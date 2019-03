Regresa clásico festival del Siglo de Oro Español

El monumento conmemorativo nacional Chamizal anuncia la programación y horario de esta instalación del Festival de Drama del Nuevo Siglo, que incluye obras contemporáneas además de las tradicionales del Siglo de Oro de España.

Las funciones del festival tendrán lugar el 6 y 7 de abril y el 10 al 13 de abril del 2019. Cada realización teatral empieza a las 7 de la noche e incluye un breve período de preguntas y respuestas al final.

La entrada es gratis y disponible por orden de llegada cada día a partir de las 6 p. m. La sala abre a las 6:30 p.m. Cabe señalar que los boletos de entrada para cada obra se entregan solamente a las personas presentes el día en que se realice.

El sábado, 6 de abril: Una lectura dramatizada de The Many Deaths of Danny Rosales escrita por Carlos Morton y realizada en asociación con el Departamento de Teatro de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP por sus siglas en inglés). Esta obra de teatro chicano es un documental de carácter dramatizado basado en sucesos en Texas durante la década de 1970 y trata unos temas fuertes, aún relevantes en los Estados Unidos, como el racismo y brutalidad policial. La obra narra la muerte a balazos de Danny Rosales por medio de escenas retrospectivas de varios testigos en el juicio del sheriff Fred Hall. El texto está escrito principalmente en inglés intercalado con el español. La realización durará 90 minutos.

El domingo, 7 de abril: También en asociación con el Departamento de Teatro de UTEP, A Bicycle Country relata el recorrido peligroso por mar en una pequeña balsa que emprendieron tres valientes cubanos exiliados en su búsqueda de la libertad y reinvención personal. Es una historia escrita por Nilo Cruz que cuenta el triunfo del espíritu humano sobre las barreras políticas, sociales, físicas y emocionales. El texto está escrito principalmente en inglés intercalado con el español. La realización durará 120 minutos.

El miércoles, 10 de abril: El Departamento de Teatro de la Universidad de Massachusetts en Amherst presenta La serrana de la Vera (Wild Thing en inglés), la historia de una joven que desafía los soldados hasta superarlos para lograr varias hazañas de fuerza y valor, todo para llamar la atención de su admirada reina Isabel de España. Siga sus aventuras y vea cómo termina para la joven Gila. El texto es una traducción al inglés por Harley Erdman del original escrito por Luis Vélez de Guevara. La realización durará 90 minutos.

El jueves, 11 de abril: Estival Producciones de España presenta a Sanchica, la adolecente hija de Sancho Panza en Quijote. Femenino. Plural. Ella, por orden de su madre, tendrá que perseguir a la pareja de Quijote y Sancho en sus andanzas y vivirá un iniciático viaje en el que se dejará conducir por toda una galería de fascinantes mujeres que le salen al paso. La obra, basada en El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes, fue escrita por Ainhoa Amestoy y se realiza en el español con una duración de 75 minutos.

El viernes, 12 de abril: Reiremos a carcajadas de nuevo este año con Morfeo Teatro de España y su producción de Cómicos, a donde el viento nos lleve, patrañas y burlas de dos cómicos errantes. La obra es un homenaje a los cómicos de la legua e itinerantes, desde el Siglo de Oro a nuestros días, que ofrece un repertorio de romances y fábulas. El texto, en el español, fue escrito por Miguel Murillo y Francisco Negro quien además actúa en la obra que dura 80 minutos.

El sábado, 13 de abril: Efe Tres, de México, presenta El Merolico: Entremeses Bululuados. El solitario merolico es un vendedor al estilo de los adivinos quien observa y refleja la naturaleza humana, más que todo su tendencia a ver solo lo que buscan. En esta obra se realizan tres entremeses cervantinos: El viejo celoso, en que una esposa le da una lección a su marido celoso; El retablo de las maravillas, donde dos charlatanes enseñan ‘cosas maravillosas’ que en realidad no existen; y La cueva de Salamanca, una historia de infidelidad y engaño.

Para mayores informes, consultar en la web: www.nps.gov/es-es/cham

[email protected]