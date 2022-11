Regresa tradicional fiesta de TTUHSC El Paso

Los residentes de Borderplex están invitados a la octava edición anual de Cookies, Cocoa y Holiday Cheer en el campus de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech University, a realizarse el viernes 2 de diciembre.

Será el primer evento festivo en el campus desde 2019. Debido a la pandemia de Covid-19, la festividad se llevó a cabo en un entorno de autoservicio en 2020 y 2021 en colaboración con The Hospitals of Providence Transmountain Campus.

La actividad de este año también dará inicio al décimo aniversario de TTUHSC El Paso que se celebrará en 2023.

Cookies, Cocoa y Holiday Cheer incluirán:

• Un espectáculo de luces festivo

• Fotos con Papá Noel y amigos

• Galletas y chocolate caliente para los asistentes

• Un baile de mascotas con animales locales

• Exámenes de salud para la comunidad proporcionados por la Asociación de Estudiantes de Enfermería de Texas en TTUHSC El Paso

• Educación sobre la salud e información del programa del Departamento de Salud de EP, TTUHSC Departamento de Educación Médica, Medventure For Your Future y Foster School of Medicine Summer Medical Camp

Cookies, Cocoa y Holiday Cheer y sus actividades son gratis, pero este año la universidad anima a los asistentes a traer donaciones para el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar y la Misión de Rescate de El Paso.

Los elementos necesarios son:

• Juguetes nuevos

• Ropa en buen estado para hombres, mujeres y niños

• Artículos de tocador

• Pañales y fórmula para bebé

Para aquellos que no puedan asistir al evento en el campus, se llevará a cabo un recorrido de Cookies, Cocoa y Holiday Cheer con los socios de TTUHSC El Paso en The Hospitals of Providence Transmountain Campus de 6 a 7:30 p.m. el viernes 9 de diciembre. Los primeros 500 vehículos recibirán obsequios navideños y los artículos de donación también se pueden dejar esa noche.

Acerca de TTUHSC El Paso

TTUHSC El Paso es el único centro de ciencias de la salud en la frontera entre Estados Unidos y México y sirve a 108 condados en el Oeste de Texas que históricamente han estado desatendidos. Está designada como una Institución al servicio de los hispanos del Título V, que prepara a la próxima generación de líderes de atención médica, el 48% de los cuales se identifican como hispanos y, a menudo, son estudiantes universitarios de primera generación.

La universidad se estableció para centrarse en las necesidades educativas y de atención médica únicas de nuestra comunidad de Borderplex. En 2023, TTUHSC El Paso celebrará su décimo aniversario como universidad autónoma dentro del Sistema Universitario Texas Tech. En esos 10 años, se han graduado a cerca de 2 mil médicos, enfermeras e investigadores, y pronto agregará dentistas a sus ex alumnos.