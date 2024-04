Reina en El Paso la apatía electoral

En la soleada mañana de las elecciones primarias de Texas en marzo, Jorge Trujillo, de 73 años, un ex vendedor de una fábrica de empaques jubilado, se paró afuera de un centro para personas mayores aquí haciendo campaña por Homer Reza, un candidato demócrata para la Cámara de Representantes de Texas.

Una hoja de papel blanca pegada en la puerta del centro comunitario contaba los votantes del día: Sólo 60 personas habían emitido un voto al mediodía.

“Creo que la gente ha perdido la fe en la política”, dijo Trujillo, parado en el estacionamiento con su esposa, Sylvia. “Viendo toda esta división, simplemente ya no les importa”.

La situación era clara, pero no particularmente sorprendente en El Paso. Esta ciudad fronteriza del Oeste de Texas, con más de 677 mil habitantes, la mayoría de ellos mexicoamericanos, se encuentra en un condado con baja participación electoral en un estado con baja participación electoral.

El condado tenía 502 mil 700 votantes registrados en las elecciones primarias de 2024, pero solo alrededor del 11% emitió un voto. Eso es más de un 7% menos que en las últimas elecciones primarias presidenciales en 2020, y representa la segunda peor tasa de participación en el estado.

En las elecciones generales de medio término de 2022, el 34% de los votantes registrados de El Paso sufragaron, alrededor de un 10% menos que en los comicios generales de medio término de 2018.

La participación electoral estatal para las votaciones primarias de 2024 fue del 18%, menor que en las primarias de 2020. Eso es típicamente bajo; Texas consistentemente se encuentra entre los 10 estados con menor participación.

Mientras que algunos observadores políticos vuelven a decir que el futuro de la democracia está en juego en las elecciones presidenciales de 2024, parece haber fatiga del votante –o apatía– en El Paso y en otros lugares del estado.

En el día de las elecciones primarias, The Texas Tribune habló con votantes y no votantes de diversos grupos demográficos y antecedentes en El Paso sobre por qué estaban sufragando –o por qué no lo estaban haciendo.

Entre las razones que dieron las personas: una falta general de conocimiento sobre cómo registrarse, insatisfacción con los dos principales candidatos a la presidencia y falta de entusiasmo por los candidatos locales. Otros dijeron que los funcionarios estatales y los candidatos presidenciales están demasiado centrados en la inmigración, un tema que dijeron que no les afecta directamente, a pesar de que viven en la frontera.

Algunos también expresaron un sentimiento que ha persistido durante años en esta ciudad fronteriza a casi 600 millas de la capital del estado: El Paso es un pensamiento posterior para los funcionarios estatales en Austin.

“Las personas aquí sienten que son parte de Texas, pero también simultáneamente no lo son. Y eso se debe a que la única vez que El Paso tiende a ser el foco a nivel estatal, es cuando hay discusiones sobre inmigración”, dijo Todd A. Curry, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Curry añadió que cuando los funcionarios estatales se centran en la inmigración al hablar de El Paso, los residentes de todo el estado olvidan que la ciudad es algo más que un importante centro fronterizo. (El Paso tiene el segundo cruce más ocupado del mundo, con un estimado de 25 millones de cruces anuales).

“No es una discusión sobre cómo nuestros puertos de entrada contribuyen al bienestar económico del estado, no es una discusión sobre cuánto dinero puro cruza la frontera diariamente en términos de comercio”, señaló. “Así que, hay una buena razón por la que la gente no piensa en El Paso como teniendo este poder económico en el estado”.

En su opinión, la mayoría de los candidatos locales, y mucho menos a nivel estatal, no abordan cuestiones que son más apremiantes para los votantes de El Paso, como el aumento del salario mínimo en la ciudad, la condonación de los préstamos estudiantiles y los efectos del cambio climático.

“Ellos entienden qué es la inmigración”, dijo Curry. “La migración no cambia nuestro día adentro o afuera. Pero si me dices que tengo que pagar menos préstamos estudiantiles o que mi salario aumenta, eso es realmente importante”.

Estudiantes de UTEP no sabían sobre la elección

En un área de descanso en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), docenas de estudiantes estaban sentados en sofás, algunos inclinados sobre sus computadoras portátiles, otros socializando. Cerca, un salón de clases estaba lleno de máquinas de votación. Cientos de alumnos pasaron por la habitación, donde podrían haber opinado sobre los candidatos principales de los partidos para presidente, el Senado de Estados Unidos y la Corte Suprema de Texas. Algunos dijeron que desconocían que hubiera una elección ese día.

Un alumno que votó fue Jess Deluca, de 23 años, estudiante de consejería profesional que se mudó de Maryland para asistir a la universidad. Dijo que sigue los asuntos actuales y siente que es importante votar.

“Simplemente pensé que era importante estar al tanto de las cosas que tenemos control en este momento”, dijo.

Deluca comentó que pocos de sus compañeros de clase votaron, y cree que en parte es porque la mayoría de las personas tienen que ir a la escuela o trabajar durante las horas de votación. (Los sufragios en días de elección se lleva a cabo de 7 a.m. a 7 p.m. Los condados pueden mantener los centros de votación abiertos más tiempo durante el período de votación temprana de dos semanas). Agregó que cuando ha intentado tener discusiones con sus amigos sobre eventos actuales y elecciones, rápidamente cortan la conversación.

“Dicen: ‘Sí, no voto’”, dijo. “Es un poco frustrante porque sé que todos tienen opiniones sobre cómo les gustaría que fueran las cosas”.

Otro estudiante de UTEP, Anthony Willis Jr., de 20 años, salió del edificio donde se encontraba el lugar de votación y dijo que no sabía que había una elección. Willis, que es de Georgia, señaló que siente que los residentes de El Paso no sufragan tanto porque se sienten ignorados por los funcionarios estatales.

“Creo que tal vez se sienten irrelevantes”, dijo.

Agregó que no vota porque no cree que los candidatos políticos actuales resuenen con las personas más jóvenes. Comentó que sabe que temas como la inflación o la inmigración son importantes, pero no sabe dónde recurrir para obtener información básica sobre lo que significan estos temas para personas como él. Dijo que la cobertura de noticias o las cuentas de redes sociales se centran en discutir la retórica política en lugar de educar al público.

“Por ejemplo, la inflación está loca en este momento. ¿Verdad? No sé mucho sobre la inflación. Sólo lo veo todos los días en internet”, dijo. “O la inmigración, escucho sobre eso, pero realmente no sé cómo me afecta”.

Pauleth Talamantes, de 18 años, nació en El Paso pero creció al otro lado del río Bravo en Ciudad Juárez. También asiste a UTEP y estudia teatro musical. Como la mayoría de los estudiantes a los que habló el Tribune, dijo que desconocía que hubiera una elección. Mencionó que parte de la razón por la que no sigue la política es porque no está interesada en ninguno de los candidatos presidenciales. Dijo que Biden y Trump parecen demasiado mayores para poder relacionarse con ellos.

“Siento que necesitamos personas más jóvenes en la política”, declaró.

Una protesta de no voto para presidente

En un centro comercial local, una fila de alrededor de 20 personas esperaba su turno en una casilla electoral. En una tienda de zapatos, el empleado Rafael Valdés, de 20 años, dijo que quería votar, pero al estar ocupado con la escuela y el trabajo, no tenía tiempo para registrarse. comentó que planea votar en las elecciones de noviembre.

A diferencia de 20 estados que permiten a los sufragantes registrarse el día de la elección, Texas requiere el registro antes del día 30 previo a la elección. Y es uno de los ocho estados que no permiten a los votantes registrarse en línea, excepto en casos raros.

Valdés, que estudia lenguaje de señas en la universidad, comentó que sus compañeros tienen muchas opiniones sobre cómo El Paso puede mejorar, y les ha dicho que si no votan, no pueden quejarse.

“Si tienen algo que decir, pero no quieren votar, eso es patético para mí”, dijo después de ayudar a una madre a encontrar un par de zapatillas para su hijo. “Algunas personas sólo quieren hablar pero no quieren hacer nada al respecto”.

Calvin Zeilsdorf, de 41 años, dijo que se despertó el día de las elecciones sin planear votar, pero decidió hacerlo de todos modos. En el lugar de votación del centro comercial, llenó sus preferencias para los candidatos locales, pero dejó intencionalmente en blanco las carreras estatales y federales. Comentó que planea hacer lo mismo en noviembre como una pequeña protesta; tal vez los partidos nacionales noten que algunos votantes no quieren que Trump o Biden estén en el cargo.

Dijo que está desilusionado con el estado actual de la política. Que votó por Biden pero no planea volver a votar por él porque está frustrado con la falta de acción de Biden en el conflicto Israel-Gaza. Dijo que quiere que el mandatario presione a Israel para que detenga sus ataques contra los palestinos.

Zeilsdorf agregó que siente que el país debería haber aprendido de errores pasados y haber logrado una mejor calidad de vida para todos los estadounidenses.

“Siento que deberíamos estar en un lugar diferente al que estamos ahora”, declaró.

A cinco millas de distancia en un centro recreativo local, Omar Jasso, de 26 años, estaba parado en el estacionamiento con dos jóvenes voluntarios de campaña, haciendo campaña por Selina Sáenz, una candidata local a jueza de distrito estatal que ganó su carrera. Jasso, que es de Corpus Christi y se graduó recientemente de la Universidad de Texas en Austin, se mudó a El Paso a principios de este año para trabajar en campañas demócratas locales.

Dijo que creció en una familia mexicoamericana que en su mayoría trabajaba en campos petroleros. Los mayores de su familia lo alentaron a ir a la universidad y seguir una carrera profesional, mencionó, pero su familia no siguió los asuntos actuales o la política, por lo que no estaba familiarizado con problemas sociales o políticos.

Pero algo cambió para él en un colegio comunitario de Corpus Christi, donde rápidamente se convirtió en un autodescrito “nerd político” y comenzó el primer club demócrata de la escuela.

Dijo que muchos de sus compañeros no votan y simplemente no tienen interés en la política. Entre los jóvenes demócratas, comentó que simplemente hay una falta de entusiasmo por Biden.

“Ahora que no tenemos a Trump en el cargo, la gente simplemente ha vuelto a sus vidas normales, creo que ese podría ser un motivo por el cual la participación electoral ha estado disminuyendo”, dijo.

Pero aún así alienta a sus amigos de su ciudad natal a votar e intenta convencerlos de por qué es importante.

“Mis amigos, no son votantes, pero escucharán lo que tengo que decir”, dijo. “He intentado simplemente venir como una persona razonable con ellos”.