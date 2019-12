Renovarán ‘El Paso High School’

Una partida presupuestal de 17.5 millones de dólares fue autorizada por el consejo de administración del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) para llevar a cabo obras de renovación y mantenimiento en las instalaciones de El Paso High School.

“Es un edificio con 100 años de antigüedad. Obviamente hemos realizado algunos trabajos en este tiempo, y confío que la comunidad respaldará los esfuerzos de preservación para que esta escuela pueda ser funcional otros 100 años”, dijo Al Velarde, actual presidente del consejo de administración de EPISD.

Aunque los fondos son públicos, producto de recursos aportados por la ciudadanía, en esta ocasión no hubo necesidad de poner a consideración general el presupuesto mencionado, ya que dichos recursos son parte del fondo general de EPISD.

Trascendió que la seguridad es prioridad en este proyecto de renovación de las instalaciones, por lo que las obras se enfocarán en las áreas generales de acceso al plantel educativo.

Las reparaciones de la escuela, casa de los Tigers de EPHS, consideran el techo, cimientos y preservación de la fachada.

“The Lady of The Hill”, como también se conoce a la bella edificación greco romana que fue diseñada por el laureado arquitecto Henry C. Trost, se verá beneficiada por la medida aprobada de forma mayoritaria.

El Paso High School fue construida en 1916, pero fue nombrada recientemente la segunda escuela preparatoria más bella de todo el país, de acuerdo a una sondeo en línea llevado a cabo por el rotativo USA Today.

De acuerdo con la Trost Society, que maneja un compendio de las edificaciones del afamado arquitecto, El Paso High es la escuela preparatoria más antigua y en operación dentro del área de El Paso.

Actualmente las áreas de pilares y decorativas muestran una imperiosa necesidad de renovarse y atenderse, por lo que oficiales de EPISD coincidieron en la necesidad de aprobar este fondo para iniciar una nueva fase que atenderá la estructura en general de El Paso High.