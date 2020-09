Relaja Texas limitaciones; mantiene bares cerrados

Associated Press

Austin— El gobernador Greg Abbott anunció el jueves que la mayor parte de Texas podrá aflojar algunas restricciones de coronavirus, incluida la posibilidad de permitir que muchas empresas aumenten su capacidad al 75 por ciento, tan pronto como el lunes.

Las tiendas minoristas, restaurantes y edificios de oficinas que han estado abiertos al 50 por ciento de su capacidad, podrán expandirse al 75 por ciento. Se permitirá a los hospitales ofrecer procedimientos electivos nuevamente y los hogares de ancianos pueden reabrir para visitas bajo ciertos estándares.

La nueva etapa de reapertura se aplica a 19 de las 22 regiones hospitalarias del estado. Las tres regiones hospitalarias excluidas se encuentran en el Valle del Río Grande, Laredo y Victoria. Abbott dijo que las hospitalizaciones de esas regiones todavía están “en la zona de peligro”, que definió como lugares donde los pacientes con coronavirus representan el 15 por ciento o más de todas las hospitalizaciones.

Al mismo tiempo, Abbott dijo que el estado aún no estaba listo para reabrir bares, y dijo que están “reconocidos a nivel nacional como lugares que propagan Covid”. Sin embargo, enfatizó que el Estado está buscando formas de permitir que los bares vuelvan a abrir de manera segura.

Abbott dio a conocer el nuevo estándar durante una conferencia de prensa en el Capitolio de Texas que marcó el primer anuncio importante del gobernador sobre el proceso de reapertura desde principios del verano.

A finales de junio, Abbott cerró bares y ordenó a los restaurantes que redujeran su capacidad al 50 por ciento a medida que aumentaba el número de casos.

Días después, Abbott emitió un mandato de máscara en todo el estado.

Unas semanas después, las métricas clave del coronavirus comenzaron a tener una tendencia a la baja. Esas estadísticas incluyen nuevos casos diarios, nuevas muertes diarias, hospitalizaciones y la tasa de positividad.

Por ejemplo, el estado reportó 3 mil 249 hospitalizaciones el miércoles, una caída desde varios días en julio cuando el recuento estaba por encima de 10 mil pero aún más alto que las cifras de primavera que rondaban las 2 mil o menos.

También el miércoles, el promedio de siete días de casos nuevos diarios fue de 3 mil 415, nuevamente, una disminución significativa desde los máximos de julio, pero aún claramente por encima de los niveles de abril, mayo y junio.

Aun así, ha habido preguntas frecuentes sobre la confiabilidad de los datos estatales. El lunes, los funcionarios de Salud estatales anunciaron que estaban cambiando la forma en que calculan la tasa de positividad, la proporción de casos por pruebas, un reconocimiento de que el método anterior tenía fallas.

Los demócratas notaron los problemas de datos en su respuesta desfavorable a la conferencia de prensa de Abbott.

“La conferencia de prensa de Abbott de hoy fue notable por lo que no dijo”, dijo en un comunicado el representante estatal Chris Turner, de Grand Prairie, quien preside el Caucus Demócrata de la Cámara. “No se mencionó un programa de rastreo de contactos, no se mencionó la mejora de los datos poco confiables del Estado y no se mencionó la expansión de Medicaid para aumentar el acceso a la atención médica para los millones de texanos que no tienen seguro”.

El Partido Demócrata de Texas dijo que Abbott está “basando sus decisiones en datos sucios”.

Abbott comenzó la conferencia de prensa elogiando el progreso del estado en la lucha contra el coronavirus, y dijo que la “razón principal” para las mejoras ha sido que los texanos se están tomando la pandemia en serio y ejerciendo responsabilidad personal.

El gobernador recordó a los texanos que los médicos han dicho que el objetivo no es erradicar el virus sino “contener la enfermedad, limitar su daño y maximizar la capacidad del sistema de atención médica para tratar tanto a los pacientes con Covid como a otras necesidades médicas de la comunidad”.

Cuando se trata de nuevas reaperturas, enfatizó que el Estado considerará todos los datos, pero “dependerá más” de las hospitalizaciones, y calificó a esa métrica como la “información más importante sobre la gravedad de Covid en cualquier región en particular”. También es la “información más precisa disponible a diario”, dijo Abbott.

Con ese fin, las regiones a las que se les permitirá reabrir aún más deben haber visto que las hospitalizaciones por coronavirus representan menos del 15 por ciento de todas las hospitalizaciones durante siete días consecutivos, según el gobernador. Si las hospitalizaciones por coronavirus superan el umbral del 15 por ciento durante siete días consecutivos en una región, “se necesitará una corrección de rumbo”, dijo Abbott, sugiriendo que la solución sería revertir las últimas reaperturas del área.

Además de las tiendas, los restaurantes y las oficinas, las empresas que podrán cambiar al 75 por ciento de su capacidad el lunes incluyen fabricantes, museos, bibliotecas y gimnasios.

En cuanto a los procedimientos electivos, Abbott dijo que la restauración es efectiva de inmediato. A principios de julio, también como parte de la respuesta de Abbott al aumento en todo el estado, amplió la prohibición de las cirugías electivas para cubrir más de 100 condados en gran parte del estado.

Las nuevas reglas que gobiernan las visitas a hogares de ancianos entran en vigencia el 24 de septiembre. Se aplican a “todos los hogares de ancianos, centros de vida asistida, centros de vida con apoyo estatal y otras instalaciones de atención a largo plazo”, dijo Abbott.

Después de la conferencia de prensa de Abbott, la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado detalló las nuevas reglas de visitas. Permiten a los residentes designar hasta dos “cuidadores familiares esenciales” que serán capacitados y luego se les permitirá ingresar a la habitación de un residente para una visita programada. Los cuidadores designados no tienen que distanciarse socialmente del residente, pero sólo uno puede visitar a la vez.