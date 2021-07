Regresan a UTEP las clases presenciales

Luego de más de un año de clases virtuales, cientos de alumnos regresan este martes 6 de julio a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) a tomar clases presenciales.

Aunque con un confuso regreso, debido a que no muchos estudiantes estaban enterados, la Universidad confirmó que el Verano 2 daría inicio a la modalidad en persona.

“No sabía que ya íbamos a volver a clases presenciales hasta hace poco que me inscribí al Verano y ya no me aparecía la opción virtual”, dijo Mauricio Calle, estudiante de Inglés.

“No nos mandaron correo al respecto ni nada. Yo supe que tenía que iniciar clases mañana (hoy) hasta que me inscribí”, añadió.

Calle comentó que no sabía del regreso a clases presenciales, incluso, comentó que escuchaba rumores y teorías pero nada certero.

“Decían que ya íbamos a volver pero sólo eran rumores. Nadie estaba seguro y tampoco la Universidad se encargó de aclararlo”, finalizó.

Por su parte, Víctor Arreola, vocero de la casa de estudios, aseguró que el anuncio del regreso a presenciales se había publicado para todo el campus desde “hace varias semanas”.

“Se ofrecerá una combinación saludable de opciones presenciales y a distancia este verano y, en particular, buscará programar más opciones de clases presenciales en la Sesión de Verano 2”, dice uno de los comunicados de UTEP publicado en marzo de este año.

“El verano nos da tiempo para adaptarnos a un otoño más normal.En este punto, esperamos que las condiciones de salud permitan estos cambios”, se añade.

Asimismo, otro comunicado de UTEP explica que, a medida que las condiciones de salud comenzaban a mejorar en nuestra región, la Universidad contempló el regreso a clases en persona.

“Ha comenzado la transición de regreso a las actividades en persona en el campus mientras continúa con las mejores prácticas de salud para garantizar la salud y seguridad de la población del campus, y siguiendo la orientación del Departamento de Servicios de Salud del Estadoy los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). A medida que cambien las circunstancias continuaremos monitoreando la situación y ajustándonos en consecuencia”, dice otro anuncio publicado en junio.

Calle dijo que, además, otro motivo por el que logró confirmar que regresaría a las aulas fue debido a las recomendaciones de protección en su programa de verano.

UTEP dio a conocer que estudiantes deben seguir algunos protocolos para poder ingresar al campus.

“Los estudiantes no están permitidos en el campus cuando tienen una prueba Covid-19 positiva, exposición o síntomas.Si no se le permite ingresar al campus, debe comunicarse lo antes posible para que puedan organizar las adaptaciones necesarias y adecuadas”, se lee en el programa de estudios de Calle.

Las autoridades piden a los alumnos ingresar al portal de UTEP para consultar cualquier duda del regreso a clases.

https://www.utep.edu/resuming-campus-operations/guidance/index.html