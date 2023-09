Regresa a Texas soldado de Bliss que huyó a Norcorea

El militar estadounidense Travis King, quien estaba asignado a Fort Bliss, Texas, cruzó la frontera de Corea del Sur a Corea del Norte en un supuesto intento de desertar del Ejército de EU después de sus experiencias de “trato inhumano” y “racismo” mientras estaba en servicio.

El soldado raso había pasado por la seguridad del aeropuerto cuando lo enviaban a casa desde Corea del Sur por razones disciplinarias. De alguna manera logró salir del aeropuerto y unirse a una gira civil por la zona desmilitarizada cerca de la frontera con Corea del Norte.

Al dejar atrás al grupo de turistas, supuestamente soltó una carcajada mientras huía y se entregaba a las fuerzas norcoreanas.

Nadie escuchó ni vio al soldado durante meses. El Comando de las Naciones Unidas se acercó al país en busca de información, pero estos simplemente “reconocieron” su solicitud.

Los funcionarios esperaron hasta que obtuvieron información de una cadena de televisión norcoreana, KCNA, que dijo que habían terminado de investigar el “cruce ilegal” de King.

Una vez más se hizo silencio sobre la situación del señor King, hasta el 27 de septiembre, cuando se anunció que el soldado estaba nuevamente bajo custodia estadounidense.

En líos legales

King se desempeñaba como especialista en reconocimiento desde 2021. Estaba en Corea del Sur como parte de su rotación.

El 24 de mayo, fue condenado a pasar más de 40 días en un campo de trabajos forzados en el centro penitenciario de Cheonan, que se utilizaba para albergar a miembros del Ejército estadounidense y otros extranjeros que habían cometido delitos en Corea del Sur.

Fue detenido por cargos de agresión, lo que le valió acciones disciplinarias militares en Estados Unidos.

Cuando King fue liberado el 10 de julio, los funcionarios le reservaron un vuelo de regreso a Fort Bliss, en El Paso, Texas, para enfrentar el castigo por sus acciones en el extranjero.

Sin embargo, el tiempo de King fuera de Estados Unidos no iba a terminar ahí, ya que a pesar de pasar por la seguridad del aeropuerto, se fugó de su vuelo y escapó de la policía militar estadounidense fuera del aeropuerto de Incheon.

Cruzó la Línea de Demarcación Militar

King se había unido a un grupo que realizaba un recorrido por el Área de Seguridad Conjunta, la aldea fronteriza en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, que está fuertemente custodiada por soldados de ambos lados.

El Comando de la ONU dijo en un comunicado: “Un ciudadano estadounidense en una gira de orientación JSA (Área de Seguridad Conjunta) cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”.

Las autoridades dijeron que “estamos trabajando con sus homólogos del KPA (ejército de Corea del Norte) para resolver este incidente”.

Según la prensa local, un ciudadano extranjero cruzó la frontera a las 15.27 hora local [06.27 GMT].

El coronel Isaac Taylor, de Asuntos Públicos de las Fuerzas de los Estados Unidos en Corea, dijo a The Independent en ese momento: “un miembro del servicio estadounidense en una gira de orientación de la JSA cruzó intencionalmente y sin autorización la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Creemos que actualmente se encuentra bajo custodia de la RPDC y estamos trabajando con nuestros homólogos del Ejército Popular de Corea para resolver este incidente”.

Reír y correr

Un individuo que dijo haber presenciado lo ocurrido y que estaba participando en el recorrido junto con el soldado estadounidense le dijo a CBS News que habían visitado uno de los edificios en el área cuando “este hombre soltó un fuerte ‘ja, ja, ja’ y simplemente pasa entre algunos edificios”.

“Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma, y luego todos reaccionaron y las cosas se pusieron locas”, dijeron al medio.

La DMZ, uno de los lugares más fortificados del mundo, está llena de minas terrestres, rodeada de cercas eléctricas y de alambre de púas y de cámaras de vigilancia.

El testigo dijo a la cadena que no se podía ver a ningún soldado norcoreano donde corría el hombre, y agregó que les habían dicho que no había ninguno presente desde la pandemia cuando Corea del Norte intentó cerrar completamente sus fronteras.

El testigo dijo que después de que el hombre cruzó la frontera, el grupo de turistas fue llevado a Freedom House para dar declaraciones y luego a su autobús.

Denuncia el racismo

El soldado estadounidense rebelde había desaparecido en las profundidades del estado autoritario. Nadie había sabido nada del señor King ni lo había visto durante aproximadamente un mes.

El Comando de las Naciones Unidas intentó obtener información de Corea del Norte y fue “reconocido”, pero se le dieron muy pocos detalles.

Eso fue hasta que su foto fue transmitida en una cadena de televisión norcoreana, cuando la agencia estatal de noticias KCNA reveló que estaba bajo custodia de soldados del Ejército Popular de Corea.

Dijeron que funcionarios coreanos estaban dirigiendo una investigación sobre el cruce de King a su país.

“Durante la investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la RPDC porque albergaba resentimientos contra el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense”, dijo el mes pasado la agencia de noticias estatal KCNA.

Un soldado estadounidense cruzó a Corea del Norte “sin autorización”, confirma el secretario de Defensa.

Intenta refugiarse en Corea del Norte

El 27 de septiembre, el medio de comunicación estatal KCNA anunció que expulsarían al Sr. King tras su entrada “ilegal” al país.

Pyongyang afirmó que habían terminado una investigación sobre por qué King había entrado en su país sin permiso.

Dijeron que sus hallazgos habían revelado que estaba tratando de buscar refugio en el país “debido al trato inhumano del ejército estadounidense, la antipatía al racismo y la desilusión con la desigual sociedad estadounidense”.

King entregado a EU

Poco después del anuncio de la KCNA, funcionarios estadounidenses dijeron que el soldado desviado ahora está nuevamente bajo custodia estadounidense después de haber sido entregado a las autoridades estadounidenses en China, dijo un funcionario estadounidense anónimo.

El Ejército de Estados Unidos señaló este martes que King se encontraba internado en un hospital militar de San Antonio, Texas.

Es el primer estadounidense conocido detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

Si bien hay muy pocos casos de estadounidenses o surcoreanos que desertan hacia el Norte, se cree que más de 30 mil norcoreanos han cruzado la frontera hacia el Sur desde la década de 1950.

Washington ha prohibido a los ciudadanos estadounidenses la entrada a Corea del Norte “debido al continuo y grave riesgo de arresto y detención a largo plazo de ciudadanos estadounidenses”.

“El Gobierno de Estados Unidos no puede proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Corea del Norte porque no tiene relaciones diplomáticas o consulares con Corea del Norte”, se lee en el aviso de viaje de Estados Unidos para Corea del Norte.

La prohibición se implementó después de que el Norte detuviera al estudiante universitario estadounidense Otto Warmbier mientras realizaba una gira por el país en 2015. Murió en 2017, días después de salir de prisión y regresar a Estados Unidos en coma.

Opiniones encontradas

Después de la noticia de que King sería deportado de Corea del Norte, Johnathan Franks, portavoz de la madre de King, Claudine Gates, dijo que “estará eternamente agradecida al ejército de los Estados Unidos y a todos sus socios interinstitucionales por un trabajo bien hecho”.

Añadió que la familia del soldado pedía privacidad y dijo que Gates “no tiene intención de conceder ninguna entrevista”.

Sin embargo, antes de que encontraran al soldado, otros miembros de la familia compartieron sus opiniones sobre por qué King habría desertado a Corea del Norte.

Myron Gates, el tío de King, dijo que su sobrino había estado experimentando racismo durante su tiempo en el ejército estadounidense y después de pasar un tiempo en una cárcel de Corea del Sur, ya no sonaba como él mismo, informa ABC.

También reveló a The Daily Beast que King ya se estaba “colapsando” después de enterarse de que su primo de seis años, el hijo de Gates, había muerto a causa de una rara condición genética, SPTLC 2.

“Cuando mi hijo estaba en soporte vital y cuando mi hijo falleció… Travis comenzó a [ser] imprudente [y] loco cuando supo que mi hijo estaba a punto de morir”, dijo.