió un duro ataque en un debate en junio por parte de Julián Castro, el ex secretario de Vivienda y un compañero de Texas, que criticó a O’Rourke desde la izquierda por la inmigración.

O’Rourke, que no era un debatidor especialmente fuerte en su campaña para el Senado, parecía muy desprevenido.

Para O’Rourke y sus aliados, ha sido evidente durante algún tiempo que se enfrentaba a un camino cada vez más estrecho.

En el último debate demócrata, un par de donantes de O’Rourke volaron a Ohio para reunirse con él y hablar sobre su campaña y la posibilidad de que abandonara la carrera para postularse para el Senado en Texas contra John Cornyn, quien va por la reelección.

Por su parte O’Rourke les dijo que no se postulaba para el Senado, según personas familiarizadas con el asunto.

Un portavoz de su campaña presidencial reiteró esa postura el viernes.

“Beto no será candidato para el Senado de Estados Unidos en Texas en 2020”, dijo Rob Friedlander.





No está claro si la salida de O’Rourke tendrá un impacto significativo en una forma más amplia sobre la carrera primaria demócrata.

En una encuesta del New York Times / Siena College publicada el viernes, O’Rourke recibió el apoyo de sólo el 1 por ciento de los probables asambleístas demócratas en Iowa. Aún no había alcanzado los umbrales para participar en los próximos debates primarios en noviembre y diciembre.

En una entrevista reciente con Político, O’Rourke dijo que si no prevalecía en las primarias presidenciales de 2020, no volvería a ser candidato.

“No puedo entender un escenario en el que volvería a postularme para un cargo público si no soy el nominado”, dijo el mes pasado. (Shane Goldmacher de The New York Times contribuyó en este reporte)