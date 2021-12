‘Renacen’ en Sunland Park carreras hípicas en vivo

Un año nueve meses después de que se cancelaron las carreras en vivo por la contigencia sanitaria, este viernes la pista del hipódromo de Sunland Park volverá a cobrar vida cuando se reanuden las competencias y se dé inicio a la temporada 2021-22, que se extenderá hasta el mes de abril.

El día estelar será el 27 de marzo, cuando se lleve a cabo el Sunland Derby (Gr. III), con bolsa de 500 mil dólares y que otorgará al ganador 50 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby 2022.

Ese mismo día también se correrán el Sunland Park Oaks con bolsa de 300 mil dólares, el New Mexico Breeder’s Derby de 250 md, el New Mexico Breeder’s Oaks de 250 md, el New Mexico State University Stakes de 120 md, el Bill Thomas Memorial Stakes de 100 md, y el Harry W. Henson Handicap con bolsa de 100 mil dólares.

En el 2020 la bolsa anunciada para el Sunland Derby fue de 700 mil dólares, pero la carrera fue suspendida justo una semana antes de que se llevara a cabo. La ocasión más reciente que se corrió el Sunland Derby fue el 24 de marzo de 2019, con una bolsa de 800 mil dólares y el triunfo fue para Cutting Humor.

Este fin de semana, Empressum, ganador del Ruidoso y del Rainbow derbies este año en el hipódromo Ruidoso Downs, es favorito 8-5 para ganar las 440 yardas del Campeonato en Sunland Park, con bolsa de 350 mil dólares, que se correrá el domingo 2 de enero y en el que enfrentará a otros seis caballos.

En el carril interior correrá Relentlessly, favorito 12-1 con la monta de Sergio Becerra Jr. Kj Frankie B (8-1) partirá del arrancadero número dos con Adrián Ramos en la rienda. Apollitical Papa (3-1) será montado por Noé García y saldrá de la puerta tres, mientras que Instygator (5-2), ganador del All American Derby este año, partirá en el cuarto sitio con Juan Pulido en la monta.

Completan el grupo de caballos cuartos de milla en esta carrera A Dangerous Flash (10-1) desde la puerta cinco con Mario Delgado como jockey, Don Chuy C (15-1) en el arrancadero número seis con José Ortiz en la monta y Empressum con Rodrigo Vallejo en la parte exterior.

Empressum, caballo capado hijo de Apollitical Jess, ganó en junio de este las 400 yardas del Ruidoso Derby, G1 con bolsa de 673 mil 567 dólares, con un tiempo de :19.33 segundos. Propiedad de Jeff Jones y Steve Holt, fue críado en Oklahoma por sus dueños y entrenado por Heath Taylor.

A finales de julio, Empressum mantenía su paso invicto en la temporada al ganar el Rainbow Derby, G1 con bolsa de 678 mil 253 dólares, en el hipódromo Ruidoso Downs, y así se colocaba a una victoria en el All American Derby para llevarse a casa la Triple Corona para cuartos de milla tresañeros.

Pero el 5 de septiembre, cuando se esperaba que Empressum escribiera su nombre en el libro de los récords de Ruidoso Downs, apareció Instygator y cambió la historia al ganar las 440 yardas del All American Derby, G1 con bolsa de 929 mil 225 dólares, y así echarle a perder la fiesta a Empressum, que ese día tuvo una mala salida y terminó en quinto lugar.

Mañana, en el inicio de la temporada 62 de carreras en vivo en Suland Park, la primera posta será a las 12:25 pm.

Con una variedad de carreras, Sunland Park ofrece algunas de las más atractivas y ricas del suroeste. La temporada de 15 mdd repartirá más de 250 mil dólares en bolsas por día de competencias.

Para este sábado está programado el New Mexico State Racing Commission Handicap de 100 md, mientras que el Riley Allison Derby será el domingo 30 de enero y el Mine That Bird Derby el domingo 27 de febrero, estas dos últimas también con bolsa de 100 mil dólares.