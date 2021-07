Regresa espectáculo ‘¡Viva! El Paso’

Con un espectáculo renovado, lleno de cultura y tradición, el Festival '¡Viva! El Paso' regresa al majestuoso anfiteatro natural McKelligon Canyon el próximo 9 de julio y estará hasta el 7 de agosto, luego de una pausa durante 2020, a raíz de la pandemia del Covid-19.

Considerada una de las tradiciones veraniegas más esperada por la comunidad, la fiesta fronteriza buscará consolidar una vez más esa reputación que se ha ganado durante su larga trayectoria musical.

En lo que será su edición 43, la colorida celebración que presenta la historia única de El Paso de más de 400 años regresa a escena, ante un telón de fondo natural, creando un espectáculo histórico contado con cantos, bailes y dramatizaciones.

De acuerdo con los organizadores y como suele ocurrir cada temporada, el espectáculo contará con algunos toques nuevos en su realización como decorados, coreografía y música.

El Paso representa cuatro siglos de la rica historia de la región, la que es apreciada, recordada y experimentada de una manera mágica, al combinar el baile, canciones y personajes populares del pasado, como la icónica danza del venado.

“Es importante promover la cultura, creo que es parte de nuestra herencia, es parte de lo que somos como pueblo”, dijo Uriel Posada, bailarín y productor del elenco, con seis años dentro de la organización artística.

Como varios de los integrantes, Posada ha dedicado gran parte de su vida a las actividades culturales, con más de 20 de años dentro del Ballet Folklórico del maestro Rodolfo Hernández, lo que ha consolidado su carrera dentro de los escenarios.

En su mensaje a los jóvenes –hombres y mujeres– los exhortó a integrarse a las actividades culturales ya que el arte y la cultura promueven el valor de la disciplina... “Si no hubiera sido por esto no me hubiera dedicado a lo que me dedico. El arte te da disciplina”, enfatizó.

Originalmente la presentación del espectáculo estaba trazado para empezar el día 2 de julio a las 8 de la noche los días viernes y sábados, pero debido al temporal lluvioso la primera ronda de funciones iniciarán el próximo 9 de julio.

En sociedad en la producción con El Paso International & Cultural Arts, El Paso Community Foundation, el Distrito Escolar Independiente de El Paso y El Paso Live, Viva! El Paso, creado por Héctor Serrano en 1978, ha experimentado innumerables cambios encaminados para celebrar la rica historia local, con música, danza y diálogo.

A pesar de la cancelación del año pasado debido a la pandemia, cuando se celebraría su edición 43º el programa de audiciones se llevó a cabo sin problema alguno el pasado 10 de abril en el Hotel Paso Del Norte, ubicado en la zona Centro.

En estas audiencias gratuitas los artistas –actores, cantantes y bailarines– con edades de arriba de los 16 años, mostraron su talento en las diversas categorías, incluyendo el monólogo preparado.

A los cantantes se les pidió preparar una canción y llevar su música (partituras, memorias USB o grabaciones de teléfonos celulares) y a los bailarines usar ropa y zapatos cómodos para moverse.

La colorida celebración es una tradición de más de cuatro décadas en la región de El Paso / Juárez que cuenta con artistas locales, algunos reconocidos mundialmente, quienes durante el espectáculo presentan nuestra historia y herencia con música y baile para beneplácito y orgullo de la comunidad fronteriza, dijo Posada.