Renuevan contrato de manutención de presos

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó de forma unánime la renovación de un contrato por 92 millones de dólares, por concepto de manutención de presos federales en centros de reclusión del Condado.

Este acuerdo signado con el Servicio de US Marshals se extenderá a lo largo de 4 años, y en él se considera un aumento a la cantidad otorgada por la administración federal por cada preso que enfrente procesos ante dicha autoridad.

En un desglose de los gastos generados por cada recluso, de forma previa se consideraba el pago de 80 dólares diario de forma individual, sin embargo, el nuevo contrato especifica que se devengarán 110 dólares en dicho concepto.

“Ahora deberíamos de utilizar las ganancias de este contrato para servicios migratorios, y para ayudar a los más vulnerables en nuestra comunidad”, dijo David Stout, comisionado del Precinto 2 de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso.

Cabe destacar que la renovación de este contrato tiene ahora un vigencia de 4 años, y de acuerdo a un reporte financiero del Condado de El Paso esto representa un aumento de un 26.25 por ciento del monto previo, lo que resulta en los mencionados 92 millones de dólares.

Entre los diferentes conceptos que detalla este nuevo contrato, destaca una cantidad reembolsable de hasta 39 dólares por hora cuando se brinde servicio de guardia en citas médicas, por parte de personal de seguridad del Condado, cuando se requiera que reclusos del orden federal visiten hospitales de la localidad en busca de atención médica.

“Seguimos abogando a nivel federal por cambios en las políticas que les impidan (a presos por motivos migratorios) el tener que entrar en contacto con el sistema de justicia penal sólo por estar aquí sin autorización”, remarcó el comisionado Stout.

“También creo que es una situación difícil y quiero dejar en claro que si no tuviéramos a estas personas en la cárcel aquí, posiblemente podrían enviarlas a otras cárceles donde no hay mucha supervisión o prisiones privadas donde las condiciones no son las adecuadas”, agregó el funcionario.

En un par de reportes realizados en la víspera por la Corte de Comisionados de El Paso, se estipulaba que cerca del 25 por ciento de los reclusos federales alojados en prisiones de Texas se encuentran en instalaciones carcelarias de El Paso.

Richard Wiles, sheriff del Condado de El Paso, afirmó de forma previa que gracias a este contrato se generan 200 empleos para el resguardo de presos federales, pero en caso de cancelarse se enfrentaría un déficit millonario.

“En ambos estudios (realizados por el Condado de El Paso), se encontró que si se eliminaran a todos los prisioneros federales del contrato con el Servicio de US Marshals, se tendrían que aportar 12 millones adicionales en el primer estudio, y 8 millones en el segundo estudio, para cubrir el costos fijos que siempre estarán ahí, haya un preso federal o no”, afirmó el Sheriff del Condado de El Paso.

De acuerdo a los términos del nuevo acuerdo, el Condado de El Paso podrá renegociar las condiciones del mismo cada tres años.

Cabe mencionar que los ingresos generados por el contrato signado con el Servicio de US Marshals constituye la tercera fuente de ingresos más importante para el Condado de El Paso, sólo detrás de lo generado por los impuestos a la propiedad y los impuestos sobre las ventas.