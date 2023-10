Regresa recargado ‘Chalk the Block’

Este fin de semana se cumple el 16 aniversario de Chalk the Block, un festival que reúne a artistas de gis, músicos, muralistas y artistas reconocidos internacionalmente en el Distrito Centro de El Paso.

Más de 45 mil personas visitan el evento anualmente y participan más de 200 artistas locales y en gira de todas las disciplinas. Es un ambiente divertido, inmersivo y diverso que disfrutan personas de todas las edades.

Por primera vez este año, Chalk the Block pondrá a prueba una experiencia sensorial el domingo antes de que el evento se abra al público. Los visitantes pueden reservar un lugar y obtener una guía previa a la visita con disponibilidad limitada.

Chalk the Block organizará una noche de vista previa de 6 a 10 pm el viernes 13 de octubre. El festival continúa de 10 am a 10 pm el sábado 14 de octubre y de 11 am a 3 pm el domingo 15 de octubre en el Downtown Arts District. Es un evento de entrada gratuita. Para más información puede visitar www.chalktheblock.com

El festival incluye las siguientes novedades:

• Mural Walk on Pedestrian Pathway: Comisariada por Babak Tavaloki, un muralista de El Paso que ha pintado una variedad de temas, desde escenas submarinas y paisajes desérticos hasta personajes icónicos de películas.

• moonGARDEN: Instalación de LUCION Media, distribuida por Wireframe, Public Art Agency –Arts Festival Plaza. Una instalación que ha viajado por todo el mundo; la muestra está inspirada en una rama de las matemáticas y está compuesta por esferas de vinilo reforzado autoinflables. Las grandes esferas proyectan teatros de sombras producidos por cortes láser colocados sobre bandejas giratorias e iluminados por lámparas Fresnel.

• Difusión caótica: Instalación audiovisual interactiva de David Elías Delgado de El Paso en la Plaza San Jacinto. Utiliza transmisión de video en vivo, programación de software y proyecciones para crear un entorno aumentado digitalmente que responde visualmente al movimiento físico y al sonido ambiental en tiempo real.

¿Dónde estacionarse?

Hay parquímetros en las calles. También hay varios estacionamientos: Mills Plaza Parking Garage, 445 N. Oregon St., Union Plaza Transit Terminal, 400 W. San Antonio St., centro de convenciones de El Paso y Glory Road Transfer Center, 445 N. Oregon St. $10 por día.

