Relajan negocios uso de mascarillas aquí

Cortesía

Tras la actualización de las reglas de salubridad por parte de los CDC a nivel nacional y a pesar de la súplica del juez del Condado, Ricardo Samaniego, para que las personas continúen utilizando mascarillas faciales en lugares públicos, desde este fin de semana varios negocios de la localidad ya no requieren a empleados o a personas inmunizadas que utilicen dicha protección, se informó.

Esto se pudo observar durante este fin de semana en diversos establecimientos de la localidad como gasolineras, farmacias, tiendas de autoservicio, supermercados, y hasta supermercados pertenecientes a cadenas nacionales.

“Yo al estar vacunada me siento tranquila de estar en un establecimiento sin tener mi máscara facial, yo y mi familia, incluso mi hija de 17 años ya estamos vacunados”, dijo Olga Félix, quien acudió con su familia a la tienda Target del Oeste de El Paso a comprar un regalo para una fiesta familiar.

Oficialmente, establecimientos como Target, CVS, Walgreens, Costco, Walmart, Starbucks, y algunos restaurantes y hasta talleres mecánicos, como Pronto Lub, pusieron fin al requisito del uso de cubrebocas para clientes totalmente vacunados.

Esto a pesar de la orden ejecutiva y petición del juez del Condado, Ricardo Samaniego, para continuar su uso, ya que a fines de la semana pasada Samaniego dijo que su prioridad era mantener la salud y la seguridad de esta comunidad.

“Usar una máscara es la forma más sencilla de mantener a salvo a quienes te rodean hasta que alcancemos la inmunidad colectiva. Mientras nos preparamos para la reapertura total de los puertos de entrada terrestres de El Paso, le pido a cada habitante de El Paso que aproveche la oportunidad de salvar vidas, evitar contratiempos y modelar un compromiso inquebrantable con el bienestar de los más vulnerables dentro de nuestra zona fronteriza usando un cubrebocas y mantener el distanciamiento social,” expresó Samaniego en un comunicado.

En supermercados como Walmart y Target, ayer domingo se pudieron observar empleados que ya no utilizan la mascarilla facial al atender a los clientes.

“Desde el viernes nos informaron que ya no teníamos que vigilar que los clientes usen sus máscaras faciales”, comentó un cajero de la farmacia Walgreens ubicada en la calle Redd Road y Resler.

Agregó que es “como un sistema de honor” porque “no estamos requeridos a pedirles pruebas de estar vacunados contra Covid-19 si entran a la tienda sin cubrebocas”, expresó.

Asimismo se pudo observar una reducción significativa en los precios de las mascarillas faciales, que oscilaban en los 5 dólares y ahora las venden hasta en un dólar con cincuenta centavos.

Mientras que el Condado de El Paso tiene la suerte de estar experimentando una disminución en los nuevos casos de contagio de coronavirus y decesos, esto no ocurre en Ciudad Juárez, que el mes pasado instituyó cierres en sus negociaciones en un esfuerzo por contener la triplicación en los casos de contagio de Covid-19.

Es por esto que la semana que terminó, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que la frontera permanecerá cerrada hasta que no se terminen de aplicar las vacunas contra el coronavirus en la zona, argumentando que fue el Gobierno estadounidense el que tomó la decisión de continuar con el cierre fronterizo. “Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación en toda la zona (...) su criterio es no abrir o quitar las restricciones hasta que termine la vacunación, en todo caso ya están cerca de lograrlo”, expuso.

De parte de México, añadió, cuando en una ciudad se está en verde ya no hay motivos para imponer restricciones salvo que existiera un indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o mayor número de contagios, lo que no sucede en la frontera Norte.

Ebrard comentó que las autoridades estadounidenses esperan alcanzar un porcentaje de inmunización arriba del 60 por ciento, lo cual México confía será para el verano.

“No sabría la fecha exacta, pero a nosotros nos gustaría que sea en breve”, dijo Ebrard, aludiendo a la espera de la reapertura de las fronteras.

Luego de semanas de crecientes expectativas en ambos lados de la frontera sobre la reapertura de viajes terrestres turísticos de mexicanos, el Gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada que la restricción se ampliará un mes más.

En una actualización de su alerta sobre la prohibición de viajes ‘no esenciales’ fronterizos, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que la medida seguirá hasta las 23:59 horas del 20 de junio.