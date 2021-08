Relaja Texas controles anti-Covid en escuelas

Austin— Los distritos escolares de Texas no estarán obligados a realizar un rastreo de contactos este año si un estudiante contrae Covid-19, de acuerdo con las nuevas pautas emitidas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) esta semana.

La agencia dijo que un distrito debe notificar a los padres si se entera de un estudiante que ha estado en contacto cercano con alguien con el virus. Pero con la relajación del rastreo de contactos, las notificaciones amplias no serán obligatorias.

La TEA anunció sus reglas en la guía de salud pública emitida el jueves. Si bien los distritos deben informar los casos positivos a sus Departamentos de Salud locales y al Estado, la TEA dijo que no se requerirá el rastreo de contactos debido a que “los datos de 2020-21 muestran tasas de transmisión de Covid-19 muy bajas en un salón de clases y datos que demuestran una tasa de transmisión más baja entre los niños que entre los adultos”.

Pero algunos expertos en salud pública cuestionaron rápidamente ese fundamento, y señalaron que la variante Delta, más contagiosa, del virus no prevaleció durante el último año escolar.

“Vamos a encontrar que la tasa de transmisión en las escuelas será mucho más alta con la variante Delta y es absolutamente imperativo que las personas vuelvan a usar máscaras faciales”, dijo el doctor Marc Mazade, director médico de Prevención de Infecciones en el Hospital Infantil Cook en Fort Worth.

La nueva guía permite el aprendizaje remoto por hasta 20 días para los estudiantes que están enfermos con Covid-19 o han estado expuestos a él. Si se necesita más tiempo, las escuelas pueden solicitar exenciones. El aprendizaje remoto a más largo plazo se ha desfinanciado en gran medida después de que se ofreció al comienzo de la pandemia, y los esfuerzos para asignar fondos hasta ahora han fracasado en la Legislatura este año.

Las escuelas de Texas varían sobre cuándo regresan al aula, y muchas comienzan en días o ya han comenzado. Muchos esperaban un retorno a las aulas más seguro y fácil después de que las hospitalizaciones e infecciones por Covid-19 disminuyeron en el estado. Pero con la aparición de la variante Delta, los casos y las hospitalizaciones, incluidos los niños, están aumentando una vez más, especialmente entre las poblaciones no vacunadas, lo que alarma a algunos expertos en salud pública, padres y maestros.

La TEA también permite que las escuelas realicen pruebas rápidas al personal para mitigar el riesgo de que haya personas asintomáticas en los campus. Con el permiso por escrito de los padres, los estudiantes también pueden ser evaluados. Los padres y los funcionarios escolares deben continuar manteniendo a los estudiantes fuera de las aulas si tienen Covid-19 o si presentan síntomas. Los padres también pueden optar por mantener a sus hijos en casa durante 10 días después de enterarse de que sus hijos tuvieron contacto cercano con alguien que contrajo el virus, según la nueva guía.

Contagio en campamentos

El doctor Seth D. Kaplan, presidente de la Sociedad Pediátrica de Texas y pediatra de Frisco, dijo que su organización cree que el rastreo de contactos debe ser obligatorio en las escuelas. Después del anuncio de la TEA, su organización se puso en contacto con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para instar a los funcionarios a ordenar el rastreo de contactos y reconsiderar la directriz de la TEA, dijo.

“Nuestra preocupación en este momento es que se nos están dando pautas basadas en condiciones anteriores, pero no nos estamos ajustando a las condiciones actuales”, dijo Kaplan. “Ya no tenemos uso obligatorio de cubrebocas y tenemos una variante de virus mucho más contagiosa… no rastrear contactos se basa en las viejas reglas del juego”.

Kaplan dijo que los médicos observaron brotes de Covid-19 en los campamentos de verano donde “los números comenzaron a explotar”. Dijo que ha visto a padres que tuvieron que ser hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos después de contraer el virus de niños que regresaban del campamento.

Aprenden sobre los niños

Si bien la cantidad de niños que son hospitalizados o mueren a causa de Covid-19 aún es poco común, Kaplan dijo que las complicaciones están aumentando a medida que se propaga la variante Delta, y los expertos médicos aún están aprendiendo cómo la variante afecta a los niños.

“Estamos lidiando con una variante que es más contagiosa, que es potencialmente más peligrosa para los niños según la cantidad de niños que ingresan en el hospital”, dijo. “Afortunadamente, todavía es un número pequeño, pero es un número creciente a niveles que no habíamos visto anteriormente en la pandemia”.

La presidenta de la Asociación de Maestros del Estado de Texas, Ovidia Molina, dijo en un comunicado que la nueva guía no logra aliviar la ansiedad y los temores que muchos enfrentan al regresar a la escuela debido a la incapacidad de los distritos para exigir máscaras.

“El enfoque descrito en la nueva guía de TEA no aborda de manera integral los brotes de Covid-19 a nivel de campus”, dijo Molina en un comunicado.

“Incluso con los requisitos de informes para casos positivos de Covid-19, la nueva guía resulta lamentablemente breve para ayudar a los distritos a mantener seguros los campus, a sus estudiantes y empleados”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron recientemente el uso universal de cubrebocas en espacios cerrados para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas de kínder al grado 12 (K-12), independientemente del estado de vacunación, en medio de un aumento en los recuentos de la variante Delta.

Sin embargo, el gobernador Greg Abbott ha impedido a las entidades públicas, incluidas las escuelas, exigir máscaras o vacunas. La TEA se hizo eco de esa restricción en su última guía. Muchos expertos en salud están pidiendo a los padres que pongan mascarillas voluntariamente a sus hijos y los vacunen si son elegibles.

Aumentan hospitalizaciones

A medida que se acerca el año escolar en la mayor parte de Texas, Mazade, del hospital oficial de Fort Worth, dijo que su organización ha comenzado a ver un rápido aumento en las hospitalizaciones por Covid-19 y las visitas al centro de emergencia. La mayoría de los pacientes no están vacunados y, por lo general, son infectados por un familiar no vacunado.

El hospital también está experimentando un brote de virus sincitial respiratorio, que generalmente se observa entre octubre y marzo. Esta tercera pandemia surge y el brote de VSR está agotando los recursos, dijo.

Para los niños que no pueden ser vacunados, Mazade recomienda que los padres “envuelvan” a sus hijos vacunándose a sí mismos y a los que los rodean, y que todos usen máscaras mientras están en la escuela.

Stephanie Stoebe, maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria Therapist en Round Rock, dijo que si bien la TEA no exigió que los padres sean notificados de los casos, cree que los administradores escolares y los padres deben notificar a otro si un niño tiene Covid -19 o presenta síntomas similares a Covid.

“Yo apoyaría el rastreo de contactos”, dijo Stoebe. “Si un niño de mi clase tiene piojos o conjuntivitis, a veces tengo que notificar a los padres. Entonces, si tengo que notificar a un padre porque alguien en la clase tiene piojos, aún tendría sentido para mí que notifique a un padre que alguien en la clase tiene Covid”.

Rebelión vs Abbott

Al menos un distrito escolar está considerando desobedecer la orden de Abbott. Millard House II, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Houston, dijo el jueves que planea traer un mandato de máscara para votar en la reunión de la junta del Distrito la próxima semana, apuntando al aumento de hospitalizaciones e infecciones.

Houston ISD es el distrito escolar más grande del estado y parece ser el primer distrito dispuesto a ir en contra de la orden de Abbott.

“Sabemos que vamos a recibir un rechazo por esto. Sabemos que la gente se enojará”, dijo House. “Pero lo que tenemos que entender es que si tenemos la oportunidad de salvar una vida, eso es lo que deberíamos estar haciendo”.

Organizaciones como Texans Care for Children y la Federación Estadounidense de Maestros de Texas han pedido a Abbott que permita a los funcionarios escolares locales tomar sus propias decisiones con respecto a las políticas de cubrebocas.

Austin ISD también ha dicho que requerirá máscaras en los autobuses escolares.

Un portavoz del gobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Problemas políticos

Abbott anunció su agenda el jueves para la segunda sesión especial, que incluyó prioridades educativas. El gobernador quiere una legislación que mantenga el el uso de máscaras y la vacunación contra Covid-19 de forma voluntaria. También agregó que el aprendizaje en persona debe estar disponible para cualquier estudiante cuyos padres lo deseen.

La guía de la TEA pondrá más interés en el aprendizaje virtual durante la segunda sesión especial y, especialmente, generará conversaciones más profundas sobre cómo financiar la instrucción de avance remoto, dijo Bob Popinski, director de Raise Your Hand Texas.

Pero, en un futuro cercano, los distritos escolares podrían encontrarse con problemas logísticos mientras se preparan para ofrecer una instrucción remota a los estudiantes que tienen el virus o están expuestos a él.

La dotación de personal puede convertirse en un problema, ya que los maestros de aula no pueden enseñar a los estudiantes remotos, según la guía.

“Todo en los últimos 18 meses es una política en constante evolución cuando se trata de brindar instrucción a nuestros estudiantes durante estos tiempos”, dijo.